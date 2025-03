ฮือฮา! CRCC บ.แม่ผู้รับเหมาก่อสร้างตึก สตง.โดน “ทรัมป์” ขึ้นบัญชีดำเอี่ยวกองทัพจีน เปิดภาพอดีตผู้ว่า สตง.เยือนหนานจิง 4 ปีก่อนสร้างตึก

สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานวันเสาร์(29 มี.ค)ว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมไม่ต่ำกว่า 1,644 คนในพม่าและบาดเจ็บ 3,408 คน ส่วนไทยเสียชีวิต 13 คนอ้างอิงจากสื่อในไทย กลายเป็นบททดสอบภัยพิบัติตามธรรมชาติครั้งแรกสำหรับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ หลังประกาศยุบ USAID องค์กรบรรเทาทุกข์สกายนิวส์ชี้ว่า อดีตเจ้าหน้าที่ USAID เปิดเผยว่าระบบสภาพปัจจุบันของ USAID นั้นไม่สามารถทำงานได้จากการที่ไม่มีเงินเพื่อที่จะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ การช่วยกู้ภัยหรือค้นหาไปให้กับพม่าได้ แต่ขณะที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯอ้างว่ายังคงมีทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอยู่เป็นบทดสอบสหรัฐฯในฐานะผู้นำโลกเสรียุคทรัมป์สั่งขึ้นภาษีทุกประเทศและไร้ USAID ที่ประเดิมจากวิกฤตภัยธรรมชาติครั้งแรกที่พม่าโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ในวันศุกร์(28) ประกาศว่าให้คำมั่นสัญญาว่า สหรัฐฯจะช่วยเหลือเมียนมาซึ่งปัจจุบันยังคงเกิดสงครามกลางเมือง สื่ออังกฤษรายงานอ้างอิงจากสำนักงานหอจดหมายเหตุสหรัฐฯ (US National Archives and Records Administration) พบว่า ทรัมป์ตั้งแต่สมัยแรกเมื่อปี 2020 ขึ้นบัญชีดำบริษัท ไชน่าเรลเวย์คอนสตรักชันคอร์โปเรชัน CRCC (China Railway Construction Corporation)เป็นการอาศัยอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐฯตามคำสั่ง Executive Order 13959 ลงนามเมื่อวันที่ 12 พ.ย ปี 2020และเป็นบริษัทแม่ของ China Railway Engineering Group หรือ CREG ยูนิตที่#10 หรือที่รู้จักในนาม ไชน่า เรลเวย์ หมายเลข 10 (China Railway No.10 Engineering Group) ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใหม่ที่เพิ่งถล่มมาสัปดาห์นี้ โดยเป็นการสร้างร่วมกับบริษัทอิตาเลียนไทยคำสั่งประธานาธิบดีหมายเลข 13959 ของทรัมป์ 1.0 นั้นสั่งห้ามพลเมืองสหรัฐฯลงทุนในบริษัทจีนจำนวน 31 บริษัทโดยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกองทัพจีน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ China Railway Construction Corporation หรือ CRCCนอกเหนือจาก CRCC ที่โดนคว่ำบาตรยังรวมถึง บริษัทด้านนิวเคลียร์จีน China National Nuclear Corporation และบริษัทด้านอุตสาหกรรมอวกาศจีน China Aerospace Science and Technology Corporation เป็นต้นโดยคำสั่งทรัมป์ระบุว่าและคำสั่งยังชี้ว่าทั้งนี้บริษัท CRCC และบริษัท China Railway Engineering Group ทั้งสองถือเป็นหัวหอกสำคัญในโครงการ 1 แถบ 1 เส้นทาง BRI ของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิงอ้างอิงจาก CGTN รายงานวันที่ 19 ต.ค ปี 2023 พบว่านับตั้งแต่โครงการ BRI เริ่มต้นขึ้นบริษัท CRCC นั้นเกี่นวข้องอย่างแข็งขั้นในกรอบงาน BRI ในโปรเจกต์ทางรถไฟหลายสิบประเทศทั่วโลก ซึ่งนำมาสู่การก่อสร้างเส้นทางรถไฟไม่ต่ำกว่า 12,000 ก.มสำหรับตึกสำนักงานสตง.หลังใหม่พบว่าตามการรายงานของ MGRออนไลน์อ้างอิงสื่อในฮ่องกงระบุ โครงการก่อสร้างตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหลังนี้เป็นอาคารสูง 30 ชั้น มูลค่างานก่อสร้าง เท่ากับ 2,136 ล้านบาท เริ่มงานก่อสร้างเมื่อปี 2020อาคารดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2563 และเพิ่งจัดพิธีฉลองการก่อสร้างถึงชั้นสูงสุดเมื่อเดือนเมษายน 2567 โดยมีการแขวนผ้าผืนใหญ่พร้อมข้อความแสดงความยินดีภาษาจีนอ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยการตรวจสอบหนานจิง (Nanjing Audit University ) โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับมอบใบประกาศเป็นศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ (Honorary Professorship) จากมหาวิทยาลัยการตรวจสอบหนานจิง รวมทั้งได้มีการลงนามบันทึกความเข้า (MOU) เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ และให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวโน้ม มุมมองการตรวจเงินแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2559 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนสื่อในประเทศรายงานวันเสาร์(29)ว่า นาย มณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สตง.คนปัจจุบัน มีนัดหมายประชุมเวลส 08.00 น.ของวันเสาร์(29)กับผู้บริหาร สตง. และทีมงาน นายต่อตระกูล ยมนาค อดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อนจะไปเสนอต่อที่ประชุมในเวลา 09.30 น. ที่มีนายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตรนั่งเป็นประธานเพื่อตรวจดูว่าเทคนิคโครงสร้างแบบ “แกนกลางรับแรง + พื้นไร้คานของสร้างตึกสมัยใหม่ต้นต่อปัญหาจริงหรือไม่ซึ่งตามรายงานระบุอ้างว่ส เป็นเทคนิคสมัยใหม่ของบริษัทจีนที่ช่วยลดต้นทุนได้แต่ทั้งนี้สำหรับค่าก่อสร้างอาคารสตง.ที่จตุจักร 30 ชั้นกลับสูงถึง 2,136 ล้านบาทChina Railway No.10 Engineering Group เคยเขียนบทความอ้างว่า “เทคโนโลยีนี้มั่นคง ปลอดภัย และจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม”พบผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี - ซีอาร์อีซี (บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุด เป็นที่น่าสังเกตถึงประเด็น “นั้นเคยเป็นปัญหาในอเมริกาใต้ที่ถูกบริษัทคู่แข่งชาติยุโรปร้องเรียนที่บริษัทจีนใช้แทคติกนี้อ้างอิงจาก dialogo-americas รายงานวันที่ 28 มี.ค ปี 2024 พบว่า คณะกรรมาธิการยุโรป EC ได้เปิดทำการสอบสวนว่าบริษัทรถไฟจีน China Railway Rolling Stock Corporation หรือ CRRC ใช้แผนประกวดต่ำกว่าราคาจากการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีนจนทำให้สามารถเสนอราคาประกวดได้ต่ำสุดหรือไม่พบปัญหาลามไปทั่วหลายประเทศในแถบนั้นในรายงานยังระบุต่อว่า ส่วนบริษัท China Railway No.10 Engineering Group ( CREC 10)ที่สร้างตึกสตง.ในไทยโดนสั่งให้ขาดคุณสมบัติชั่วคราวใน ‘เปรู’ จากการที่ยอมเป็นบริษัทรับเหมาช่วงให้บริษัทอื่นในการสร้างสะพาน Viru Viruสำหรับบริษัท China Railway Engineering Group นั้นยังมีความอื้อฉาวเพราะมีรายงานเกี่ยวข้องกับอิหร่านซึ่งเป็นประเทศที่ถูกสหรัฐฯจับตารอยเตอร์เคยรายงานเมื่อวันที่ 21 มี.ค 2018 ว่า จีนเกี่ยวข้องในโครงการระบบรางรถไฟในอิหร่านสะท้อนถึงโครงการ BRI ของตัวเองที่ต้องการปรับปรุงการคมนาคมและการเชื่อมต่อทางการค้าโลก โดยบริษัท China Railway Engineering Corp กำลังจะก่อสร้างเส้นรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 415 ก.มเชื่อมระหว่างกรุงเตหะรานและอิสฟาฮาน(Isfahan)โดยผ่านกอม(Qom)โดยบริษัทแม่คือ China Railway Construction Corp หรือ CRCC เมื่อต้นปีนั้นได้เปิดเผยว่า 1 ในบริษัทลูกชนะสัญญา 3.53 พันล้านหยวนในการสร้างทางรถไฟระหว่างเคอร์มานชาห์( Kermanshah) และ โคสราวี (Khosravi)