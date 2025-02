สื่ออเมริกันชื่อดังชี้ “ทรัมป์” ตัดงบกระทบ เซฟเฮาส์ลับ USAID ใน “ไทย” ให้อดีตฝ่ายค้านกัมพูชาหลบภัยตามล่าจากพนมเปญ หลัง “ลิม กิมยา” โดนลอบสังหารกลางกรุงเทพฯ

NPR ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(16 ก.พ)ว่า ทำเนียบขาวออกคำสั่งแช่แข็งชั่วคราวงบประมาณป้อนให้องค์กรสนับสนุนประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพสื่อทั่วโลกกลายเป็นคำสั่งที่คาดไม่ถึงสำหรับองค์กรสนับสนุนประชาธิปไตยที่ตั้งขึ้นด้วยสภาคองเกรสสหรัฐฯ เป็นต้นว่าสำนักงานสนับสนุนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย NED (National Endowment for Democracy) ถูกสภาคองเกรสสหรัฐฯตั้งมาในยุค 80s ที่มีแนวคิดสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางประชาธิปไตย สะท้อนจากวาทะอดีตประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน ของพรรครีพับลิกัน ที่ลือลั่นส่วนหนึ่งในคำแถลงของเรแกนคือแต่อย่างไรก็ตาม ผลจากนโยบาย America First หรือ อเมริกาต้องมาก่อนของประธานาธิบดีสหรัฐฯคนปัจจุบัน โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งผลทำให้สิ่งเหล่านี้กำลังกลายเป็นอดีตNPR ชี้ว่า ธิงแทงก์คอนเซอร์เวตีฟบางส่วนของสหรัฐฯกล่าวหาว่า NED นั้นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกิจการภายในชาติอื่น และอีกหลายคนวิเคราะห์ว่า รัฐบาลทรัมป์มองต่างจากอดีตประธานาธิบดีเรแกนที่ว่า “สหรัฐฯไม่สมควรที่จะเผยแพร่หรือปกป้องประชาธิปไตยต่างแดน”แต่หลายคนกลับมองว่า เป็นการเอาคืนจากฝ่ายทรัมป์และอีลอน มัสก์ เพราะมีคนเป็นจำนวนมากที่ทำงานในองค์กรเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยเหล่านี้เป็นพวกเดโมแครตNPR รายงาน NED นั้นได้เคยให้เงินทุนสนับสนุน (grant) ร่วม 100 ประเทศแต่ต้องยุติลง ส่วนสถาบันประชาธิปไตยแห่งชาติ NDI (National Democratic Institute)ต้องสั่งพักงาน 2 ใน 3 ของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตัน ดีซี และอยู่ในกระบวนการปิดออฟฟิศต่างแดนมากกว่าครึ่งNPR การที่ NED โดนแช่แข็งรื่องงบประมาณสำหรับองค์กรที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพในประเทศเผด็จการทั้งหลายอาจเข้าทางทั้ง “รัสเซีย” และ “จีน” เหมือนเช่นบรรดากลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก NED ชี้ผลกระทบต่อการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในบรรดาประเทศรัฐบาลอำนาจนิยมในต่างแดน ตัวอย่างเช่น USAID ที่นอกเหนือการช่วยเหลือด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังมีหน้าที่สนับสนุนประชาธิปไตยในต่างแดนเช่นกันNPR ของสหรัฐฯเปิดเผยว่า สำนักงานUSAID ได้ให้เงินอุดหนุนแก่องค์กรสิทธิมนุษยชนในไทย( Manushya Foundation ) ในไทยและมูลนิธิแห่งนี้ทำหน้าที่ดูแลให้กับบรรดาผู้ที่หนีจากรัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยมทั้งหลายเป็นต้นว่า กัมพูชา โดยคนเหล่านี้ตกเป็นเป้าหมายในไทย ในเดือนที่ผ่านมามีนักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาถูกลอบสังหารที่นั่นอ้างอิงจากบีบีซีภาคภาษาไทยเมื่อวันที่ 12 ม.ค โจนาธาน เฮด นักข่าวบีบีซีชี้ว่า ลิม กิมยา อดีตสมาชิกพรรคกู้ชาติกัมพูชา CNRP (Cambodia National Rescue Party)ที่โดนแบน ได้ถูกยิงลอบสังหารในลักษณะที่เลือดเย็นอ้างอิงจากพิกัดใกล้กับวัดที่มีชื่อเสียงเป็นแลนด์มาร์กของกรุงเทพฯNPR รายงานว่า หนึ่งในสมาชิกอดีตพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาที่ถูกแบนอาศัยอยู่ในเซฟเฮาส์เงินทุน USAID พร้อมกับภรรยาและลูกอีก 3 คนต้องย้ายออกไปในเดือนหน้าเขาวิตกอย่างสูงว่าอาจจะเป็นการง่ายขึ้นที่ตำรวจไทยจะพบตัวและจับกุมอดีตสมาชิกฝ่ายค้านกัมพูชาที่ไม่เปิดเผยตัวให้สัมภาษณ์ NPR ว่า“ผมคิดว่าผมหัวใจสลาย ผมคิดว่าวิญญาณออกจากร่าง”หลังค้นพบว่าจะไม่มีเงินอุดหนุนอีกต่อไปและเขาต้องย้ายออกจากเซฟเฮาส์ไปเวลานี้หากปราศจากเงินทุน USAID เซฟเฮาส์เหล่านี้กำลังปิดลงและผู้อาศัยทั้งหมด 35 คนต้องหาทางช่วยตัวเองsource: The Trump administration's funding cuts are impacting pro-democracy organizations

