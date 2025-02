ออฟฟิศในฝัน! บ.ญี่ปุ่นจัดเหล้าเบียร์ฟรีไว้บริการพนักงาน อนุญาตให้ลาถ้า 'เมาค้าง'

นับตั้งแต่ฟองสบู่ในเศรษฐกิจญี่ปุ่นแตก ในช่วงต้นยุคทศวรรษ 1990 เศรษฐกิจของประเทศแห่งนี้ต้องเผชิญกับภาวะหยุดนิ่งเช่นเดียวกับเงินเดือนของพนักงาน แม้ว่าบางบริษัทได้แถลงปรับขึ้นเงินเดือนเริ่มต้น ในความหวังดึงดูดคนหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์ แต่ก็มีพวกบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางหลายแห่งที่ไม่อาจเลือกหนทางดังกล่าวได้ เนื่องจากปัญหาด้านงบดุลดังนั้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทเล็กๆ เหล่านี้จึงจำเป็นต้องคิดนอกกรอบและเสนอมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่น่าสนใจและบางครั้งก็ดูจะนอกคอกไปเสียหน่อย ในนั้นรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กแห่งหนึ่งในโอซากา ที่กลายเป็นพูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศ ด้วยการเสนอให้พนักงานดื่มแอลกอฮอล์ฟรีระหว่างชั่วโมงทำงาน และอนุญาตให้ลาเมาค้าง เพื่อให้สมองปลอดโปร่งเสียก่อนแล้วค่อยกลับมาทำหน้าที่Trust Ring Co., Ltd บริษัทเทคโนโลยีเล็กๆ ในเมืองมิโดริบาชิ จังหวัดโอซากา มอบข้อเสนอดังกล่าวแก่พนักงาน ส่วนหนึ่งในสิทธิประโยชน์พิเศษที่มีเจตนาเพื่อดึงดูดคนหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์มาร่วมงาน และหากว่าพนักงานบางคนดื่มหนักเกินไป พวกเขาก็สามารถใช้สิทธิ "ลาเมาค้าง" เพื่อจะได้มาทำงานสาย โดยไม่ถูกซักไซ้ใดๆ"ฉันเคยใช้ระบบลาเมาค้างมาแล้ว ฉันกลับมาทำงานตอนเที่ยง" พนักงานรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์คันไซทีวี "คุณสามารถหลับต่อไปอีก 2 ถึง 3 ชั่วโมง แล้วค่อยมาทำงานในสภาพที่สมองปลอดโปร่ง ฉันรู้สึกว่าฉันจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม"ซีอีโอของ Trust Ring Co., Ltd อธิบายว่าเขาคิดค้นสิทธิประโยชน์แปลกแหวกแนวนี้ขึ้นมา เพราะว่าทางบริษัทไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายเงินให้พนักงานมากกว่านี้ และด้วยเหมือนกำลังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในความพยายามแข่งขันกับธุรกิจยักษ์ใหญ่ ในแง่ของการเสนอเงินเดือนดึงดูดใจพนักงาน ดังนั้นเขาจึงมอบข้อเสนอที่บางคนให้ค่ามันมากกว่าเงินตรา"เงินเดือนของบริษัทเราเริ่มต้นที่ 222,000 เยน (ราว 49,000 บาท) ซึ่งในนั้นรวมถึงค่าล่วงเวลา 20 ชั่วโมง มันเกือบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำเลย" ผู้บริหารรายนี้บอก "เราไม่สามารถเพิ่มเงินเดือนเริ่มต้นได้ ดังนั้นผมจึงคิดว่าบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ควรมุ่งเน้นพนักงานที่มีพรสวรรค์ด้วยแนวคิดแบบเดียวกัน"(odditycentral)