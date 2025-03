เป็นเรื่อง! สื่อผู้ดีแฉดาราซีรีส์ The White Lotus เจองูกัดของจริงที่กองถ่ายบน "เกาะสมุย" ใน "ไทย" ต้องรีบหามส่งโรงพยาบาล

เมโทรของอังกฤษรายงานวันศุกร์(7 มี.ค)ว่า วอลตัน ก็อกกินส์ (Walton Goggins) ดาราดังจากรีส์สุดฮิต The White Lotus ซีซัน 3 เปิดเผยในรายการทอล์กโชว์ไนท์ไทม์ชื่อดังของผู้จัด จิมมี คิมเมล ในรายการ Jimmy Kimmel Live ออกอากาศสัปดาห์นี้ว่า เขาที่เป็นคนกลัวงูมากแต่กลับโดนงูตัวใหญ่มากกัดในไทยที่กองถ่ายทำซีรีส์บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานีThe White Lotus ที่กำลังโด่งดังในซีซัน 3 และมีศิลปินไทยกลุ่มแบล็กพิงค์ ลิซ่า แบล็กพิงค์ร่วมแสดงอยู่ด้วยกองถ่ายเกิดขึ้นที่โรงแรม 4 ซีซัน สมุย โดยในฉากเขาเปิดเผยว่าตัวเขาสวมบทบาทเป็นริค(Rick)ที่กำลังอยู่ภายใต้ฤทธิ์กัญชา จบลงด้วยการปล่อยงูออกจากกรงที่ขังพร้อมด้วยภรรยา เชลซี(Chelsea)ที่เล่นโดย เอมี ลู วูด (Aimee Lou Wood) ซึ่งตามบทต้องโดนงูที่อยู่บนพื้นกัดอย่างไม่ตั้งใจระหว่างเจอสามีกำลังมีงูอยู่ในมือแต่ในรายการทอล์กโชว์ วอลตันเปิดเผยว่า ในความเป็นจริงแล้วตัวเองเป็นคนโดนงูตัวใหญ่กัด โดยยอมรับกับคิมเมลว่า “ผมไม่ต้องการที่จะมีความกลัวที่เหมือนข้อต่อที่หายไปเมื่อเกี่ยวข้องกับงู”วอลตันในบนของริคจาก The White Lotus เปิดเผยว่า “ ผมเป็นคนที่กลัวงูเอามากๆ มันคงเป็นความผิดปกติทางกรรมพันธุ์เมื่อเกี่ยวกับงู”พร้อมเปิดเผยในรายการว่า เขาได้รับคำแนะนำความปลอดภัยก่อนเริ่มถ่ายฉากนั้น แต่เป็นเพราะความลนลานเนื่องมาจากความกลัวงูของเขาทำให้ตัวเองลืมที่ได้บอกไปทั้งหมดและเสริมว่าดาราเจ้าบทบาทเล่าต่อว่าก็อกกินส์ หรือ ริคในเรื่องกล่าวว่าดาราจาก The White Lotus เล่าต่อว่าเป็นที่น่าประหลาดใจเพราะวอลตัน ก็อกกินส์กล่าวว่าและเล่าอย่างตื่นเต้นต่อว่า “ผมสาบานกับพระเจ้าได้ว่ามันเหมือนราวกับว่า “โอ้พระเจ้า ผมเพิ่งโดนงูกัด โอพระเจ้า!”ทั้งนี้ปรากฏว่ากองถ่ายยังคงดำเนินต่อไปหลังก็อกกินส์ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากครีมฆ่าเชื้อโรค นีโอสปอริน แต่ผู้กำกับยังคงต้องการที่จะนำตัวเขาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาพยาบาลเขาเล่าต่อว่า “ดังนั้นผมจึงไปที่โรงพยาบาล และผมได้รับการฉีดยาป้องกันบาดทะยัก ส่งผลทำให้จิมมี คิมเมล เล่นมุกว่า “หรืออีกในหนึ่งก็คือ...พวกเขาได้รับโทรศัพท์จากทีมกฎหมายของ HBO”ทำให้ก๊อกกินส์ตอบกลับอย่างอารมณ์ดีว่า “ใช่แล้ว นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น” และเขาต้องลงนามการปล่อยตัว โดยกล่าวว่าพวกเขาให้ผมลงชื่อในวันนั้นเลย “มีใครบางคนมาแล้วกล่าวว่า ผมรู้สึกเสียใจที่คุณรู้สึกไม่ดี ฟังนะ คุณสามารถลงชื่อในกระดาษแผ่นเล็กๆนี้ได้ไหม? และผมคิดว่า “คุณต้องการลายเซ็นผม(เพื่อประดับ) หรือผมต้องเสียสิทธิ์ทั้งหมด(หลังการลงนาม)”เมโทรรายงานว่า เจสัน ไอแซคส์ (Jason Isaacs) นักแสดงใน The White Lotus ซีรีส์ 3 ในบทแขกมหาเศรษฐี ที่เคยโด่งดังมาจากบท ลูเชียส มัลฟอย(Lucius Malfoy)ในแฮรี พ็อตเตอร์ ออกมายอมรับเช่นกันก่อนหน้าว่า การถ่ายทำที่ไทยไม่ได้เป็นเหมือนวันหยุดอย่างที่คิดท่ามกลางความหรูหราของฉากเปิดเผยในรายการ The One Show ว่า “ไม่ควรมีใครอิจฉาผม” เพราะมีผู้ชายและผู้หญิงร่วม 40 คนอัดกันอยู่ในวิลล่าที่เครื่องปรับอากาศไม่เปิดทำงานท่ามกลางอุณหภูมิพุ่ง 45 องศาเซลเซียส และการถ่ายทำเกิดขึ้นนาน 7 เดือน