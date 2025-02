หลอนไปทุกสิ่ง! สมาชิกสภาสหรัฐฯ เตือน ‘จีน’ อาจใช้ ‘อีลอน มัสก์’ เป็นเครื่องมือจูงจมูก ‘ทรัมป์’

จอห์น มูเลนาร์ ประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และพรรคคอมมิวนิสต์จีน (House Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party) และ ราชา กฤษณะมูรติ ส.ส.เดโมแครตซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ระบุว่า พวกเขาเชื่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนหวังที่จะใช้ผู้นำภาคธุรกิจในสหรัฐฯ รวมถึง มัสก์ ซึ่งมีผลประโยชน์ทางการค้าในจีน เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายในการเจรจากับวอชิงตัน





มัสก์ ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในผู้บริจาคสนับสนุน ทรัมป์ รายใหญ่ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ปี 2024 คาดว่าจะเป็นบุคคลที่จีนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในฐานะคนกลางที่จะช่วยให้เข้าถึงทรัมป์ เนื่องจากเวลานี้ มัสก์ ได้กลายเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทำเนียบขาวที่ใกล้ชิด ทรัมป์ มากที่สุด

ทั้งนี้ เป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนอาจจะยอมให้สิ่งต่างๆ ที่ มัสก์ ต้องการ โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางธุรกิจในแดนมังกรซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 ของเทสลา

มูเลนาร์ กล่าวในงานเสวนาซึ่งจัดโดยสถาบันบรุกกิงส์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.มูเลนาร์ ให้คำตอบ หลังถูกถามว่าสภาคองเกรสจะมีบทบาทในการป้องกันไม่ให้ปักกิ่งสามารถเจรจากับทำเนียบขาวผ่านทาง มัสก์ หรือไม่อย่างไรมัสก์ และทำเนียบขาวยังไม่ออกมาให้ความเห็นตอบโต้ในประเด็นนี้ ขณะที่สถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระบุว่า รัฐบาลจีน “ยินดีที่จะสานความร่วมมือแบบ 2 ฝ่ายได้ประโยชน์กับผู้คนจากทุกๆ ภาคส่วนในสหรัฐอเมริกา”“เรายินดีที่จะเห็นบริษัททุนต่างชาติเข้ามาลงทุนและริเริ่มธุรกิจในจีน ขยายบทบาทในตลาดจีน และแบ่งปันโอกาสในการพัฒนาร่วมกัน” หลิว เผิงอี๋ว์ โฆษกสถานทูตจีน แถลงผ่านอีเมลรัฐบาลจีนมีปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องรับมืออยู่ไม่น้อย โดยหลังจากที่สาบานตนเป็นผู้นำสหรัฐฯ ได้เพียงเดือนเศษๆ ทรัมป์ ก็ประกาศรีดภาษีสินค้านำเข้าจีนเพิ่มอีก 10% เรียกร้องให้จำกัดการลงทุนของจีนในสหรัฐฯ และยังตั้งพวกนักการเมืองสายเหยี่ยวที่เกลียดชังจีนให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลของเขาด้วยมัสก์ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลา รวมถึง SpaceX และแพลตฟอร์ม X เคยมีสายสัมพันธ์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน รวมถึงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มานานหลายปีแล้ว และเวลานี้ก็ได้รับการแต่งตั้งโดย ทรัมป์ ให้มาคุมกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาล (DOGE) ซึ่งมีหน้าที่ตัดลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของภาครัฐเทสลามียอดการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าในจีนถึง 36.7% ในปีที่แล้ว ทว่าส่วนแบ่งตลาดในจีนก็เริ่มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีแบรนด์รถไฟฟ้าของจีนก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งมากมาย อีกทั้งยังเผชิญระเบียบราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดตัวระบบขับขี่อัตโนมัติ (Full Self-Driving หรือ FSD) ที่น่าจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนอกจากเทสลาแล้ว ธุรกิจอื่นๆ ของ มัสก์ เช่น บริษัทขนส่งอวกาศ SpaceX และโซเชียลมีเดีย X ซึ่งยังคงถูกแบนในจีน ก็ถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในสายตาของปักกิ่งที่มา: รอยเตอร์