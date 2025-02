ขวัญผวา! สหรัฐฯยิงทดสอบมิสไซล์นิวเคลียร์ข้ามทวีป Minuteman III โชว์ความพร้อมให้ “รัสเซีย-จีน” เห็นท่ามกลางโลกวิตกหวั่นเกิด WW3

เมโทรของอังกฤษรายงานวานนี้(19 ก.พ)ว่า แกรี แอชเวิร์ธ (Gary Ashworth) รักษาการรัฐมนตรีว่าการทบวงกองทัพอากาศสหรัฐฯ (Department of the Air Force) กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่าและเสริมต่อว่าเป็นการยิงทดสอบนิวเคลียร์ไฮเปอร์โซนิกพิสัยข้ามทวีป ICBM รอบใหม่ของสหรัฐฯเกิดขึ้นเมื่อเวลาราว 01.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันพุธ(19)จากฐานทัพกองกำลังอวกาศแวนเดนเบิร์ก (Vandenberg Space Force Base)ในรัฐแคลิฟอร์เนียทีมที่ร่วมในการซ้อมยิงครั้งนี้รวมถึงนักบินกองบัญชาการอากาศระดับทั่วโลก (Air Force Global Strike Command )ร่วมด้วย ซึ่งเป็นการยิงทดสอบแบบไม่ติดหัวรบนิวเคลียร์ เมโทรของอังกฤษชี้อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ลอสแอนเจลิสไทม์สพบว่า Minuteman III เดินทาง 4,200 ไมล์และลงสู่พิกัดทดสอบใกล้หมู่เกาะมาร์แชลส์ (Marshall Islands)สหรัฐฯมีหัวรบนิวเคลียร์ Minuteman III ราว 400 หัวรบเก็บไว้ในไซโลกระจายตามฐานทัพอเมริกันทั่วประเทศในรัฐมอนแทนา รัฐนอร์ทดาโกตา และรัฐไวโอมิงการทดสอบยิงมิสไซล์นิวเคลียร์ของสหรัฐฯเกิดขึ้นห่างไปไม่กี่สัปดาห์หลังการซ้อมใหญ่หลายหน่วยงานเกี่ยวข้องกับเหตุวิกฤตนิวเคลียร์ในเชเนกทาดี (Schenectady)ที่อัปสเตท นิวยอร์ก (Upstate New York)FBI ประจำเมืองอัลบานี(Albany) รัฐนิวยอร์กเรียกการฝึกซ้อมตามตารางนี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับหน่วยงานมากมายเพื่อการซ้อมและเพิ่มความพร้อมเชิ่งปฎิบัติการในการรับมือหากมีวิกฤตนิวเคลียร์เกิดขึ้นในสหรัฐฯหรือต่างแดนสหรัฐฯยิงทดสอบมิสไซล์นิวเคลียร์ความเร็วเหนือเสียง Minuteman III ที่มีศักยภาพสามารถเดินทางไปถึงกรุงมอสโกได้ภายในแค่ 30 นาทีอ้างอิงข้อมูลจากแอลเอไทมส์ เกิดขึ้นไม่กี่ชั่งโมงหลังรัสเซียคู่ปรับส่งฐานยิงอัตโนมัติ (autonomous launcher) มิสไซล์ติดหัวรบนิวเคลียร์พิสัยข้ามทวีป RS-24 Yars ของตัวเองออกไป อ้างอิงจากการแถลงของกระทรวงกลาโหมรัสเซียผ่านช่องทางเทเลแกรมรัสเซียส่งระบบฐานยิงไปยังเส้นทางลาดตระเวนสู้รบ เป็นการเคลื่อนไหวส่งสัญญาณให้รู้ว่ามอสโกเตรียมพร้อมต่อการยกระดับสงครามกับยูเครนถึงแม้การเจรจาสันติภาพจะได้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่รัสเซียและเจ้าหน้าที่อเมริกันที่ซาอุฯในวันอังคาร(18)ก็ตามสื่ออังกฤษรายงานว่า เมื่อนับรวมกันแล้วทั่วโลกพบว่า รัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดอยู่ที่ 5,580 หัวรบ อ้างอิงจากสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน( Federation of American Scientists) เปิดเผยเมื่อปีที่ผ่านมาและอันดับ 2 คือสหรัฐฯมีทั้งหมดราว 5,040 หัวรบ ส่วนอันดับ 3 คือ จีน มีราว 500 หัวรบ ฝรั่งเศสมี 290 หัวรบ และอังกฤษมี 225 หัวรบ