UN เตือนยอดผู้ป่วยเอดส์อาจพุ่งวันละ 2,000 คน หลัง 'ทรัมป์' ตัดเงินช่วยเหลือ UNAIDS

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามคำสั่งบริหารยกเลิกการให้เงินช่วยเหลือต่างประเทศเกือบทั้งหมด หลังสาบานตนเป็นผู้นำสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. และอีกไม่กี่วันต่อมา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ก็ประกาศว่า ภารกิจช่วยชีวิตภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสำหรับการบรรเทาทุกข์โรคเอดส์ ( PEPFAR ) จะยังคงดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตาม เงินทุนอุดหนุนด้านสาธารณสุขที่ขาดหายไป และผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้างต่องานบริการต่างๆ กำลังส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้ที่มีเชื่อเอชไอวี/เอดส์ ตามข้อมูลจาก วินนี เบยานีมา ผู้อำนวยการบริหาร UNAIDS ซึ่งให้สัมภาษณ์สื่อที่เจนีวาเธอกล่าวเบยานีมา ชี้ว่าตัวเลขนี้มาจากแบบจำลองสถานการณ์ของ UN แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าใช้ระเบียบวิธีอย่างไรในการประเมินคณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำนครเจนีวายังไม่ออกมาให้ความเห็นในประเด็นนี้เบยานีมา ยังเตือนด้วยว่า หากรัฐบาล ทรัมป์ ไม่ฟื้นฟูการให้ทุนสนับสนุนสำนักงานเพื่อการพัฒนาการระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (The United States Agency for International Development - USAID) หลังผ่านพ้น 90 วันในเดือน เม.ย. และไม่มีรัฐบาลชาติอื่นจ่ายเงินทดแทนตัวเลขนี้คิดเป็น 10 เท่าตัวจากสถิติผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวพันกับโรคเอดส์ 600,000 คนทั่วโลกในปี 2023รัฐบา ทรัมป์ อ้างว่า สาเหตุที่ต้องระงับทุนช่วยเหลือต่างชาติก็เพื่อให้มั่นใจว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะสอดคล้องกับนโยบายอเมริกาต้องมาก่อน (America First) ขณะที่ มาร์โก รูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ พยายามออกมาปลอบขวัญผู้คนว่า สหรัฐฯ ไม่ได้ยุติการให้ทุนช่วยเหลือต่างประเทศเสียทั้งหมด และมีข้อยกเว้นให้สำหรับบริการที่จำเป็นสำหรับการช่วยชีวิตผู้คนทีมงาน ทรัมป์ ยังระบุด้วยว่า รัฐบาลสามารถประหยัดเงินภาษีชาวอเมริกันได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์ผ่านการยกเลิกสัญญา เลิกจ้างพนักงาน และกำจัดการฉ้อโกงและค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองต่างๆ ของภาครัฐอย่างถึงรากถึงโคน แต่ก็แทบไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันข้อมูลนี้สำหรับ UNAIDS ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานตอบสนองการป้องกันและรักษาผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ทั่วโลกได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ 50 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา ซึ่งคิดเป็น 35% ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดที่มา: รอยเตอร์