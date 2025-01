สื่อนอกรายงาน “7-ELEVEN ญี่ปุ่น” ขอให้ “ซีพี” ร่วมลงทุนเพื่อซื้อกิจการคืนกันไม่ให้ “แคนาดา” เข้าเทคโอเวอร์สำเร็จ

รอยเตอร์รายงานวันนี้(30 ม.ค)ว่า ภายใต้การนำของตระกูลอิโตะ (Ito) และบริษัท Itochu Corp ผู้บริหารห้างสะดวกซื้อ FamilyMart ในญี่ปุ่นและยังเป็นเจ้าของบริษัท เซเว่น& i โฮลดิงส์ (Seven & i Holdings) หรือบริษัท 7-ELEVEN ญี่ปุ่น อ้างอิงจากบลูมเบิร์ก มีข่าวร้องขอกลุ่มธุรกิจ CP เจริญโภคภัณฑ์ ของเจ้าสัว ธนินท์ เจียรวนนท์ ของไทยให้ช่วยเหลือในการซื้อกิจการคืนแบบ Management Buyout (MBO) ซึ่งเป็นการที่ผู้บริหารหรือเจ้าของเดิมขอซื้อหุ้นคืน เพื่อเป้าหมายทำให้บริษัท เซเว่น& ไอ โฮลดิงส์ ที่เป็นบริษัทแม่ของของ 7-ELEVEN ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นบลูมเบิร์กรายงานว่า คาดว่าข้อเสนอมูลค่าโดยประมาณ 4 ล้านล้านเยนหรือราว 2.6 พันล้านดอลลาร์สำหรับหุ้นและส่วนที่เหลือจะมาจากเงินกู้ธนาคาร อ้างอิงจาก NHK ของญี่ปุ่นรายงานวันพฤหัสบดี(30)ทั้งนี้พบว่า บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของ Seven-Eleven Japan ที่เป็นเจ้าของ 100% ของบริษัท 7-Eleven Inc อีกทีที่มีสาขาร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ทั่วโลกร่วม 85,000 ร้าน โดยมีกลุ่ม CP เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเปิดร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN ในไทยเป็นจำนวน 12,000 ร้านทั่วประเทศโดยตระกูลอิโตะซึ่งเป็นเจ้าของร้าน FamilyMart มีรายงานอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัท 7-ELEVEN คืนเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทร้านสะดวกซื้อสัญชาติแคนาดา Alimentation Couche-Tard สามารถเข้าซื้อเทคโอโวในราคา 47 พันล้านดอลลาร์ไปได้บีบีซีภาคภาษไทยเคยรายงานว่าและอีกทั้งจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจากการที่สื่ออังกฤษชี้ว่า บริษัทจากญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะซื้อกิจการบริษัทต่างชาติมากกว่า โดยกิจการ 7-Eleven Inc ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันก่อตั้งแต่ปี 1927 แต่ถูก เซเว่น& ไอ โฮลดิงส์ ของญี่ปุ่นซื้อไปในปี 1991 โดยถือหุ้น 70% ในบริษัท 7-Eleven Inc ของอเมริกาและปัจจุบันเป็นเจ้าของ 100%CP ตกเป็นรายล่าสุดที่ได้รับการติดต่อจากเพื่อสนับสนุนในความพยายามการเข้าซื้อกิจการของตัวเองคืนเชื่อว่าน่าจะตกร่วม 58 พันล้านดอลลาร์ และจะกลายเป็นการซื้อกิจการคืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหากว่าเกิดขึ้นการลงทุนของ CP คาดว่าจะตกหลายร้อยพันล้านเยนทีเดียว NHK รายงานNHK รายงานว่า เซเว่น& i โฮลดิงส์ ได้รับการร้องขอจากครอบครัวผู้ก่อตั้ง ซึ่งเสนอให้ถอดบริษัทออกจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และจะดึงเงินลงทุนครั้งใหญ่มูลค่าหลายแสนล้านเยนจากเครือร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของไทย