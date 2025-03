PETA โต้ “เฉลิมชัย” อ้างฮิปโปแคระต้องอยู่ในป่า เมินมาดูของจริง ด้านอดีตทูตอเมริกันเห็นสวนทาง บุกดู “หมูเด้ง” โพสต์ถึง “พี่เบนซ์”

เจสัน เบเกอร์ (Jason Baker) รองประธานอาวุโสกลุ่มอนุรักษ์สิทธิสัตว์ PETA ชื่อดังออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 25 ก.พ. มายังผู้จัดการออนไลน์ ตอบโต้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมชัย ศรีอ่อน หลังข่าว PETA จับมือ Born Free รณรงค์ไม่ให้นักท่องเที่ยวในอังกฤษเดินทางบินเข้ามาชมหมูเด้งในไทยออกมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วแถลงการณ์ PETA ที่ออกมาในวันเดียวกัน (25) กับการแถลงของรัฐมนตรีเฉลิมชัย โดยทางกลุ่มแถลงยังคงโจมตีไปที่กระแสความโด่งดังหมูเด้งที่มาจากการกักขังในสวนสัตว์เป็นสำคัญ PETA จุดยืนการรณรงค์หมูเด้งเนื่องมาจากทางกลุ่มต้องการให้ข้อมูลว่าในวันที่ 25 ก.พ. อ้างอิงจากสื่อในประเทศ รัฐมนตรี เฉลิมชัยกล่าวยืนยันว่า หมูเด้งมีสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในการเลี้ยงของสวนสัตว์เขาเขียวที่มีมาตรฐาน โดยยืนยันว่า ไม่ต้องการให้สวนสัตว์เขาเขียวเสียเครดิตจากการโจมตีของ PETA และต้องการให้ PETA แก้ไขเพื่อไม่ให้ทางสวนสัตว์เสียชื่อในระดับนานาชาติและนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เดินทางเข้ามารัฐมนตรีเฉลิมชัยกล่าวว่าในแถลงการณ์ของ PETA กล่าวผ่านทางอีเมลในภาษาไทย โดยขึ้นต้นที่เป้าหมายของกลุ่ม PETA และยืนยันต่อว่า สวนสัตว์เขาเขียวล้มเหลวในเชิงอนุรักษ์เรียนรู้จากการที่ไม่สามารถคงสภาพให้ที่เป็นฮิปโปแคระสามารถดำรงธรรมชาตินิสัยความเป็นสัตว์ป่าดั้งเดิมของตัวเองในแถบแอฟริกาที่ไม่คุ้นเคยกับมนุษย์และเก็บตัวไม่ให้เห็น แตกต่างจากภารกิจของสวนสัตว์ที่ตั้งเป้าหมายในเจตนารมณ์เพื่อการเรียนรู้ได้ โดย PETA ชี้ไปว่า ฮิปโปแคระออกหากินเฉพาะในเวลากลางคืนที่แตกต่างจากดาราดัง “หมูเด้ง” ในสวนสัตว์เขาเขียวที่ดูเหมือนเป็นการจัดโชว์ในแถลงการณ์ยังชี้แจงถึงสาเหตุที่ทาง PETA ให้ความสนใจต่อหมูเด้งเป็นพิเศษว่าและกลุ่มอนุรักษ์สิทธิสัตว์ยังให้ความสำคัญไปที่สัตว์อื่นๆ โดยกล่าวว่า ดูเหมือนเป็นการส่งเสริมความไม่ใส่ใจต่อสัตว์อื่นๆ อีกด้วยทั้งนี้ รัฐมนตรีเฉลิมชัยกล่าวในรายงานสื่อไทยว่าเป็นที่น่าสังเกตว่า ตามแถลงการณ์ของเบเกอร์ รองประธานอาวุโสของ PETAจากรัฐมนตรี เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่ได้เชื้อเชิญ PETA ผ่านหน้าจอสื่อว่า ขอให้องค์กรพิทักษ์สิทธิสัตว์ให้เข้ามาดูหมูเด้งที่สวนสัตว์เขาเขียวเพื่อขจัดข้อสงสัยทั้งหมดกลุ่ม PETA กล่าวแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ของกลุ่มแทน โดยชี้ว่ากลุ่มอนุรักษ์ทำหน้าที่เพื่อสิทธิสัตว์ในการช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่ถูกทำร้ายในไทย เป็นต้นว่า ลิง และงู และรวมไปถึงฮิปโปแคระ ที่ทางองค์กรเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ถูกใช้ในเพื่อการพาณิชย์อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของ PETA กล่าวในตอนท้ายถึงจุดยืนของกลุ่มที่อาจโดนใจชาวไทยบ้างที่กล่าวว่า ทางกลุ่มไม่เฉพาะต้องการช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิสัตว์เท่านั้นแต่ยังต้องการรณรงค์เพื่อให้ใช้สิ่งที่มาจากพืชตามธรรมชาติแทน เป็นต้นว่า กระเป๋าหนังงูเหลือมอาจเป็นกระเป๋าทำจากพืชหรือ “วีแกน” (vegan) ที่กำลังเป็นกระแสฮิตในโลกตะวันตกในแถลงการณ์ของ PETA กล่าวว่าแต่ทว่าดูเหมือนกระแสแบนหมูเด้งและการเที่ยวสวนสัตว์ของกลุ่มอนุรักษ์อาจยังไม่ได้ผลเพราะ เคอร์ติส เอส. ชิน (Curtis S. Chin) อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำธนาคารพัฒนาเอเชีย (AsDB) ทวีตวานนี้ (1) บนแพลตฟอร์ม X ได้เดินทางมาพบ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระดาวสวนสัตว์เขาเขียว พร้อมกับถ่ายเซลฟี่คู่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เขาเขียว “พี่เบนซ์” อรรคพล หนุนดี อย่างสนุกสนาน และยกนิ้วโป้งให้อย่างยกย่อง และยังมีคลิปการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ดูแลและหมูเด้งอีกด้วยชินกล่าวในทวีตว่า “มีความสุขที่ได้พูดว่า “สวัสดี” วันนี้ต่อ “หมูเด้ง” และผู้ดูแลที่อุทิศตัวของเธอ “อรรคพล “เบนซ” หนุนดี เจ้าของรางวัล และผู้อยู่เบื้องหลังโซเชียลมีเดียจนทำให้หมูเด้งโด่งดังจนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ดอมไปทั่วโลก”“Happy to say hello 🙏 today to Moo Deng & her dedicated caretaker, Atthapon “Benz” Nundee, an award-winning #socialmedia force behind #MooDeng’s viral rise to #hippo superstardom. ✨🦛”ทั้งนี้อดีตทูตอเมริกันที่นอกจากสมัครเป็นแฟนคลับหมูเด้งแล้วยังสมัครเป็นแฟนคลับวงแบล็กพิงก์ด้วยเพราะได้โพสต์ในวันพฤหัสบดี (27) ถึงข่าวที่ว่า โรเซ่วงแบล็กพิงก์ต้องรีบออกมาขอโทษขอโพยแม่เกาหลีรายหนึ่งที่ได้โพสต์คลิปลูกชายวัยไม่เกิน 2 ขวบแอบขึ้นมาเต้นเพลง APT ที่เธอร้องคู่กับศิลปินชื่อดัง บรูโน่ มาร์ส (Bruno Mars) กลางดึกระหว่างแม่นอนอยู่ข้างๆและก่อนหน้าเมื่อวันอังคาร (25) ชินยังทวีตไปถึงกระแส The White Lotus และเวทีออสการ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ (2) นี้โดยมี “ลิซ่า” ศิลปินจากไทยอดีตสมาชิกวงแบล็กพิงค์ที่กำลังจะขึ้นแสดงในเวทีประกาศผลรางวัลออสการ์ในปีนี้ว่า“ไม่มีศิลปินที่เพลงของตัวเองที่ได้รับการเสนอชื่อสำหรับรางวัล Best Original Song ของออสการ์จะเคยได้รับเชิญเพื่อแสดง แต่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ ลิซ่าจากแบล็กพิงก์”