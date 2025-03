อึ้ง! “บ.จีน” ขอสัมปทานทำ “เหมืองถ่านหิน” ในอุทยานแห่งชาติซิมบับเวชื่อดังติดเขตอนุรักษ์แรดดำใกล้สูญพันธุ์

เอเอฟพีรายงานวันพฤหัสบดี(6 มี.ค)ว่า บริษัทจีน Sunny Yi Feng ยื่นขอสัมปทานทำเหมือนแร่ถ่านหินในพื้นที่รวมกันไม่ต่ำกว่า 16,000 เฮคเตอร์ห่างออกไปไม่ถึง 8 ก.มจากเขตสงวนแรดดำที่ใกล้สูญพันธุ์องค์การบริหารอุทยานแห่งชาติ Hwange (Hwange Park)ของซิมบับเวแถลงวันพฤหัสบดี(6) แถลงว่า โปรเจกต์สัมปทานเหมืองถ่านหินภายในเขตอุทยานแห่งชาติซิมบับเวชื่อดังที่มีสัตว์ป่าซาฟารีอาศัยอย่างอุดมสมบูรณ์นี้ส่งผลกระทบคุกคามต่อชีวิตประชากรแรดดำ(black rhino)ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ZimParks กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า คำขอโปรเจกต์เหมืองนี้เป็นภัยคุกคามอย่างสำคัญต่อเขตอนุรักษ์ปกป้องแรดดำ Sinamatella ของอุทยานแห่งชาติชื่อดังในแถลงการณ์ยังเรียกร้องไปยังกระทรวงการทำเหมืองและการพัฒนาการทำเหมืองแร่ซิมบับเวเพื่อยกเลิกโปรเจกต์การทำเหมืองและเรียกร้องกระทรวงไม่ควรสรรหาความบันเทิงจากโปรเจกต์เช่นนี้ในอนาคต อ้างอิงจากเอเอฟพีอ้างอิงจากคำประกาศทางการรัฐบาลซิมบับเวเมื่อวันที่ 14 ก.พ พบว่าบริษัทจีน Sunny Yi Feng ยื่นคำขอสัมปทานการทำเหมืองถ่านหินเป็นที่น่าสนใจว่า ที่อุทยานแห่งชาติ Hwange เดียวกันนี้ เคยมีบริษัทจีน Tongmao Coal Company ได้เคยพยายามยื่นขอทำสัมปทานเหมือง และนำมาสู่รัฐบาลซิมบับเวต้องออกมายอมแถลงในปี 2020 ว่าจะสั่งห้ามการทำเหมืองในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติZimParks แถลงต่อว่า “การแนะนำต่อกิจกรรมการทำเหมืองแร่ในเขตสำคัญนี้จะเป็นการบั่นทอนต่อเงื่อนไขทางระบบนิเวศน์ที่สำคัญสำหรับสัตว์ป่าในการรอดชีวิตและการแพร่พันธุ์”ซึ่งองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN (The International Union for Conservation of Nature) ขึ้นบัญชีแรดดำเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ โดยมาจนถึงกันยายนล่าสุดทมีแค่ 6,400 ตัวทั่วโลก ลดลงไป 1% จากปีก่อนหน้าเนื่องมาจากถูกล่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติ Hwange National Park ยังเป็นบ้านช้างป่า 65,000 ตัวที่ใหญ่สุดเป็นอันดับ 2ZimParks ในแถลงการณ์ย้ำว่า การทำเหมืองแร่ภายในอุทยานจะสร้างผลกระทบต่อการไหลของน้ำใต้ดิน เป็นภัยคุกคามต่อแหล่งน้ำตามธรรมชาติของสัตว์ป่าในพื้นที่ได้