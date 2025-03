ตู้แช่หมดประโยชน์!สตาร์ทอัพอังกฤษคิดค้นสำเร็จ กระป๋องเครื่องดื่มทำความเย็นได้เอง

เอ็นเทอร์ เดลตา เอช อินโนเวชันส์ บริษัทสตาร์ทอัพในลอนดอน อ้างว่าได้พัฒนากระป๋องอลูมีเนียมสร้างความเย็นได้เองได้เป็นครั้งแรกของโลก กระป๋องที่เรียกขานว่า "Cool Can" เป็นสิ่งกระดิษฐ์ที่ผสมผสานการออกแบบอันฉลาดล้ำเข้ากับวิชาเคมีง่ายๆ สำหรับทำให้สิ่งน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นเพียงแค่กดปุ่มๆหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่บริษัทแห่งนี้อ้างว่า Cool Can สามารถทำให้อุณหภูมิของเหลวที่อยู่ภายในกระป๋อง ลดลงสู่ระดับ 6 -7 องศาเซลเซียส และสามารถรักษาความเย็นได้สูงสุด 45 นาทีCool Can มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับกระป๋องเครื่องดื่มทั่วไป แต่มันมีปุ่มกด "พลังงาน" ตรงด้านล่าง บริเวณด้านล่างของกระป๋องทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บน้ำลับๆ และพอกดปุ่ม น้ำจะถูกปล่อยเข้าสู่ช่องว่างระหว่างผนังอลูมีเนียม 2 ชั้นของกระป๋อง ทั้งนี้ในช่องว่างระหว่างผนังอลูมีเนียมนั้นจะมีเกลือฝังอยู่ และพอทำปฏิกิริยากับน้ำ มันก็เริ่มทำความเย็นแก่เครื่องดื่มที่อยู่ภายในอย่างรวดเร็วเจมส์ วีส ผู้ก่อตั้ง เอ็นเทอร์ เดลตา เอช อินโนเวชันส์ เผยว่ามันใช้เวลาสูงสุด 10 นาที ในการทำให้อุณหภูมิของเครื่องดื่มลดลงแตะระดับ 6-7 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในแต่ละที่ และด้วยที่กระป๋องถูกออกแบบมาเป็น 2 ชั้น มันจึงสามารถรักษาความเย็นได้ราวๆ 45 นาที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดื่มรู้ว่าเครื่องดื่มของพวกเขานั้นเย็นพอแล้ว ทาง Cool Can มีฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นรูปเกล็ดหิมะ ที่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้า เมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงเพียงพอแล้วอเล็กซ์ เพลล์ ผู้สื่อข่าวของอีเวนนิง สแตนดาร์ด เมื่อเร็วๆนี้ได้มีโอกาสทดสอบ Cool Can มือ 1 และเขาอ้างว่ามันดูจะทำได้ตามที่โฆษณา โดยหลังจากกดปุ่มด้านล่างกระป๋องและพลิกกลับกระป๋องไปมา เพื่อช่วยให้น้ำผสมเข้ากับเกลือที่อยู่ในผนังกระป๋อง จากเครื่องอื่มอุ่นๆก็สามารถสัมผัสได้ถึงความเย็นและมีไอจากการควบแน่นปรากฏอยู่ภายนอก ทั้งนี้แม้เขาไม่ได้วัดว่าอุณหภูมิที่แท้จริงในเครื่องดื่มนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ แต่ผู้สื่อข่าวรายนี้ยืนยันว่ามันเย็นจริงแม้ Cool Can อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร แต่ทาง เอ็นเทอร์ เดลตา เอช อินโนเวชันส์ อ้างว่าพวกเขาเริ่มเจรจากับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโคคา-โคลา และ เร้ดบูลล์ ในความเป็นไปได้ที่นำเทคโนโลยีใหม่นี้เข้าสู่กระบวนการบรรจุกระป๋องของพวกเขา อย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะชี้ชัดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มหรือไม่ แต่มีผู้คนมากมายพากันตื่นเต้นไปกับสิ่งประดิษฐ์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว(ที่มา:ออดดีตีเซ็นทรัล)