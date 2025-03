ฮือฮา! ความลับเปิด CIA พยายามตามหา “หีบแห่งพันธสัญญา” เก็บบัญญัติ 10 ประการของโมเสสอ้างรู้พิกัดแล้ว

เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันอังคาร(26 มี.ค)ว่า เอกสารลับ CIA ที่คลายชั้นความลับสุดยอดและเผยแพร่สู่สาธารณะในปี 2000 นี้สร้างความตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะเอกสารลับดังกล่าวอ้างว่า 'หีบแห่งพันธสัญญา' (Ark of the Covenant)นั้นสามารถรู้ถึงพิกัดที่ตั้งดังกล่าวอ้างอิงจากคัมภีร์ไบเบิล หีบแห่งพันธสัญญาถูกสร้างโดยวงศ์วานอิสราเอล(Israelites)ที่หมายถึงชนเผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากยาค็อบ(Jacob) ไม่นานหลังจากที่คนเหล่านั้นหนีออกมาจากอียิปต์เมื่อราวศตวรรษที่ 13 BC และโมเสสได้นำแผ่นศิลาพระโอวาทที่ได้สลักบัญญัติ 10 ประการเก็บไว้ด้านในเดลีเมลรายงานว่า ตามเอกสารลับพบว่า หน่วยข่าวกรองลับ CIA ได้ทำการทดลองลับในยุค 80 กับกลุ่มคนที่อ้างว่าพวกเขามีพลังพิเศษลึกลับสามารถถึงวัตถุจากระยะไกล หรือเหตุการณ์ หรือบุคคลรายงานได้เปิดเผยรายละเอียดถึงหนึ่งในการทดสอบว่า ผู้ที่สามารถรับรู้จากระยะไกลหมายเลข #032 นั้นสามารถให้พิกัด(coordinate)ของเป้าหมายได้และพวกเขาได้กล่าวว่าทั้งนี้มีนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่า หีบแห่งพันธสัญญาในตอนแรกได้ถูกเก็บไว้ภายใน อภิสุทธิสถาน (Holy of Holies) ซึ่งเป็นห้องชั้นในสุดของพระวิหารในกรุงเยรูซาเลม (Temple in Jerusalem)ก่อนที่หีบจะหายไประหว่างชาวบาบิโลนจะปล้นสะดมเยรูซาเลมในปี 586 BCสื่ออังกฤษชี้ว่า มีตำนานกล่าวว่าหีบแห่งพันธสัญญานั้นถูกนำไปที่เอธิโอเปียและปัจจุบันว่าตั้งอยู่ในโบสถ์ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามว่าหีบนี้ยังคงอยู่ยังคงต้องมีการค้นพบแต่ทว่าเอกสารลับ CIA ที่เปิดเผยต่อสาธารณะในปี 2000 ในตัวเอกสารอ้างว่า มันถูกค้นพบในปี 1988‘เป้าหมายคือหีบซึ่งหีบนี้มีหีบอีกชั้นอยู่ด้านใน’ เอกสารกล่าวและชี้ว่า ‘เป้าหมายนั้นทำมาจากไม้ ทองคำ และเงิน..และมันประดับด้วย (เทวทูต 6 ปีก)’โดยโปรเจกต์ Sun Streak พยายามที่จะใช้กลุ่มที่เชื่อว่ามีสัมผัสที่ 6 ที่อธิบายตามเอกสาร 'remote viewers' เพื่อทำการรวบรวมข่าวกรองลับเกี่ยวกับเป้าหมายที่ใช้เพียงแค่พิกัดเท่านั้นแต่ทว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสัมผัสที่ 6 ของ CIA กลับยังคงกล่าวแต่ว่า หีบนี้ตั้งอยู่ในที่ไหนสักแห่งในตะวันออกกลางและเห็นคนในพื้นที่นั้นกำลังพูดภาษาอารบิกเดลีเมลรายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า CIA ไม่ยอมเปิดเผยบอกคนเหล่านี้ว่าพวกเขากำลังค้นหาหีบแห่งพันธสัญญาก่อนการทดลองจะเริ่มต้นเชื่อกันว่าหีบแห่งพันธสัญญานั้นสร้างขึ้นมาเมื่อ 1445 BC ซึ่งบทบัญญัติ 10 ประการที่เริ่มต้นว่า เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า และข้อ 6 อย่าฆ่าคน หรือ Thou shalt not killซึ่งตามเอกสารลับ CIA บ่งชี้ว่าเอกสารลับสหรัฐฯนั้นรู้มานานหลายปีแล้วว่า ตอนนี้หีบแห่งพันธสัญญาอยู่ที่ไหน