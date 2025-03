สู้ไม่ไหวก็กีดกัน! สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ 6 บริษัทลูกในเครือ Inspur ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายใหญ่ของจีน

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แถลงว่า 6 บริษัทในเครือ Inspur ถูกขึ้นบัญชีดำเนื่องจากมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน โดยในจำนวนนี้แบ่งเป็นบริษัทในจีน 5 แห่ง และในไต้หวัน 1 แห่ง ส่วนตัว Inspur Group เองนั้นถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำไปตั้งแต่ปี 2023

บริษัทในเครือ Inspur ทั้ง 6 อยู่ในกลุ่มบริษัทและสถาบันราว 80 แห่งที่โดนสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีจำกัดการส่งออกหรือ entity list เมื่อวานนี้ (25) ในจำนวนนี้เป็นองค์กรในจีน 50 แห่ง ส่วนที่เหลืออยู่ในไต้หวัน อิหร่าน ปากีสถาน แอฟริกาใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์





การขึ้นบัญชีดำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปิดกั้นศักยภาพของจีนในการพัฒนาระบบประมวลผลพลังสูง ควอนตัมเทคโนโลยี รวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง และขัดขวางโครงการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของแดนมังกรด้วยโฮเวิร์ด ลุตนิก รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สกรัฐฯ ระบุสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ออกมาแถลงวานนี้ (25) ว่าจีนสหรัฐฯ ยังมุ่งขัดขวางการสั่งซื้อโดรนและยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยอิหร่าน และยับยั้งโครงการพัฒนาขีปนาวุธ รวมถึงกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ไม่ปลอดภัยของเตหะรานทั้งนี้ สหรัฐฯ มีการขึ้นบัญชีบริษัทต่างๆ ลงใน entity list ของกระทรวงพาณิชย์ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงหรือไม่ก็นโยบายต่างประเทศ โดยบริษัทของอเมริกาเองจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีได้ เว้นแต่จะขออนุญาตเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถูกปฏิเสธด้วยNettrix Information Industry Co, Suma Technology Co และ Suma-USI Electronics อยู่ในกลุ่มบริษัทจีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ โดยสหรัฐฯ อ้างว่าพวกเขามีส่วนช่วยเหลือทางการจีนพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับ exascale ซึ่งมีพลังประมวลผลข้อมูลมหาศาลด้วยความเร็วที่สูงมาก และสามารถจำลองสถานการณ์ในสเกลใหญ่ได้ด้วยทั้ง 3 บริษัทยังจัดหาศักยภาพด้านการผลิตให้กับ Sugon หรือ Dawning Information Industry Co ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกขึ้นบัญชี entity list ในปี 2019 จากการผลิตซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้กองทัพจีนสำกรับบริษัทอื่นๆ ถูกเพิ่มชื่อด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น จัดหาสินค้าจากอเมริกาเพื่อสนับสนุนศักยภาพด้านควอนตัมเทคโนโลยีให้กับจีน และขายสินค้าให้กับบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับองค์กรที่ติดแบล็กลิสต์ เช่น หัวเว่ย (Huawei) บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนาเอไอของจีนที่มา: รอยเตอร์