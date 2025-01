ไม่ปรึกษา UN! “หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ-รัฐฟลอริดา” เริ่มเรียก “อ่าวอเมริกา” แทนชื่อเก่า “อ่าวเม็กซิโก” ตาม “ทรัมป์” ในเอกสารทางการ แต่ “อังกฤษ” ประกาศไม่ยอมรับชื่อนี้เด็ดขาด

เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(23 ม.ค)ว่า รัฐบาลอังกฤษเข้าใจว่าจะไม่ประกาศใช้ชื่อ “อ่าวอเมริกา” (Gulf of America) ตามการเรียกขานของผู้นำอเมริกันคนใหม่ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ลงนามตามคำสั่งประธานาธิบดีสหรัฐฯในวันสาบานตนเมื่อวันจันทร์(20) จัดการเปลี่ยนจากชื่อเดิม “อ่าวเม็กซิโก” (Gulf OF Mexico)อย่างไรก็ตามสื่ออังกฤษชี้ว่า คาดว่ารัฐบาลอังกฤษอาจจะหันมาเรียก “อ่าวอเมริกา” ในกรณีที่ชื่อนี้ได้รับการใช้อย่างกว้างขวางในภาษาอังกฤษไปแล้วทั้งนี้ผู้นำสหรัฐฯได้ออกคำสั่งไปยังคณะกรรมการบริหารสหรัฐฯด้านชื่อทางภูมิศาสตร์USGS (U.S. Board on Geographic Names ) ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 1890 ให้จัดการเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโก หลังให้เหตุผลอย่างง่ายๆว่า “อ่าวเป็นของสหรัฐฯ” และอีกทั้งสหรัฐฯก็ทำงานอยู่ที่นั่นเป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ชื่อจะถูกเปลี่ยนในแผนที่ทางการในสหรัฐฯภายใน 30 วันเทเลกราฟรายงานว่า แอปแผนที่นำทางรวมถึง กูเกิลแมปส์ (Google Maps) ถูกกดดันจากสมาชิกพรรครีพับลิกันให้เปลี่ยนชื่อทันทีอ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษพบว่า ซึ่งภายในอเมริกาพบว่าในวันอังคาร(21) หน่วยงานยามฝั่งสหรัฐฯ USCG ประกาศเป็นทางการที่จะส่งกำลังออกไปหลายจุดรวมถึงพรมแดนน่านน้ำระหว่างรัฐเทกซัสและเม็กซิโกใน “อ่าวอเมริกา” โดยเป็นการเรียกชื่อใหม่ในเอกสารทางการและคล้ายกับที่รัฐฟลอริดาเพราะก่อนหน้าในวันจันทร์(20) ผู้ว่ารัฐฟลอริดา รอน เดอซานติส (Ron DeSantis) ได้ระบุชื่อ “อ่าวอเมริกา” ในคำสั่งบริหารของผู้ว่าการรัฐฟลอริดาว่าด้วยภัยพิบัติพายุหิมะฤดูหนาวซึ่งในรัฐฟลอริดาที่มีชื่อเล่นว่า รัฐแห่งแสงพระอาทิตย์(Sunshine State) กลับพบกับหิมะตกหนักอย่างไม่คาดฝันอย่างไรก็ตาม เดลีเทเลกราฟระบุว่า ผู้นำสหรัฐฯไม่สามารถบังคับให้ประเทศอื่นหรือหน่วยงานระหว่างประเทศบังคับใช้ชื่ออ่าวที่เขาตั้งขึ้นใหม่ เป็นเพราะอ่าวเม็กซิโกถือเป็นน่านน้ำสากลใช้ร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ เม็กซิโก และคิวบาและเป็นที่คาดว่าการเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกจะสร้างความสับสนที่ UN ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญปรึกษาสำหรับชื่อที่เป็นเขตแดนพิพาทหรือมีปัญหาเดลีเทเลกราฟรายงานว่า เข้าใจว่าชื่ออ่าวเม็กซิโกจะไม่ถูกเปลี่ยนในแผนที่ทางการในอังกฤษ เว้นแต่จะเป็นที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้แหล่งข่าวกล่าวว่า ชื่ออ่าวไม่สามารถเปลี่ยนได้ตามอำเภอใจของประเทศใดประเทศหนึ่งตามลำพัง “และอีกทั้งชื่อใหม่ตามคำสั่งประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ของอังกฤษ”ทั้งนี้เม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดสหรัฐฯในทางใต้ได้ออกมาประณามก่อนหน้า โดยประธานาธิบดีเม็กซิโก คลอเดีย เชนบาม (Claudia Sheinbaum) ในวันอังคาร(21) ออกแถลงการณ์ออกมาเย้ยหยันว่า“สำหรับพวกเรามันจะยังคงเป็นอ่าวเม็กซิโก และสำหรับทั่วทั้งโลกมันจะยังคงเป็นอ่าวเม็กซิโก”เดลีเทเลกราฟรายงานว่า ก่อนหน้าไชน์บัมยังเล่นงานทรัมป์โดยชี้ว่า เม็กซิโกสมควรเรียกสหรัฐอเมริกาในชื่อ “เม็กซิกันอเมริกา”