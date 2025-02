Planet #3 รมว.คมนาคม US สุดหล่อ แห่ง ‘ครม.ทรัมป์ 2.0’ แดนซ์แซ่บแนวเปลื้องผ้าในวิดีโอโอ้ลัลลาว่อนทั่วเน็ต แผนสกัดดาวรุ่งผู้โด่งดังจากหายนะไฟลท์ 5342 ตายยกลำ

ความเป็นมาแท้จริงของคลิปอล่างฉ่าง คือ นี่เป็นห้วงหนึ่งที่หนุ่มใหญ่หน้าหยกหุ่นเป๊ะปังวัย 53 กะรัต นาม รัฐมนตรีฌอน ดัฟฟี เคยอยู่ในวงการบันเทิงแห่งค่ายพี่ไจแอนท์ MTV ระหว่างใช้ชีวิตในยุคลั้ลลาที่กำลังศึกษาต่อในด้านกฎหมาย เมื่อปี 1997 นั่นเองด้วยเครื่องหน้าหมดจดและร่างกายงดงามเพอร์เฟ็กต์เวอร์วัง ฌอน ดัฟฟี ได้แสดงเรียลลิตีโชว์ชุดโด่งดัง 32 ซีซัน (1992-2019) ชุด The Real Worldโดยในส่วนของหนุ่มฌอน ณ วัยยี่สิบกลางๆ ซึ่งเป็นซีซันที่ 6 และมีชื่อประจำซีซันว่า The Real World: Boston ออกอากาศปี 1997 นั้น ได้ปรากฏในเอพพิโซดหนึ่งว่า ฌอนผู้มีมุกเล่นพิเรนทร์กิ๊วก๊าว โดดขึ้นแสดงบทบาทนักระบำเปลื้องผ้า ยั่วสวาท แบบคณะระบำโป๊ชาย “ชิปเพนเดล” ให้พรรคพวกในเรียลลิตีโชว์ได้โห่ฮาขำกลิ้งกันหนำซ้ำในเอพพิโซดนี้ ยังมีคลิปวาบหวิวที่หนุ่มราศีตุลย์นายนี้ ยอมให้สาวอึ๋ม บัณฑิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ที่ร่วมเรียลลิตีโชว์เดียวกัน เลียหัวนม ข้อมูลละเอียดยิบของเดลิเมลออนไลน์นำเสนอไว้ผลงานการแสดงเรียลลิตีโชว์ในอดีตกาลนานโพ้นนี้ สร้างกันในสังกัดของ MTV เจ้าพ่อซูเปอร์บิ๊กแห่งวงการบันเทิงอเมริกัน อันเป็นซีรีส์ยอดฮิตที่แฟนานุแฟนพากันลืมเลือนกันแล้ว เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้น พร้อมให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าฟุตเทจของ MTV ที่ถูกขุดกรุขึ้นมาจากสมัยที่ ฌอน ดัฟฟี ยังหน้าใสวัยเพียงยี่สิบกลางๆ นี้ เป็นเอพิโซดโหดมันฮาที่หนุ่มน้อยดารานำของเรื่องซึ่งเป็นแชมป์โลกผ่าตอไม้ ก้าวย่างเยื้องกรายยั่วอารมณ์แบบเปิ่นๆ บนขอบหน้าต่าง ร่างกายเปลือยเปล่าเกือบทั้งหมด เหลือเพียงกางเกงในสีขาว ถุงเท้า และแว่นตาใช่แต่เท่านั้น แบ็กกราวด์ของคลิปยังประกอบไปด้วยดนตรีแซกโซโฟนลีลาหนังโป๊เบสิก ให้จังหวะแก่การเดินยั่วสวาท น่าเอ็นดู ไปยังช่องหน้าต่าง ขณะที่บรรดาเพื่อนๆ ใน The Real World: ณ เมืองBoston พากันโห่หัวเราะกิ๊วก๊าวฉากถัดไปของฟุตเทจนี้ หนุ่มน้อย ฌอน ดัฟฟี (ซึ่งยังไม่ทราบเลยว่าในยี่สิบกว่าปีข้างหน้า จะได้รับเลือกจากประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาให้ครองตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) ก็จะปุบปับกลายเป็นว่า กางเกงในตัวสำคัญนั้นปลาสนาการไปแล้ว! แต่!! ในมือมีผ้าขนหนูที่ ฌอน เกาะกุมไว้ปกปิดของสงวนแบบสุดๆ ที่จะหมิ่นเหม่ อวดโอ่ให้เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เฟิร์มแกร่งแน่นเปรี๊ยะผู้บรรยายในคลิปเรียลลิตีโชว์พรรณนาด้วยสุ้มเสียงประชดประชันบอกว่า “ความลับแสนแซ่บเกี่ยวกับ The Real World ก็คือ ฌอนมิใช่นักผ่าตอไม้หรอก เขาเป็นนักระบำเปลื้องผ้าชิปเพนเดลนั่นเอง” เดลิเมลออนไลน์รายงานอย่างนั้นความครึกครื้นของคลิปตัดไปสู่เพื่อนสาวนักแสดง นามว่า มอนทานา แมคกลินน์ ซึ่งเอนกายบนเตียงและกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่กับเสื้อเชิร์ตตัวเดียวของเธอ“ฌอนตั้งอกตั้งใจอย่างสุดๆ ว่าจะข้ามข้อจำกัดทั้งปวง เขาต้องการจะเห็นมาวเท่นทั้งคู่ของมอนทานา แต่ทว่า เธอยังไม่พร้อมจะเปิดเผยปุ่มยอดเขา” เสียงบรรยายยิงมุกไม่ได้หยุด เดลิเมลออนไลน์เล่าละเอียดสุดๆ พร้อมเล่าด้วยว่าแล้วมอนทานาเริ่มแสดงความระห่ำก๋ากั่นของเธอ โดยเลียหัวนมขนฟูของฌอน ดัฟฟี ตลอดจนไปละเลงน้ำลายใส่ใบหูของอีกหนุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านและหลับเพลินไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อทศวรรษ 1990s ฌอน ดัฟฟี รมว.คมนาคม ซึ่งเป็นหนุ่มเจนเอ็กซ์ ณ วัยยี่สิบกลางๆ ไปปรากฏตัวในคลิประบำเปลื้องผ้าโยกย้ายส่ายสะโพกยั่วอารมณ์แนวเซ็กซีเฮฮา โดยคลิปพิเรนนี้ เดลิเมลออนไลน์รายงานว่าเป็นตอนหนึ่งในชีรีส์ The Real World โชว์เรียลลิตีที่ ฌอน หนุ่มหน้าใสร่วมเป็น 1 ใน 7 นักแสดงหลักคลิปตัวอื้อฉาวเน้นเขย่าต่อมฮา ทำการปิดเอพพิโซดด้วยคำสัญญาว่าจะมีเรื่องไร้สาระมานำเสนออีกเยอะ โดยเสียงผู้บรรยายพูดด้วยว่า “แน่นอนเรยยย ในทริปนี้ ผมต้องขอถามถึงหัวข้อโปรดปรานของทุกท่าน คือ S-E-X”The Real World: Boston เป็นซีซันที่ 6 ซึ่งมี 23 เอพพิโซด โดยอยู่ในฉากของนครบอสตัน เขตอีสต์บอสตัน มีผู้เข้าร่วมโชว์เป็นตัวหลักทั้งสิ้น 7 ราย ทุกคนทำงานด้วยกันในโปรแกรมดูแลเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในช่วงหลังเลิกเรียนของเด็กๆ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมโชว์ 1 รายถูกไล่ออกเพราะติดสุรา พร้อมกันนั้น มีหลายต่อหลายรายที่สร้างปัญหาให้แก่ผู้กำกับ เพราะไม่ระงับอารมณ์ โวยวายทุ่มเถียงกันต่อหน้าเด็กๆสำหรับ ฌอน ดัฟฟี ซึ่งอยู่ในวัย 26 กะรัตขณะที่โชว์นี้ออกอากาศในปี 1997 และกำลังเรียนกฎหมายปีแรก นั้น ได้รับการแนะนำตัว ผู้เข้าร่วมเรียลลิตีโชว์ว่า เป็นนักกฎหมายสายอนุรักษ์นิยมผู้ทะเยอทยาน และเป็นแชมป์นักผ่าตอไม้หลายสมัยจากวิสคอนซินหนึ่งในพล็อตอื้อฉาวของฌอน คือการหมกมุ่นจะชนะใจสาวร่วมบ้าน นามว่า เจเนซิส มอสส์ ซึ่งประกาศตัวเป็นเลสเบียน เดลิเมลออนไลน์เล่าว่า ฌอน ตามตื๊อ เจเนซิส อย่างไม่ลดละ คิดมุกได้ก็ดุ่ยเข้าไปจีบ แล้วหน้าแตกนับครั้งไม่ถ้วน เพราะ เจเนซิส แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเธอไม่สนใจผู้ชายอาทิ ครั้งหนึ่งทำบะหมี่ราเมนกัน แล้ว ฌอน เสนอต่อ เจเนซิส กึ่งอำกึ่งจริงว่ายอมมีเซ็กส์กับเขาเถอะ แล้วจะทำบะหมี่ราเมนให้กิน พร้อมวลีทีเด็ด “ลองสัมผัสก๋วยเตี๋ยวของผมสักหนนะ”ในอีกหนึ่งเอพพิโซต มีเรื่องราวน่าตกใจ เมื่อฌอนโดดงาน ไม่ไปพบปะ-รับฟัง-ให้คำแนะนำแก่เด็กนักเรียนจวนเจียนจะคิดสั้นหนีปัญหาชีวิต เพราะฌอนไปนัวเนียกับสาวอีสต์บอสตันหน้าใหม่ซึ่งพ่อเจ้าประคุณเห่อสาวน้อยนางนี้อย่างหัวปักหัวปำทั้งนี้ การพุ่งชนมหาวินาศกลางเวิ้งฟ้าที่แบล็กฮอว์กของกองทัพบกบดขยี้เข้าใส่เครื่องบินโดยสารของบริษัทอเมริกันอีเกิล เมื่อคืนวันพุธที่ 29 มกราคม 2025 เกิดขึ้น 1 วันให้หลังจากที่อดีตส.ส.ฌอน ดัฟฟี สาบานตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและในท่ามกลางการปรากฏตัวเป็นข่าวทุกวัน วันละสารพัดช่องโทรทัศน์ระดับโลก ด้วยท่าทีลีลาน่าเลื่อมใสไม่เสียมาตรฐาน ส.ส.วิสคอนซิน 5 สมัยนั้น เมื่อรัฐมนตรีดัฟฟีให้สัมภาษณ์แก่รายการสนทนาข่าว “State of the Union” ของช่อง CNN ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ มีการตอบคำถามเรื่อง DEI เป็นสาเหตุหลักของหายนะเที่ยวบิน 5342 หรือไม่ ว่า“ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นคือ ผมขอรับประกันต่อชาวอเมริกันทุกคนนะครับ จะมีเฉพาะผู้ที่เก่งที่สุดและฉลาดที่สุดเท่านั้นที่จะได้ปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งยวดนี้ ภายในสุดยอดหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม และผมขอรับประกันว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะถูกกำกับให้ยึดถือความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ส่วนสำหรับประเด็น DEI นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ”รัฐมนตรีรีพับลิกันนาม ดัฟฟี ลูกอเมริกันเชื้อสายไอริชซึ่งสมรสแล้วกับ เรเชล แคมโพส-ดัฟฟี และมีบุตรธิดาด้วยกัน 9 คน ได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมากถึง 77 ต่อ 22 โดยมีครึ่งหนึ่งของวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตเทเสียงให้ถึง 23 รายในปี 2019 ฌอน ดัฟฟี ลาออกจากเก้าอี้ส.ส.วิสคอนซินเขต 7 ที่ครองอยู่ 5 สมัย หลังชนะเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2010 เพราะแพทย์พบว่า ลูกคนที่ 9 ในครรภ์ของเรเชล แคมโพส-ดัฟฟี มีอาการของโรคหัวใจรุนแรง ซึ่งปรากฏว่าเมื่อน้องลืมตาชมโลกได้ไม่นาน ก็พบว่าน้องเป็นดาวน์ซินโดรมในเวลาต่อมา ฌอน ดัฟฟี เข้าร่วมงานกับบริษัทลอบบียิสต์ ชื่อว่า BGR Group ในตำแหน่งที่ปรึกษา จนกระทั่งได้เข้าไปคุมงานฝ่ายบริการการเงิน พอถึงปี 2023 ได้ขึ้นสู่คณะกรรมการบริษัทในฝ่ายกรรมการที่ปรึกษาทั้งนี้ นอกจากฌอน ดัฟฟี ที่เป็นลูกรักจากบทบาทพิธีกรยอดป๊อปปูลาร์แห่งรายการข่าวแล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ยังมีลูกรักจากแวดวงพิธีกรข่าวคนสำคัญยิ่งยวดอีกหนึ่งราย คือ พีท เฮกเซธ ซึ่งได้รับเชิญเข้าสู่คณะรัฐมนตรีของทรัมป์ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม โดยพีท เฮกเซธ ถูกวางตัวให้ทำการกวาดล้างคนข้ามเพศให้หมดสิ้นจากเดอะเพนตากอนโดยเร็ววันนั่นเอง