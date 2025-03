PLANET #3: “ลิซ่า” โชว์พาวแร็ปเปอร์โด่งดังคับโลก แต่สลัดเงา เกาหลี K-Pop และ BLACKPINK ไม่หลุด - ชมคลิปเต็มๆ

คลิปการแสดงสดเต็มๆ 2 นาที 19 วินาทีบนเวทีออสการ์ 2025 ของ “ลิซ่า เจมส์บอนด์ 007” สุดสวยเท่สง่าอลังการที่สถานีข่าว ABC นำเสนอบนยูทูป ซึ่งเริ่มจาก มาร์กาเร็ต ควอลลีย์ ดาราดาวรุ่งจาก The Substance อันเป็นชุดเกริ่นนำด้วยเพลงธีมอมตะของ เจมส์ บอนด์ ก่อนที่ ลิซ่า จะเปิดตัวบนเวทีโดยสลิงกายเคลื่อนลงมายังแดนซ์ฟลอร์ในลีลาท่าเท่ขั้นสุดLisa’s OSCAR Performance 2025: คลิปการแสดงสดเมดเลย์ 3 ชุดอลังการยิ่งใหญ่ โดยคณะทรีโอแห่งอัลบัม Alter Ego ของลิซ่า เพื่อระลึกถึงและเป็นเกียรติให้แก่ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ณ เวทีอะคาเดมี อวอร์ดส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2025ความโดดเด่นของลิซ่าเฉือนชนะทุกคนตั้งแต่ที่ก้าวย่างบนพรมแดงเข้าสู่มหกรรมออสการ์ โดยเธอปรากฏตัวในอาภรณ์ชิ้นเลิศแนวร็อกเกอร์กระหึ่มเวทีของ “มาร์กกง” จอมเทพดีไซเนอร์จากนครเซี่ยงไฮ้ อันได้แก่ เบลเซอร์ราตรีดำยาวจรดพื้น ซึ่งทับบนเชิร์ตคอปกขาว เท่หรูดูเจิดจรัส ซึ่งมากับกางเกงซาตินดำ โชว์ช่วงขาเหยียดยาวตรงเป๊ะปังสุดสง่าของลิซ่านักร้องสาวดาวเด่นแห่งจักรวาลแร็ปเปอร์ให้สัมภาษณ์แก่ E! บนพรมแดงว่าเลือกชุดนี้มาเข้างานอภิมหกรรมภาพยนตร์ระดับท็อปเบอร์หนึ่งของโลก เพราะอยากจะโชว์สไตล์ส่วนตัวในอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างจากเดิมกระนั้นก็ตาม พีเพิลก็ดูออกว่าชุดเจ๋งสุดคูลของลิซ่า ทำหน้าที่สื่อสารถึงภารกิจอันสำคัญล้ำค่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเธออภิมหาอลังการงานโชว์บนเวทีออสการ์ของ “ลิซ่า” และ “โดจา แคท” ตลอดจน “เรย์” มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงและเป็นเกียรติให้แก่ภาพยนตร์สายลับเจมส์ บอนด์ 007 และนำเสนอแด่ท่านผู้ชมทั่วโลกในลีลาการขับร้องและเต้นเพลงประจำภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ 3 เรื่องสุดแสนประทับใจ โดยโชว์กันอย่างต่อเนื่องเป็นเมดเลย์ทีเดียวเริ่มด้วยบรรยากาศกล่าวนำโดยเซ็กซ์ซิมโบลดาวค้างฟ้า แฮลลี เบร์รี ในฐานะสาวบอนด์รุ่นเพียร์ซ บรอสแนน จากเรื่อง To Live And Let Die ต่อด้วยการแสดงไตเติลโดย มาร์กาเร็ต ควอลลีย์ ดาราดาวรุ่งจาก The Substance ซึ่งมาในชุดกระโปรงแดง และฮอทแพนท์แดงเข้าชุดกัน เต้นเพลงธีมอมตะของ เจมส์บอนด์ 007โดยทันทีหลังจากนั้น ลิซ่า แร็ปเปอร์เบอร์แรงของโลก เปิดตัวบนเวทีดอลบี เธียเตอร์ แห่งลอสแอนเจลิส ในสไตล์ของเจมส์ บอนด์ ตัวจริงเสียงจริง คือ สลิงกายเคลื่อนลงมายังแดนซ์ฟลอร์ในลีลาท่าเท่ขั้นสุดลิซ่าร้องสดโชว์พาวระดับสิบท่ามกลางเสียงปรบมือชื่นชมสนั่นสะเทือนจากรอบทิศทาง พร้อมกันนั้น ก็เพอร์ฟอร์มด้วยท่าเต้นขึงขังพลังสาวบอนด์ที่เฉียบขาดบาดใจในเพลง To Live And Let Die ที่เพียร์ส บรอสแนน นำแสดงดนตรีเมดเลย์ต่อเนื่องด้วยการขับร้องของโดจา แคท Doja Cat ซึ่งมาในชุดกึ่งเปลือย OSCAR Naked Fashion ในเพลง Diamonds Are Forever ที่ฌอน คอนเนอรี นำแสดง แล้วจึงเป็นช่วงฟินาเล่ที่พีคอารมณ์อย่างที่สุด โดยสาวเรย์ Raye ผู้ซึ่งร้องเพลงยอดยากของ อเดล คือ Skyfallท่านผู้ชมประทับใจเวอร์วังกันเหลือเกิน ปรบมือกึกก้อง ชื่นชมในการโชว์ของทั้งสามหญิง ที่เพิ่งเสร็จสิ้นโปรเจกต์ รังสรรค์เพลงใหม่ประดับโลก อย่าง Born Again ซึ่งไพเราะลึกซึ้งเหนือชั้นอย่างแท้จริงในค่ำคืนอาทิตย์สำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก ยังมีการแสดงระดับสุดยอดจากศิลปินคนดังคับจักรวาลอย่าง อารีอานา กรานเด-บูเทร่า ที่ดูโอ้กับ ซินเธีย เอริโว แห่งภาพยนตร์เรื่องวิคเค็ด ตลอดจนเจ้าแม่ R&B ขวัญใจคนอเมริกัน คือ ควีน ลาติฟาห์พีเพิลให้ข้อมูลด้วยว่าการแสดงของลิซ่า ณ มหกรรมการประกาศเกียรติยศแห่งวงการภาพยนตร์ที่ล้นหลามด้วยดาราหลายสาขาและหลายเจเนอเรชัน เป็นการต่อยอดความสำเร็จในฐานะโซโลอาร์ติสต์ ซึ่งเริ่มด้วยการปล่อยซิงเกิล “ลาลิซ่า” ในปี 2021เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2025 ลิซ่าเปิดตัวอัลบัมแรก คือ “อัลเทอร์ อีโก้” ซึ่งมีเพลงเด่นอย่าง Born Again ที่เป็นความร่วมมือกับ โดจา แคท และเรย์ ยิ่งกว่านั้น ยังมีเพลงสนุกอีกหลายหลากที่ทำงานร่วมกับยอดฝีมือมากมาย เช่น โรซาเลีย ในเพลง New Woman และ ไทลา ในเพลง When I’m With You อีกทั้ง เมแกน ดิ สตัลเลียน ในเพลงครึกครื้นน่าฟัง คือ Sexy Womanสำหรับคิวโปรโมชันรายการใหญ่ถัดไป ลิซ่าจะเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยว บนเวทีสนุกขั้นสุดแห่งปี คือ มหกรรมโคเชลลา สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นการทำงานด้วยกันกับเพื่อนสาวแบล็กพิงก์ทั้งสาม ทั้งจิโซ โรเซ่ และเจนนี่ พีเพิลให้ข้อมูลไว้อย่างนั้นพอมาในย่อหน้าท้ายๆ ของสกู๊ปนี้ พีเพิลจึงเพิ่งจะเอ่ยถึงความเป็นไทยของลิซ่า เมื่อมีการเล่าว่า ลิซ่าซึ่งมีชื่อดั้งเดิมว่า ลลิษา มโนบาล แตกแขนงแวดวงการทำงานของเธอเข้าไปสู่วงการนักแสดง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ลิซ่าเปิดตัวในจักรวาลภาพยนตร์ซีรีส์ เรื่อง The White Lotus ซีซัน 3 ซึ่งถ่ายทำในประเทศไทยอันเป็นมาตุภูมิของลิซ่าด้วยชื่อ-ชั้น และผลงานยอดเยี่ยมที่พาให้ลิซ่าทะยานขึ้นเป็นซุปตาร์ป็อปสตาร์ระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุดกลีบบัวเหลืองสีโปรดของลิซ่า ที่ใส่โชว์ในวันเปิดตัว The White Lotus ซีซัน 3 รอบปฐมทัศน์ในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2025บิ๊กซิสอย่าง พีเพิล เสิร์ฟคำชื่นชมระยิบระยับระดับสิบให้แก่ชุดราตรีกลีบบัวของลิซ่า และพรรณนาว่าเป็นชุดราตรีปักไข่มุกยาวจรดพื้น โดยครึ่งบนเป็นตัวเสื้อคอร์เซ็ตอ่อนหวาน ส่วนสำหรับตัวกระโปรงเป็นพลีตพร้อมชายด้านหลังแบบมินิ Sweep Trainลิซ่าคว้าความสำเร็จอีกครั้งในวันที่ 15 ตุลาคม 2024 เมื่อเธอได้ร้องเพลงเปิดมหกรรมแฟชันโชว์ของชุดชั้นในวิกตอเรียส์ ซีเคร็ต โดยที่อาภรณ์เร้าอารมณ์ของลิซ่านั้น สุดแสนจะเซ็กซีขี้เล่น แต่ก็หวานสุภาพเริ่ดล้ำกว่านางแบบโชว์กางเกงลิงเกอรีมืออาชีพเมื่อลิซ่าสนุกและเต็มที่กับวงการเสื้อผ้าอาภรณ์ เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่แบรนด์ไฮแฟชันมากมาย ดังเห็นได้ว่าลิซ่าเข้าร่วมงานกับจอมยักษ์หลายค่ายตั้งแต่ปี 2020 อาทิ การรับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกให้แก่อภิเจ้าพ่อเครื่องประดับอัญมณีอย่าง บูลการี และในปี 2024 ก็เซ็นสัญญารับบทบาทหน้าที่เป็นแอมบาสเดอร์ให้แก่หลุยส์ วิตตอง บิ๊กซิสด้านการข่าวบันเทิงอเมริกัน อย่างนิตยสารพีเพิล วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของลิซ่าในการผงาดสู่ฟากฟ้าฮอลลีวูดแบบฟาสต์แทร็กในจักรวาลบันเทิงระดับโลก“เธอมีจิตวิญญาณที่กล้าหาญ และมีเสน่ห์ที่ผมขอบอกว่าเกินต้านทานอย่างสุดๆ ครับ เธอโดดเด่นและสร้างสรรค์ในทางดนตรีพอๆ กับในด้านแฟชัน ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้ร่วมงานกับเธอครับ” ผ.อ.นิโคลาส์ เกสคีแอร์ แห่งสำนักกำกับศิลป์ของหลุยส์ วิตตอง กล่าวอย่างนั้นกับนิตยสารพีเพิล