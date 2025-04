นักวิเคราะห์ชี้ ! จีนรีดภาษีแก้แค้นทำ ‘สินค้าเกษตรมะกัน’ กระทบหนัก-คาดส้มหล่นที่ ‘บราซิล’

ปักกิ่งได้แถลงมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ หลายอย่าง ซึ่งรวมถึงคำสั่งรีดภาษี 34% จากสินค้านำเข้าอเมริกันทุกชนิด โดยบวกเพิ่มจากอัตรา 10-15% ที่เคยเก็บจากสินค้าเกษตรสหรัฐฯ รวมมูลค่า 21,000 ล้านดอลลาร์ไปเมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค.แจ็ค สโกวิลล์ รองประธาน Price Futures Group ในนครชิคาโก ระบุว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถั่วเหลืองในตลาด Chicago Board of Trade (CBOT) ปรับตัวลดลง 34 เซนต์ครึ่งมาอยู่ที่ 9.77 ดอลลาร์ต่อบูเชล (bushel) ลดลง 3.4% จากเมื่อวันพฤหัสบดี (3) และถือเป็นราคาต่ำสุดในชาร์ตของปี 2025ผู้ค้าจากบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ซึ่งจำหน่ายธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมันให้กับจีน ระบุด้านผู้จำหน่ายธัญพืชอีกรายในยุโรประบุว่า สหภาพยุโรปซึ่งประกาศแล้วว่าจะตอบโต้มาตรการรีดภาษีของสหรัฐฯ น่าจะมีการสั่งขึ้นภาษีถั่วเหลืองนำเข้าจากอเมริกาด้วยเช่นกันคำสั่งรีดภาษีเมื่อช่วงเดือน มี.ค. เป็นตัวเร่งให้จีนลดการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ และเพิ่มการสั่งซื้อจากบราซิล ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งออกถั่วเหลืองไปยังจีนได้มากเป็นประวัติการณ์ในช่วงไตรมาส 2คาร์ลอส เมรา ประธานฝ่ายวิจัยตลาดสินค้าเกษตรของทรัมป์ ได้กำหนดอัตราภาษีศุลกากรขั้นต่ำ 10% สำหรับสินค้าทุกชนิดที่นำเข้าสหรัฐฯ โดยมีผลตั้งแต่ 5 เม.ย. และยังสั่งรีดภาษีเพิ่มเป็นพิเศษกับสินค้าจากอีกหลายประเทศ รวมถึงจีนที่โดนเพิ่ม 34% ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมจะกลายเป็น 54% ในความเคลื่อนไหวที่ทำให้สงครามการค้าทวีความร้อนระอุขึ้นทั่วโลกแม้จีนจะยังคงเป็นตลาดสินค้าเกษตรใหญ่ที่สุดสำหรับสหรัฐอเมริกา ทว่ามูลค่าการนำเข้าก็ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยลงมาเหลือแค่ 29,250 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 จากสถิติ 42,800 ล้านดอลลาร์ในปี 2022เมื่อวันศุกร์ (4) จีนยังได้ยกเลิกเอกสารบางอย่างที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าข้าวฟ่างจากบริษัท C&D (USA) Inc. ซึ่งเป็นบริษัทของจีนเองในสหรัฐฯ โดยอ้างเรื่องความปลอดภัยอาหาร นอกจากนี้ยังยกเลิกเอกสารนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและเนื้อติดกระดูกจากอีก 3 บริษัท ได้แก่ American Proteins, Mountaire Farms of Delaware และ Darling Ingredientsที่มา: รอยเตอร์