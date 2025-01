หมดกันความหลากหลาย! ‘ทรัมป์’ เซ็นคำสั่งยอมรับแค่เพศ 'ชาย-หญิง' เลิกส่งเสริมสิทธิ LGBTQ+

คำสั่งดังกล่าวกำหนดให้รัฐบาลสหรัฐฯ ใช้คำว่า “เพศ” (sex) แทนคำว่า “เพศสภาพ” (gender) และให้เอกสารระบุตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทางและวีซ่า ต้องอ้างอิงกับสิ่งที่เรียกว่า “การจำแนกประเภททางชีวภาพที่แก้ไขไม่ได้ของบุคคลว่าเป็นชายหรือหญิง” (an individual’s immutable biological classification as either male or female)





เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ ทรัมป์ ได้เริ่มทำตามสัญญาที่หาเสียงไว้ว่าจะเข้ามายกเลิกนโยบายต่างๆ ของ ไบเดน ซึ่งมุ่งเน้นมาตรการส่งเสริมความหลากหลายในทั่วทุกภาคส่วนของรัฐบาลเขาได้ลงนามยกเลิกคำสั่งบริหารของ ไบเดน รวม 78 ฉบับ ในจำนวนนี้รวมถึงคำสั่ง 10 กว่าฉบับที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ และต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อเกย์และคนข้ามเพศทรัมป์ ยังยกเลิกคำสั่งบริหาร 2 ฉบับที่ ไบเดน ลงนามตั้งแต่วันแรกที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ 4 ปีก่อน ได้แก่ คำสั่งว่าด้วยการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเชื้อชาติในชุมชนที่ไม่ได้รับบริการเพียงพอ (underserved community) และคำสั่งว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยอิงกับเพศสภาพ หรือรสนิยมทางเพศผู้นำสหรัฐฯ คนใหม่ยังเซ็นยกเลิกคำสั่งบริหารที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนผิวสี คนเชื้อสายฮิสแปนิก คนอเมริกันพื้นเมือง คนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย และคนจากกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกทรัมป์ กล่าวสุนทรพจน์หลังเข้าพิธีสาบานตนเมื่อวานนี้ (20)ทรัมป์ กล่าวคำสั่งของ ทรัมป์ ยังปิดทางไม่ให้นำงบประมาณของรัฐไปใช้โปรโมต “อุดมการณ์ทางเพศ” (gender ideology) ซึ่งเป็นคำกว้างๆ ที่กลุ่มอนุรักษนิยมมักจะใช้อ้างถึงค่านิยมใดๆ ก็ตามที่สนับสนุนมุมมองเกี่ยวกับเพศและเพศสภาพที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม (non-traditional) ในขณะที่นักสิทธิมนุษยชนมองคำนี้ว่าสะท้อนการต่อต้าน LGBTQ และลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ล่าสุด นักเคลื่อนไหวและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนหลายแห่งในสหรัฐฯ ประกาศจะออกมาปกป้องคนกลุ่มน้อยในสังคม และท้าทายวาระของ ทรัมป์เคลลี โรบินสัน ประธาน Human Rights Campaign ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนสิทธิ LGBTQ+ ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ระบุในถ้อยแถลงนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิหลายคนออกมาเตือนว่า การที่ ทรัมป์ เข้ามายกเลิกมาตรการส่งเสริมความหลากหลาย (diversity) ความเท่าเทียม (equality) และการหลอมรวม (inclusion) หรือ DEI รวมไปถึงสิทธิต่างๆ ของคนข้ามเพศ จะเป็นการทำลายความพยายามสร้างนโยบายเท่าเทียมที่ได้มาอย่างยากลำบาก และกัดเซาะความก้าวหน้าในการแก้ไขอคติทางสังคมซึ่งทำให้คนกลุ่มน้อยไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมมานานหลายทศวรรษปัจจุบัน มีหลายบริษัทในสหรัฐฯ ที่เริ่มปลีกตัวออกจาก DEI โดยบางแห่งเพิ่งประกาศยกเลิกโครงการริเริ่ม DEI ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่บางบริษัท เช่น Costco และแอปเปิลยังคงแสดงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน DEI ต่อไปที่มา : รอยเตอร์