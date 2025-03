ทั่วโลกเฝ้ารอ! “โป๊ปฟรานซิส” ยกนิ้วโชว์ความฟิตให้สาธารณะเห็นก่อนเสด็จกลับวาติกัน กลุ่มพระสงฆ์ไทย “ธุดงค์รณรงค์สันติภาพโลก” ปรากฎตัวกลางจัตุรัสกลางเซนต์ปีเตอร์

เอพีรายงานวันนี้(23 มี.ค)ว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสวัย 88 พรรษาทรงยกพรพระอังคุฐ(นิ้วโป้ง)และทรงรับรู้ต่อฝูงชนที่เข้าเฝ้าระหว่างพระองค์ทรงประทับนั่งบนพระเก้าอี้วิลแชร์บนเฉลียงที่สามารถมองออกไปเห็นทางเข้าหลักของโรงพยาบาลเจเมลลี(Gemelli hospital)โดยฝูงชนหลายร้อยกำลังรวมตัวอยู่ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์(23)“ข้าพเจ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพร้องกับดอกไม้สีเหลือง บราวา” โป๊ปตรัสด้วยพระสุรเสียงที่ดูเหนื่อยอ่อน และพระองค์ทรงทำสัญลักษณ์ไม้กางเขนก่อนทรงเสด็จกลับเข้าด้านในเอพีรายงานว่าเสียงตะโกนจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าโป๊ปมีข้อความว่า “ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยืนนาน!” และมีบางส่วนเปล่งเสียงพระนามของพระองค์ออกมาดังไปทั่ว ซึ่งฝูงชนเหล่านั้นบางส่วนเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลที่อยู่บนรถวีลแชร์ออกมาด้านนอกเพื่อเข้าเฝ้าพระองค์ทั้งนี้คณะแพทย์ออกแถลงการณ์ค่ำวันเสาร์(22)แถลงว่า สมเด็จพระสันตะปาปาสมควรที่ต้องหลีกเลี่ยงจากการประชุมร่วมกับคณะกลุ่มใหญ่ หรือทำให้พระองค์ต้องเหนื่อยอ่อน แต่ชี้ว่าโป๊ปยังคงสามารถกลับมาทรงงานได้ตามปกติรอยเตอร์รายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปาระหว่างปรากฎพระองค์ที่บริเวณเฉลียง พบว่าพระองค์ทรงแย้วพระสรวลพร้อมโบกพระหัตถ์รอยเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่าพระพักตรของพระองค์ดูเหมือนมีลักษณะบวม น้ำเสียงแหบพร่ารถพระที่นั่งนำพระประมุขโฮลีออกจากโรงพยาบาลเจเมลลีหลังจากผ่านช่วงบ่ายไปไม่นาน โดยรถพระที่นั่งนำโดยคอนวอยรถตำรวจนำมุ่งสู่มหาวิหารซันตามาเรียมัจโจเร (Basilica of Saint Mary Major) เป็นมหาวิหารที่พระองค์ทรงเสด็จไปเสมอรอยเตอร์รายงานว่า ขบวนได้หยุดแวะที่มหาวิหารก่อนมุ่งหน้ากลับวาติกันทั้งนี้โป๊ปมักจะทรงทักทายต่อฝูงชนในจตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในทุกบ่ายวันอาทิตย์ และทรงสวดภาวนาสั้นๆ แต่ทว่าพระองค์ทรงหยุดการเสด็จออกทักทายฝูงชนวันอาทิตย์มาตั้งแต่วันที่ 9 ก.พก่อนที่พระองค์ทรงถูกส่งโรงพยาบาลวันที่ 14 ก.พ ในที่สุดและเมื่อเสด็จกลับไปประทับที่วาติกัน โป๊ปฟรานซิสทรงต้องประทับพักฟื้นเป็นเวลา 2 เดือนหลังจากนี้เกิดขึ้นท่ามกลางตารางที่แน่นเอียดและทางวาติกันเผยว่า หมายกำหนดการล่วงหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึงพบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีกำหนดพบพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษในวันที่ 8 เม.ย และหลังจากนั้นทรงจะต้องทำหน้าที่เป็นประธานพิธีอีสเตอร์ในวันที่ 20 เม.ยรอยเตอร์รายงานว่า สาธุชนคาทอลิกทั่วโลกได้สวดภาวนาเพื่อพระองค์นับตั้งแต่ทรงประทับโรงพยาบาลที่กรุงโรม บรรดานักแสวงบุญที่กรุงวาติกันในวันนี้(23)ต่างแสดงความรู้สึกโล่งอกที่พระองค์ทรงมีพระอาการดีขึ้นมากจนสามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว“การเสด็จออกจากโรงพยาบาลครั้งนี้ทำให้พวกเราทั้งหมดมีความสุขและมีความหวัง” กราเซีย มารา (Grazia Mara) ชาวอิตาลีแสดงความเห็น และเสริมต่อว่า “พวกเราต่างหวังว่าพระองค์จะเสด็จกลับวาติกันอย่างปลอดภัยและหายจากการประชวรโดยเร็ว”ทั้งนี้ภาพจากรอยเตอร์พบว่าพระสงฆ์ไทยกลุ่มธุดงค์รณรงค์สันติภาพโลก (Walk for World Peace) ปรากฎตัวอยู่ที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เบิร์กวันอาทิตย์(23) โดยมีผู้หญิงแต่ชุดนางรำสวมชฎาปรากฎ รอยเตอร์รายงานว่า มีการตักบาตรที่นั่นซึ่งอ้างอิงจากเฟซบุ๊ก Walk for World Peace กลุ่มนี้ตั้งขึ้นเพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่องการเดินธุดงค์รณรงค์สันติภาพรอบโลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การส่งเสริมในเรื่องการสร้างความเพียรเพื่อไปสู่มรรค ผล นิพพาน