เป็นเรื่อง! ธนาคารชื่อดังสหรัฐฯ Citigroup โอนพลาดกดส่ง “81ล้านล้านดอลลาร์” เข้าบัญชีลูกค้าไม่รู้ตัว

CNBC ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(1 มี.ค)ว่า ธนาคาร Citigroup เคยทำเรื่องผิดพลาดอย่างคาดไม่ถึงในปีที่ผ่านมา ไฟแนนเชียลไทม์สรายงานเรื่องนี้เป็นครั้งแรกวันศุกร์(28 ก.พ)ว่า เรื่องเกิดขึ้นเมื่อเมษายนปี 2024 พนักงานธนาคาร 2 คนทำธุรกรรมการเงินโอน 81 ล้านล้านดอลลาร์เข้าบัญชีลูกค้ารายหนึ่งแทนที่จะเป็นจำนวน 280 ล้านดอลลาร์ธนาคารรู้เรื่องก็ต่อเมื่อ 90 นาทีหรือชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้น แต่ Citigroup สามารถกู้สถานการณ์สามารถได้เงินกลับคืนหลังต้องใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงในการแก้ไขความผิดพลาดและได้รายงานต่อธนาคารกลางสหรัฐฯและสำนักงานผู้ควบคุมเงินตราสหรัฐฯ OCC (Federal Reserve and Office of the Comptroller of the Currency) ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวCNBC ชี้ว่า เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีการเปิดเผยชื่อของเจ้าของบัญชีที่โชคดีบังเอิญรับ 81 ล้านล้านดอลลาร์ต่อสาธารณะแต่ที่ไม่คาดฝันมากกว่าเมื่อพบว่าเหตุโอนพลาด 81 ล้านล้านดอลลาร์ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะธนาคาร Citigroup ชื่อดังปีที่แล้วเจอเหตุการณ์พลาดเฉียดตายคล้ายกันนี้ถึง 10 ครั้งและเกือบสูญเงินไปไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และในปี 2023 เกิดเหตุถึง 13 ครั้งCNBC รายงานว่า ธนาคาร Citigroupที่ผ่านมาทำงานเพื่อกู้ชื่อเสียงของตัวเองคืนหลังเมื่อ 5 ปีก่อนได้โอนพลาดแป็นจำนวน 900 ล้านดอลลาร์ไปให้บรรดาเจ้าหนี้ของบริษัทเครื่องสำอาง Revlon ระหว่างการต่อสู้ทางคดีความ ส่งผลทำให้ซีอีโอธนาคารในเวลานั้น ไมเคิล คอร์แบต (Michael Corbat) ต้องออกจากตำแหน่ง และธนาคาร Citigroup ต้องถูกปรับก้อนโตพร้อมคำสั่งจากผู้กำกับสหรัฐฯให้จัดการแก้ปัญหา