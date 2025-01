"ทรัมป์" เข้าทำเนียบขาวครั้งแรก หลังครอบครัวเข้าโบสถ์เซนต์จอห์นก่อนสาบานตน “ไบเดน” เซลฟีหน้าทำเนียบขาวครั้งสุดท้าย

ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนปัจจุบัน โจ ไบเดน เซลฟีภาพทำเนียบขาวเป็นครั้งสุดท้าย โพสต์ข้อความ “เซลฟีถนน(ทำเนียบขาว)อีกรูป พวกเรารักคุณ “อเมริกา” (One more selfie for the road. We love you, America) โดนนักนักข่าวถามรู้สึกอย่างไร ไบเดนตอบ “ดี เป็นวันที่สวยงาม” ขณะที่ทีมทรัมป์ไม่กี่ชั่วโมงก่อนพิธีได้ปล่อยคลิปเป้าหมายผู้สนับสนุนประกาศ “อย่ายอมแพ้ ไม่มีวันล้มเลิก” แสดงภาพลักษณ์ว่าที่ผู้นำอเมริกันคนใหม่ เป็นคนนอกวงการเมืองที่สามารถเอาชนะปัญหาทางการเมืองของตัวเองและสามารถชนะกลับเข้าสู่ทำเนียบขาวอีกครั้ง เปิดหน้าบทใหม่ของอเมริกาล่าสุดทรัมป์และว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี. แวนซ์เข้าทำเนียบขาวเพื่อพบกับไบเดนและรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กมลา แฮร์ริส