ทั่วโลกสะดุ้ง! ‘ทรัมป์’ ลงนามคำสั่งนำสหรัฐฯ ถอนตัวจาก ‘องค์การอนามัยโลก’ จวกรีดไถอเมริกาเกินเหตุ

ทรัมป์ ยังวิจารณ์ WHO ว่าล้มเหลวในการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระจาก “อิทธิพลทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมของรัฐสมาชิก” และยังเรียกร้องให้สหรัฐฯ ต้องจ่ายเงินอุดหนุนมากมายอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเทียบกับประเทศขนาดใหญ่อื่นๆ เช่น จีน เป็นต้น

ปัจจุบันสหรัฐฯ ถือเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนรายใหญ่ที่สุดของ WHO โดยคิดเป็นสัดส่วน 18% ของเงินทุนทั้งหมด ขณะที่งบประมาณของ WHO ในระยะ 2 ปีจาก 2024-2025 อยู่ที่ 6,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก WHO ระบุตรงกันว่า การถอนตัวของสหรัฐฯ จะทำให้โครงการต่างๆ ของ WHO ตกอยู่ในความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่อต้านวัณโรค (tuberculosis) ซึ่งถือเป็นโรคติดเชื้อที่ทำให้ประชากรโลกล้มตายมากที่สุด รวมไปถึงโครงการต่อต้าน HIV/AIDS และสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอื่นๆ

ทั้งนี้ คำสั่งถอนตัวของ ทรัมป์ ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายเสียทีเดียว และ ทรัมป์ เคยพยายามที่จะนำสหรัฐฯ ออกจาก WHO มาแล้วเมื่อปี 2020 ตอนที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเทอมแรก โดยกล่าวหา WHO ว่าช่วยจีน “หลอกลวงชาวโลก” เกี่ยวกับต้นกำเนิดของโควิด-19

ทรัมป์ กล่าวระหว่างลงนามคำสั่งบริหารเพื่อนำสหรัฐฯ ถอนตัวจาก WHOล่าสุด WHO ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้คำสั่งบริหารของ ทรัมป์ จะมีผลทำให้สหรัฐฯ ต้องพ้นจากการเป็นสมาชิก WHO ในอีก 12 เดือนนับจากนี้ ขณะที่วงเงินสนับสนุนภารกิจของ WHO ทั้งหมดก็จะถูกระงับด้วยคำสั่งของ ทรัมป์ ยังกำหนดให้สหรัฐฯ ระงับการเจรจาสนธิสัญญาโรคระบาดใหญ่ของ WHO ในระหว่างที่กระบวนการถอนตัวกำลังดำเนินอยู่ ขณะที่บุคลากรของสหรัฐฯ ที่ทำงานร่วมกับ WHO จะถูกเรียกตัวกลับและมอบภาระงานใหม่ให้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังจะมองหาหุ้นส่วนเพื่อเข้ามาเทกโอเวอร์กิจกรรมที่จำเป็นแทน WHO ด้วยเนื้อหาของคำสั่งบริหารยังกำหนดให้รัฐบาลสหรัฐฯ ทบทวน เพิกถอน และทดแทนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านสุขภาพสากลของสหรัฐฯ (U.S. Global Health Security Strategy) ประจำปี 2024 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้บริจาคอุดหนุน WHO รายใหญ่อันดับ 2 ได้แก่ มูลนิธิบิล & เมลินดา เกตส์ ทว่าวงเงินส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อการกำจัดโรคโปลิโอ ส่วนผู้บริจาครองๆ ลงมา ได้แก่ กลุ่มองค์กรพันธมิตรด้านวัคซีน Gavi คณะกรรมาธิการยุโรป และธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์)ประเทศผู้บริจาครายใหญ่รองจากสหรัฐฯ ได้แก่ เยอรมนี ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 3% ของวงเงินงบประมาณ WHO ทั้งหมดWHO ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของ ทรัมป์ อย่างแข็งขัน พร้อมยืนยันว่าทางองค์กรพยายามกดดันให้ปักกิ่งแชร์ข้อมูลว่าโควิด-19 เริ่มต้นจากการที่มนุษย์ไปสัมผัสสัตว์ติดเชื้อ หรือเกิดจากงานวิจัยไวรัสในห้องปฏิบัติการของจีนกันแน่ทรัมป์ ยังเคยระงับการจ่ายเงินอุดหนุน WHO ในช่วงปี 2020-2021 ซึ่งทำให้องค์กรด้านสาธารณสุขแห่งนี้ขาดแคลนงบประมาณไปเกือบ 200 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ต้องต่อสู้กับโรคระบาดใหญ่ที่รุนแรงที่สุดในช่วงศตวรรษนี้ตามกฎหมายสหรัฐฯ การถอนตัวจาก WHO จะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 ปี ซึ่งระหว่างนั้นสหรัฐฯ ยังคงต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่จำเป็นต่างๆ และก่อนที่การถอนตัวของสหรัฐฯ จะมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ ปรากฏว่า โจ ไบเดน ชนะศึกเลือกตั้งและได้เข้ามายับยั้งทันทีตั้งแต่วันแรกที่สาบานตนเป็นประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 20 ม.ค. ปี 2021ที่มา : รอยเตอร์