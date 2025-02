ฮือฮา! “อีลอน มัสก์” ส่ง SpaceX-Starlink บุก “กัมพูชา” ตัวแทนเข้าพบ “ฮุน มาแณต” ที่กรุงพนมเปญ คุยปูทางการลงทุนประเดิมตั้งแต่ต้นปี

Developing Telecom สื่อเทคโนโนโลยีรายงานวันนี้(24 ก.พ)ว่า กลายเป็นเรื่องฮือฮาสร้างความแปลกใจให้กับนักวิเคราะห์เมื่อผู้แทนบริษัท SpaceX และ Starlink ของมหาเศรษฐีอเมริกัน อีลอน มัสก์ ที่เป็นข่าวรายวันเดินทางเข้ากรุงพนมเปญและหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฮุน มาแณตที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพฤหัสบดี(20) รวมไปถึงพบปะเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของกัมพูชาเพื่อหารือการขยายการลงทุนในประเทศอ้างอิงจากพิมพ์ขแมร์ไทม์ส (Khmer Times) รีเบคกา ฮันเตอร์ (Rebecca Hunter) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ SpaceX และ Starlink พบกับฮุน มาแณต เพื่อได้ไฟเขียวในการหารือกับสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา CDC (Council for the Development of Cambodia) และกระทรวงไปรษณีย์และคมนาคมกัมพูชา MPTC (Ministry of Post and Telecommunications) และกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา MoC (Ministry of Commerce)ฮันเตอร์ในวันพฤหัสบดี(20)และวันศุกร์(21)ได้พบทั้งหมดสามหน่วยงานเพื่อช่องทางโอกาสการลงทุนในกัมพูชาอ้างอิงจากแถลงการณ์ของสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา CDC ผู้แทนบริษัท Space X และ Starlink ได้กล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซุน จันทอล (Sun Chanthol) ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคนที่ 1 สภาเพื่อการพัฒนา CDC ระบุว่ากัมพูชาเป็น 1 ในเป้าหมายการลงทุนของ SpaceX ในปี 2025 และทางบริษัทกำลังมองหาโอกาสในเซคเตอร์เทคโนโลยีและความทันสมัยของกัมพูชาขณะที่การหารือระหว่างฮันเตอร์และกระทรวงไปรษณีย์และคมนาคมกัมพูชานั้นเน้นหนักในด้านโอกาสที่จะปรับปรุงบริการทางโทรคมนาคมของกัมพูชาให้มีความทันสมัย ส่วนการเจรจาหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กัมพูชามีเป้าหมายไปที่การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซกัมพูชาหนังสือพิมพ์ขแมร์ไทม์สรายงานว่า ในการหารือร่วมกับผู้นำกัมพูชาวันพฤหัสบดี(20) ผู้แทนบริษัทของอีลอน มัสก์ได้กล่าวยก “กัมพูชา” ในฐานะจุดหมายปลายทางการลงทุนของ Space X และ Starlink เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งร่วมกับรัฐบาลพนมเปญฮันเตอร์ได้แจ้งต่อกับฮุน มาแณตต่อปฎิบัติการในอนาคตและการบริการของ Space X และ Starlink ในประเทศกัมพูชาทั้งนี้ผู้แทนบริษัทไฮเทคสหรัฐฯชื่อดังยังแจ้งต่อว่าทางคณะจะหารือร่วมกันกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและสถาบันหน่วยงานเพื่อหาความเป็นไปได้ในโอกาสการลงทุนในกัมพูชาการเดินทางเยือนกัมพูชาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซุน จันทอล บุกไปเยือนสำนักงานใหญ่ SpaceX ในสหรัฐฯเมื่อกันยายนปี 2024 เพื่อเรียนรู้ข้อเสนอและการพัฒนาเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เนตดาวเทียม Starlinkและกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังพรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งและผู้ก่อตั้ง SpaceX และ Starlink คือ อีลอน มัสก์ กลายเป็นผู้นำสำนักงานประสิทธิภาพรัฐ DOGE หัวหอกสำคัญในรัฐบาลสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และยังรายงานขึ้นตรงต่อทรัมป์สื่อเทคโนโลยี Developing Telecom รายงานว่า สวน สาม (Seun Sam) นักวิเคราะห์ประจำราชวิทยาลัยกัมพูชา (Royal Academy of Cambodia) ได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์กัมพูชาว่า นี่อาจเป็นปัจจัยในการที่ SpaceX สามารถเข้าพบนายกรัฐมนตรี กับฮุน มาแณต และกระทรวงต่างๆได้โดยตรงอย่างสะดวกทั้งนี้ในปัจจุบัน Starlink ยังไม่ได้ใบอนุญาตอย่างเป็นทางการในการเปิดบริการในกัมพูชา แต่มีบริษัท Kiripos ในกัมพูชาได้นำเข้าชุดอุปกรณ์อินเตอร์เนตดาวเทียม Starlink จากสหรัฐฯเข้ามาจำหน่ายในกัมพูชาโดยผู้สนใจต้องเสียค่าบริการ 200 ดอลลาร์/เดือนสำหรับค่าโรมมิงสัญญา