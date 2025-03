ผวา! ไทยกลายเป็นไข่แดง “ทรัมป์” เล็งแบนเข้าสหรัฐฯ รอบใหม่ “เมียนมา-ลาว-กัมพูชา” โดนหมด รวมรัสเซีย-เกาหลีเหนือ แม้แต่ "ภูฏาน" ยังโดน

ยูโรนิวส์รายงานวันเสาร์(15 มี.ค)ว่า เป็นความเคลื่อนไหวที่ถูกมองว่าเป็นการยกระดับจากการแบนรอบแรกสมัยทรัมป์ 1.0 ปี ที่มีเป้าหมายไปที่ประเทศมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้หนังสือภายในเมโมที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สได้เห็นและรายงานเป็นเจ้าแรกและมีการเปิดเผยจากสื่อไม่กี่แห่งต่อมารวม รอยเตอร์ พบว่า เป็นร่างเสนอการขยายการจำกัดการเดินทางให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยตามเมโมระบุว่าจะมีการขึ้นบัญชีเป็น 3 กลุ่มได้แก่เป็นการออกมาตรการโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯที่อาจมีการปรับแก้รายชื่อประเทศ และยังต้องได้รับการอนุมัติต่อไปการขึ้นบัญชีแบนการเดินทางเข้าสหรัฐฯครั้งใหม่รวม 43 ชาตินี้เพื่อต้องการแก้ปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคามสาธารณะตามการรายงานอ้างในวันศุกร์(14)ยูโรนิวส์ชี้ว่า รัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งขึ้นบัญชีแดง 11 ประเทศเป้าประสงค์เพื่อต้องการแบนการเดินทางเข้าสหรัฐฯอย่างทั้งหมดโดยสิ้นเชิงได้แก่ อัฟกานิสถาน คิวบา อิหร่าน ลิเบีย เกาหลีเหนือ โซมาเลีย ซูดาน ซีเรีย เวเนซุเอลา เยเมน และรวมไปถึง 'ภูฏาน'ส่วนซึ่งการแบนจะโดยมีข้อยกเว้นบางประการ ได้แก่ประเทศเบลารุส เอริเทรีย ปากีสถาน เซียร์ราลีโอน ซูดานใต้ และเติร์กเมนิสถาน และมีประเทศเพื่อนบ้านติดไทยรวมในนั้น 2 ประเทศคือ ลาว และเมียนมาขณะที่จะมีระยะเวลา 60 วันเกี่ยวกับแก้ไขข้อวิตกที่ออกมาจากวอชิงตันหรือเสี่ยงที่จะโดนย้ายไปสู่บัญชีที่โดนจำกัดเพิ่มขึ้นใน 2 กลุ่มแรกกลุ่มบัญชีสีเหลืองนี้ได้แก่ แองโกลา , แอนทีกาและบาร์บิวดา(Antigua and Barbuda) เบนิน , บูร์กินาฟาโซ, วานูวาตู , แกมเบีย , สาธารณรัฐโดมินิกัน , สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก หรือ ดีอาร์คองโก , ซิมบับเว , กาบูเวร์ดี (Cape Verde) , แคเมอรูน , คองโก , ไลบีเรีย, มอริเตเนีย(Mauritania) , มาลาวี , มาลี , เซาตูแมอีปริงซีป (São Tomé and Príncipe) กินี (Guinea) , สหพันธรัฐเซนต์คริสโตเฟอร์และเนวิส (Saint Kitts and Nevis) ,ชาด และมี 'กัมพูชา' กลายเป็นประเทศเดียวจากเอเชียะวันออกเฉียงใต้ร่วมอยู่ในกลุ่มนี้ยูโรนิวส์รายงานว่า บัญชีแบนการเดินทางดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งทางบริหารในวันพิธีสาบานตนเมื่อวันที่ 20 ม.ค ซึ่งทรัมป์เคยสั่งแบนชาติมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ในสมัยเข้าทำเนียบขาวปี 2017 แต่ทว่ารัฐบาลสหรัฐฯสมัยต่อมาในอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ได้ออกคำสั่งยกเลิกทั้งนี้ในการแถลงวันพุธ(12) เมื่อผู้นำสหรัฐฯโดนถามถึงรายชื่อประเทศที่จะอยู่ในบัญชีแบนห้ามเข้าสหรัฐฯส่งผลทำให้ทรัมป์ตอบกลับไปว่า“ผมจะไม่โง่ไปหน่อยเหรอที่จะตอบคำถามเช่นนี้”