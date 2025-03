ฮือฮา!“หุ่นยนต์จีน”เปิดตัวเป็นนักข่าวจ่อไมค์ถามสดใน”ประชุม 2 สภาจีน” สื่อตะวันตกชี้ “ปักกิ่ง” กำลังเผชิญความท้าทายระหว่างประเทศเพิ่มหลัง “ทรัมป์” ประกาศชัยชนะศึกชิงคลองปานามา

เอเอฟพีรายงานวันนี้(6 มี.ค)ว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงจีนทางเศรษฐกิจเผยวันนี้(6 มี.ค) เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนในสิ่งแวดล้อมการเมืองระหว่างประเทศ บวกกับความต้องการภายในประเทศที่สูงพอเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ปักกิ่งประกาศกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่งและลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจปักกิ่งสัปดาห์นี้ตั้งเป้าหมายตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจประจำปีอยู่ที่ 5 % พร้อมชี้ต้องการให้ความต้องการภายในประเทศเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจหลักระหว่างที่การทำสงครามการค้ากับสหรัฐฯยกระดับกระทบการส่งออกประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ สัปดาห์นี้ประกาศบังคับใช้ภาษีนำเข้าทั้งหมดต่อสินค้านำเข้าจากจีน ตามหลังมาตรการที่คล้ายกันในเดือนที่ผ่านมาและในการทำสงครามการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯและจีน อ้างอิงจากรอยเตอร์รายงานวันนี้(6)ว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศชัยชนะในศึกชิงคลองปานามาในการแถลงต่อสภาคองเกรสสหรัฐฯคืนวันอังคาร(4)ทรัมป์ประกาศชัยหลังความสำเร็จดีลข้อตกลงระหว่างบ.BlackRock ของสหรัฐฯในกิจการค้าร่วมในมูลค่า 22.8 พันล้านดอลลาร์ในการเข้าควบคุม 2 ท่าเรือได้แก่ท่าเรือ Balboa และท่าเรือ Cristobal ภายในคลองปานามาของบริษัทฮ่องกงCKฮัทชิสัน โฮลดิ้งส์ของเจ้าสัวลีกาชิง และในดีลยังครอบคลุมถึงท่าเรือทั่วโลก 23 ประเทศตั้งแต่ออสเตรเลีย ปากีสถาน อียิปต์ เม็กซิโก และอื่นๆ เว้นจีนแลฮ่องกง อ้างอิงจากเอพีCKฮัทชิสัน โฮลดิ้งส์บริหารท่าเรือแหลมฉบังในไทยอาจจะอยู่ในดีลครั้งมโหฬารนี้ อ้างอิงจากเว็บไซต์ทางการของบริษัทCKฮัทชิสัน โฮลดิ้งส์พบว่า ได้ดำเนินการบริหารท่าเรือทั้งหมด 24 ท่าทั่วโลกรวมในจีน และฮ่องกงทรัมป์ประกาศในคืนวันอังคาร(4)และเสริมต่อว่าแต่ทว่าผู้นำปานามาวันพุธ(5)ออกมากล่าวหาว่า ทรัมป์โกหกโดยชี้ว่าเอเอฟพีรายงานว่า ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Development and Reform Commission) เจิ้ง ซานเจี๋ย(Zheng Shanjie) กล่าวในงานแถลงข่าวว่า“พวกเรามีการสนับสนุนขั้นพื้นฐานและการรับรองของการประสบผลต่อเป้าหมายการเติบโตในปีที่นี้ที่ราว 5%” เจ้าหน้าที่ระดับสูงวางแผนทางเศรษฐกิจจีนแถลงและเสริมต่อว่า “เขาเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในสิ่งนี้”ในการแถลงการณ์ประชุมรอบนอกของการประชุม 2 สภาจีนประจำปี เจิ้งยอมรับถึงความไม่แน่นอนในสิ่งแวดล้อมภายนอกที่นับวันจะเพิ่มขึ้น“พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาบางประการ ตัวอย่างเช่น ความต้องการภายในประเทศที่ไม่มากพอ ความยากลำบากในปฎิบัติการและการผลิตในบางอุตสาหกรรมและบางบริษัท”ประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน แถลงต่อว่า “อย่างไรก็ตามพวกเรารู้สึกว่าความยากลำบากและความท้าทายเหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการพัฒนาและความก้าวหน้า และสิ่งเหล่านี้จะสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด”เอเอฟพีรายงานว่า ตัวเลขการเติบโตจีนถูกประกาศโดยนายรัฐมนตรีจีน หลี่ เฉียง (Li Qiang)ในการประชุมประจำปีพรรคคอมมิวนิสต์วันพุธ(5)แต่ผู้เชี่ยวชาญต่างกล่าวว่า เป็นตัวเลขที่ถูกมองว่าเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจของจีนและตั้งความหวังว่าเจ้าหน้าที่จีนจะเปิดเผยมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้เอเอฟพีรายงานว่า ผู้นำธนาคารกลางจีน พาน กงเซิ่ง (Pan Gongsheng) แถลงในวันพฤหัสบดี(6)ว่า ธนาคารกลางจีนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มในภายหลังในปีนี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและสถานการณ์ทางการเงินเป็นสำคัญทั้งนี้เมื่อตุลาคมล่าสุด ธนาคารกลางจีนได้สั่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำคัญ 2 ตัวมาอยู่ที่จุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันในวันเดียวกัน(6) รัฐมนตรีการคลังจีน หลาน โฟอัน (Lan Fo'an) ประกาศขยายงบใช้จ่ายประจำปีของปี 2025 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งสื่อ CNBAYAREA ของจีนรายงานวันที่ 27 ก.พว่า กลายเป็นสีสันไปทั่วสำหรับการประชุม 2 สภาจีนที่เมืองเซินเจิ้นทางใต้ของจีนในปีนี้เพราะ บริษัทไฮเทคจีนฐานในเมืองเซินเจิ้น Leju (Shenzhen) Robotics Technology Co., Ltd สร้างสีสันท่ามกลางปรากฎการณ์ DeepSeek เขย่าวงการ AI ไปทั่วโลก ด้วยการส่งหุ่นยนต์ทำหน้าที่นักข่าวยื่นไมโครโฟนสัมภาษณ์สมาชิก CPPCC ของเมืองเซินเจิ้น และสร้างสถิติกลายเป็นนักข่าวหุ่นยนต์ตัวแรกของโลกที่ทำหน้าที่นักข่าวสัมภาษณ์ในการประชุม 2 สภาที่เมืองเซินเจิ้นซึ่งในปีนี้ประเด็นความก้าวหน้าเทคโนโลยีเซ็คเตอร์หุ่นยนต์และ AI เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมสื่อจีนชี้ว่า การปรากฏตัวของหุ่นยนต์นักข่าวนี้และการให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะช่วยสนับสนุนให้เซินเจิ้นกลายเป็นผู้นำระดับโลกทางด้าน AI และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทั้งนี้ ชาง เจียนเฟง (Shang Jianfeng) กลายเป็นสมาชิก CPPCC ของเมืองเซินเจิ้นนแรกที่ได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์โดยหุ่นยนต์นักข่าว เขาเปิดใจว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติและขบขันไปในเวลาเดียวกัน และกล่าวว่า เป้าหมายของเขาบังเอิญอยู่ด้านปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาความสามารถทั้งนี้บริษัทหุ่นยนต์จีนชื่อดัง Unitree ได้ส่งกองทัพหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เปิดตัวในงานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในเดือนมกราคมมาแล้ว มีการเต้นประกอบเพลงตามแบบจีนร่วมกับมนุษย์คนแสดงอย่างสุดพลิ้ว และหุ่นยนต์ยังสามารถคำนับได้แสดงให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ของจีนได้เป็นอย่างดีนิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐณเคยรายงานเมื่อวันที่ 9 พ.ย ปี 2024 หรือหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะเลือกตั้งว่า มีการส่งหุ่นยนต์ 4 ขาออกลาดตระเวนประจำในคฤหาสถ์มาราลาโก(Mar-a-Lago) ในเมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริดา เพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยบนตัวหุ่นยนต์มีข้อความระบุอย่างชัดเจนว่า "ห้ามลูบหัวเด็ดขาด"