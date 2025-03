เครื่องบินเช่าเหมาลำศาล ICC แวะ “ดูไบ” ก่อนเข้าเฮก “ซารา” บินตามพ่อ “โรดริโก ดูเตอร์เต” ฉายาสื่อนอกตั้งให้ “ทักษิณ 2.0” ทำสงครามกับยาเสพติดจนเกิดเรื่อง แต่ของไทยความยุติธรรมยังเอื้อมไปไม่ถึง

อินไควเรอร์ของฟิลิปปินส์รายงานวันนี้(12 มี.ค) อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ โรดริโก ดูเตอร์เต เดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ Gulfstream G550 หมายเลขที่หางเครื่อง RP-C5219 โดยคาดว่าจะเดินทางถึงสนามบินรอดเตอร์ดัม(Rotterdam Airport)ที่เนเธอร์แลนด์ วันพุธ(12)ในเวลาราว 14.00 น.เว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินชี้ว่า เครื่องบินของดูเตอร์เตเดินทางล่าช้า มีการแวะที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเติมน้ำมันมะนิลาแถลงยืนยันว่าศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ได้ออกหมายจับอดีตผู้นำจริงในคดีทำสงครามกับยาเสพติดระหว่างสมัยการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 30 มิ.ย ปี 2016 - วันที่ 30 มิ.ย ปี 2022ข่าวการจับกุมอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ โรดริโก ตามหมายศาล ICC โด่งดังไปทั่วโลก ทำให้มีเสียงเรียกร้องเพิ่มขึ้นทันทีในการให้จับกุมนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ตามหมายจับ ICC ในคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติสงครามกาซาแต่ทว่าสหรัฐฯซึ่งเป็นชาติยักษ์ใหญ่ให้การคุ้มกันจนถูกแอมเนสตีสากลโจมตี รวมไปถึงเยอรมัน โดยว่าที่นายกรัฐมนตรีเยอรมันคนใหม่ ฟริดริค เมิร์ซ (Friedrich Merz)ให้การรับรองผู้นำเทลอาวีฟว่า สามารถเดินทางเข้าไปได้ และฝรั่งเศสเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วชี้ว่า เนทันยาฮูมีภูมิคุ้มกันจากหมายจับ ICCRappler ของฟิลิปปินส์รายงานว่า นอกเหนือจากดูเตอร์เต และเนทันยาฮูแล้ว ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ยังมีชื่อตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ในคดีสงครามยูเครน และส่งผลทำให้ผู้นำรัสเซียไม่สามารถเดินทางออกไปต่างประเทศได้มากนัก ซึ่งสื่อรัสเซียเช่น มอสโกไทม์สรายงานว่าเป็นความพยายามจากโลกตะวันตกที่ต้องการโดดเดี่ยวปูตินและรัสเซียอ้างอิงจาก Fulcrum ของสถาบันธิงแทงก์สิงคโปร์ชื่อดัง ISEAS ระบุว่า การจับกุมตัวดูเตอร์เตนี้ไม่ธรรมดาเป็นที่รู้กันว่าดูเตอร์เตที่ได้ฉายาจากสื่อนอกตามการรายงานของหนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์ของฮ่องกงเมื่อวันที่ 2 ก.ย ปี 2017 ว่า เขาเป็นจากการที่เขาดำเนินรอยตามเท้าทักษิณในการทำสงครามกับยาเสพติดภายในประเทศและนำสู่การโดนจับกุมในที่สุดถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์ในเวลาต่อมาจะขอถอนตัวจากการเป็นภาคีร่วมศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC แล้วก็ตามในการรายงานของอินไควเรอร์วานนี้(1)ว่า ขณะที่ดูเตอร์เตยังอยู่ในตำแหน่งภายใต้ปฎิบัติการทำสงครามกับยาเสพติดพบว่า เขาเคยพูดว่าคงมีความสุขที่ได้สังหารพวกติดยาเสพติด 3 ล้านคน โดยในปฎิบัติการฆ่าตัดตอนในการทำสงครามกับยาเสพติดมีผู้เสียชีวิตไปถึง 6,000 คน แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างชี้ว่า ตัวเลขน่าจะสูงกว่านั้น โดยอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ราว 12,000 คน - 30,000 คนดูเตอร์เตคล้ายกับทักษิณที่ไม่สนใจหากต้องใช้กำลังทหารหรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยังประกาศต่อสาธารณะในเรื่องนี้อย่างชัดเจนพบว่าในสิ่งที่เรียกว่าดูเตอร์เตเคยกล่าวว่าส่วนอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ของไทย นั้นที่ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ สั่งการให้แต่ละจังหวัดจัดทำบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง และกำหนดเป้าหมายลดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้ 100% ภายในสามเดือนทักษิณ ชินวัตรที่อื้อฉาวทั้งคดีฆ่าตัดตอนในการทำสงครามกับยาเสพติดและคดีตากใบ หนังสือพิมพ์ไทยภาคภาษาอังกฤษรายงานเมื่อวันที่ 19 ม.ค ต้นปีนี้เองว่า อดีตนายกฯทักษิณส่งสัญญาณอย่างน่าขนหัวลุกไปยังพ่อค้ายาเสพติดว่าซึ่งในการหาเสียงที่เมืองศรีสงคราม จ.นครพนม อดีตนายกฯทักษิณได้ประกาศว่า ปัญหายาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะต้องหมดไปภายในสิ้นปีนี้อดีตผู้นำไทยกล่าวในเดือนมกราคมและเสริมต่อว่าทักษิณเริ่มต้นปฎิบัติการทำสงครามกับยาเสพติดเมื่อกุมภาพันธ์ปี 2003บีบีซีภาคภาษาไทยรายงานเมื่อวันที่ 17 มี.ค ปี 2017 ว่า สงครามยาเสพติดนี้เหมือนกันทั้ง 2 ชาติที่ต่างเริ่มต้นมาจากตัวผู้นำ โดยของไทย โดยมีการกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งสื่อบีบีซีภาคภาษาไทยรายงานว่า ทักษิณบีบีซีชี้ว่า ตลอด 3 เดือนของปี 2546 ในปฎิบัติการทำให้มีผู้เสียชีวิตไป 1,370 คน แต่สื่อไทยภาคภาษาอังกฤษให้ไว้ที่ 2,873 คนดูเตอร์เตเคยขู่จะถอนฟิลิปปินส์ออกไปจากการเป็นสมาชิกสหประชาชาติจากปัญหาคนตายจำนวนมากในปฎิบัติการส่วนทักษิณยั๊วถึงขั้นส่งวาทะแรงตอบโต้กรณีสหประชาชาติจะส่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเข้ามาตรวจสอบขณะที่ดูเตอร์เตกำลังอยู่บนเครื่องบินโดนส่งตัวตามหมายจับ ICC ไปกรุงเฮกในคดีสงครามกับยาเสพติดฟิลิปปินส์ แต่ทว่าทักษิณ ชินวัตร ความยุติธรรมยังคงเอื้อมไม่ถึงหนังสือพิมพ์ซันเดย์ไทม์สของอังกฤษที่เคยสอบสวนและตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ธ.ค ปี 2550 กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า “("Lawyers have suggested that Thaksin's drug war might amount to a crime against humanity under Article Seven of the Rome Statute of the International Criminal Court [ICC], set up in 1992.")ส่งผลทำให้อดีตผู้นำไทยกล่าวแสดงความคิดเห็นอย่างขบขันในเวลานั้นว่า “ผมไม่ได้ทำอะไรผิด!” และเสริมต่อว่า “ผมแค่ให้นโยบาย”ซึ่งถึงแม้ไทยจะเคยยื่นใบสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีศาล ICC แต่ไทยไม่ได้มีการให้การสัตยาบันรับรองทั้งนี้ตามการรายงานของ International Drug Policy Consortium เมื่อวันที่ 6 ต.ค ปี 2014 ชี้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ NHRC มีแผนจะนำคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติต่อทักษิณเข้าสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICCขณะเดียวกันคดีตากใบของทักษิณนั้นคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (International Commission of Jurists – ICJ) ได้กล่าวไว้ในวันที่ 26 ต.ค ปีที่แล้วว่า จากการที่คดีสังหารหมู่ตากไบหมดอายุความส่งผลทำให้ความยุติธรรมยังเอื้อมไปไม่ถึงโดยแถลงการณ์ชี้ไปและยังกล่าวอีกว่าอินไควเรอร์รายงานวันพุธ(12)ต่อว่า ซารา ดูเตอร์เต ทายาททางการเมืองของโรดริโก ดูเตอร์เต ที่ไม่ต่างจาก นายกรัฐมนตรี แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาวคนเล็กของอดีตผู้นำไทย ตัดสินใจเดินทางติดตามพ่อไปที่เนเธอร์แลนด์บิดาของเธอที่ในครั้งแรกถูกจับกุมที่ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อากีโนของกรุงมะนิลาก่อนย้ายตัวเขาไปที่ฐานทัพอากาศวิลลามอร์(Villamor)เพื่อควบคุมต่อจนกว่าเที่ยวบินเช่าเหมาลำส่งตัวไป ICC จะพร้อมNPR ของสหรัฐฯรายงานการแถลงของซารา ดูเตอร์เตได้เปิดเผยว่า พ่อของเธอโดนบังคับอย่างไม่เต็มใจเพื่อนำตัวไปที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์หลังเดินทางกลับเข้ากรุงมะนิลาหลังจากเดินทางไปฮ่องกงเมื่อสุดสัปดาห์ท่ามกลางข่าวลือไปทั่วก่อนหน้าว่า เขาจะถูกหมายจับจากศาล ICCปีนี้ถือเป็นปีที่โชคร้ายของตระกูลดูเตอร์เตจากการที่ก่อนหน้าอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ โรดริโก ดูเตอร์เต จะถูกจับตามหมายศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC บุตรสาวของเขาซึ่งดำรวงตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ซารา ดูเตอร์เต ปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนการถอดถอนจากตำแหน่งโดยวุฒิสภาฟิลิปปินส์หลังจากที่เธอโดนสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติถอดถอนจากการที่เธอเปิดแถลงข่าวต่อสาธารณะข่มขู่จะส่งมือลอบสังหารเอาชีวิตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์