'ทรัมป์' เขย่าเพนตากอน! สั่งปลด 'ซี.คิว. บราวน์' พ้นประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม-จ่อดึงนายพล 3 ดาวเสียบแทน

ทรัมป์ ได้โพสต์ Truth Social ระบุว่า ตนจะแต่งตั้งพลโท แดน "เรซิน" แคน ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วให้กลับมานั่งเก้าอี้ประธานคณะเสนาธิการร่วมแทน บราวน์สำหรับ พล.ท. แคน นั้นเป็นอดีตนักบินเครื่องบินขับไล่ F-16 และเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทหารของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA)กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่า ทรัมป์ ยังสั่งเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันคือพลเรือเอกหญิง ลิซา ฟร็องเช็ตติ รวมถึงตำแหน่งรองประธานคณะเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ และตำแหน่งผู้พิพากษาอัยการสูงสุด (judge advocates general) แห่งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศสหรัฐฯ ด้วยการตัดสินใจของ ทรัมป์ มีขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความระส่ำระสายในเพนตากอนอันเกิดจากคำสั่งปฏิรูปโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ที่นำไปสู่การปลดเจ้าหน้าที่พลเรือนออกเป็นจำนวนมาก รวมถึงการปรับกำลังพลตามแนวนโยบายอเมริกาต้องมาก่อน (America First)พล.อ.อ. บราวน์ ก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดทางทหารของสหรัฐฯ เมื่อเดือน ต.ค. ปี 2023 และควรจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปจนถึงเดือน ก.ย. ปี 2027ทรัมป์ ไม่อธิบายสาเหตุที่เปลี่ยนตัว บราวน์ และไม่ได้พูดว่าจะอนุญาตให้เขาอยู่ในตำแหน่งต่อจนกว่าประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมคนใหม่จะผ่านการรับรองโดยวุฒิสภาหรือไม่"ผมอยากจะขอขอบคุณ พล.อ.อ. ชาร์ลส ซี.คิว. บราวน์ ที่ท่านได้ทำงานรับใช้ประเทศของเรามานานกว่า 40 ปี รวมถึงเป็นประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมคนปัจจุบัน ท่านเป็นสุภาพบุรุษที่ดีพร้อม และเป็นผู้นำที่โดดเด่น และผมขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีอนาคตที่สดใส" ทรัมป์ ระบุพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เคยแสดงท่าทีไม่ไว้วางใจ บราวน์ มาตั้งแต่ก่อนจะเข้ารับตำแหน่งผู้นำเพนตากอนพร้อมกับนโยบายกำจัดความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการบูรณาการหลอมรวมภายในกองทัพในหนังสือที่เขียนเมื่อไม่นานนี้ เฮกเซธ ตั้งคำถามว่า บราวน์ จะคว้าตำแหน่งประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมได้หรือไม่หากเขาไม่ใช่คนดำ"มันเป็นเพราะสีผิวของเขา? หรือทักษะของเขากันแน่? เราไม่มีวันรู้ ได้แต่สงสัย --- ซึ่งดูเผินๆ อาจจะไม่แฟร์สำหรับ ซี.คิว.บราวน์ แต่เนื่องจากเขายกประเด็นเรื่องเชื้อชาติมาเป็นจุดขายใหญ่ของตัวเอง มันก็คงไม่สำคัญเท่าไหร่" เฮกเซธ ระบุในหนังสือ "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free" ที่วางขายเมื่อปี 2024บราวน์ ซึ่งเป็นนายทหารผิวดำคนที่ 2 ที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐฯ เคยโพสต์คลิปวิดีโอบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองลงสื่อออนไลน์ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นายตำรวจผิวขาวฆ่าหนุ่มผิวสี จอร์จ ฟลอยด์ เมื่อปี 2020