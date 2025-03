ขุดประจานเป็นชุด! ทำเนียบขาวแจงเหตุผลตัดงบหนุน 'VOA' เลิกเอาเงินภาษีจ่ายให้ 'สื่อชวนเชื่อ'

ในการแถลงเมื่อวันเสาร์ (15 มี.ค.) ที่ใช้ชื่อว่า "The Voice of Radical America" รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุถึงการกระทำผิดต่างๆ โดยสื่อมวลชนแห่งนี้คำชี้แจงนี้มีขึ้นหลังจาก ทรัมป์ ลงนามในคำสั่งบริหารปรับลดเงินอุดหนุนที่มอบแก่ US Agency for Global Media (USAGM) ซึ่งเป็นองค์กรแม่ของ วอยซ์ออฟอเมริกา (VOA) พร้อมด้วยหน่วยงานของรัฐบาลกลางอีก 6 แห่ง รวมถึง Radio Free Asia, Radio Free Europe/Radio Libertyในคำสั่งของทรัมป์ สั่งการให้องค์กรแห่งนี้ปรับลดปฏิบัติการและพนักงานให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยื่นแผนสำหรับปฏิบัติตามคำสั่งภายใน 7 วัน โดยในวันเสาร์ (15 มี.ค.) ไมเคิล อับรามอวิทซ์ ผู้อำนวยการ VOA เผยว่าเขาพักงานพนักงานเกือบทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 1,300 คน หลังจากมีการเผยแพร่คำสั่งของประธานาธิบดีความเคลื่อนไหวนี้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มเสรีภาพสื่อต่างๆ ในนั้นรวมถึง ไมค์ บัลซาโม ประธาน National Press Club ที่ระบุว่าการตัดเงินอุดหนุนดังกล่าว บ่อนทำลายพันธสัญญาของอเมริกาที่มีต่อความเสรีและมีอิสระของสื่อ ส่วนองค์กรนักข่าวไร้พรมแดนเตือนว่าการตัดสินใจนี้ "คุกคามเสรีภาพสื่อสารมวลชนทั่วโลก"อย่างไรก็ตาม ทำเนียบขาวชี้แจงว่า วอยซ์ออฟอเมริกา ละเมิดมาตรฐานสื่อสารมวลชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า และกล่าวหาสื่อมวลชนแห่งนี้โดยอ้างอิงแหล่งข่าวหลายสิบคนว่าลำเลียงอย่างเป็นระบบ ในนั้นรวมถึง แดน โรบินสัน ผู้สื่อข่าวอาวุโสของวอยซ์ออฟอเมริกาเอง ที่เรียกสื่อมวลชนแห่งนี้ว่าเป็น สำนักงานปฏิบัติการอันธพาลที่เต็มไปด้วยความโอหัง ที่บ่อยครั้งสะท้อนถึงความลำเลียง "ซ้ายจัด" ไม่ต่างจากสื่อมวลชนระดับชาติที่เลือกข้างอื่นๆทำเนียบขาวยังชี้ถึงรายงานของเว็บไซต์ข่าว Daily Caller ที่กล่าวหาว่าผู้สื่อข่าวของวอยซ์ออฟอเมริกาหลายคน โพสต์ความเห็นต่อต้านทรัมป์ต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งละเมิดนโยบายความเป็นกลางของสำนักข่าวแห่งนี้เอง นอกจากนี้ ยังอ้างถึงหนังสือฉบับหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ สกอต์ เพอร์ซี ในปี 2022 ที่กล่าวหา วอยซ์ออฟอเมริกา บังคับขู่เข็ญเพื่อจุดประสงค์เล่นพรรคเล่นพวกทางการเมืองส่วนคำกล่าวหากระทำผิดอื่นๆ ที่ทำเนียบขาวร่ายยาว ในนั้นรวมถึงจัดสรรเงินทุนอย่างไม่ถูกต้อง และรายงานข่าวเข้าข้างอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน มากจนเกินไป นอกจากนี้ รัฐบาลยังอ้างอิงคำฟ้องหนึ่งในปี 2022 ที่กล่าวหาวอยซ์ออฟอเมริกา ว่าถูกแทรกซึมโดยพวกต่อต้านอเมริกาและฝักใฝ่ผลประโยชน์ของรัฐอิสลามแครี เลค ที่ปรึกษาระดับสูงของ USAGM ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทรัมป์ สะท้อนจุดยืนไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาล โดยในวันเสาร์ (15 มี.ค.) เธอให้คำจำกัดความองค์กรแห่งนี้ว่า "สำนักข่าวยักษ์ที่เน่าเปื่อยและเป็นภาระแก่บรรดาผู้เสียภาษีชาวสหรัฐฯ" เธอประกาศลดขอบเขตของสำนักข่าวแห่งนี้ให้เหลือน้อยที่สุด และพยายามค้นหาความผิดปกติต่างๆ ในนั้นรวมถึงคำกล่าวอ้างที่ว่า USAGM ถูกแทรกซึมโดยพวกสายลัยและพวกเห็นใจก่อการร้าย และให้เงินสนับสนุนองค์กรข่าวปลอมทั้งหลาย(ที่มา : อาร์ทีนิวส์)