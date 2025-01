คึกคัก! สหรัฐฯส่ง “เนชันแนลการ์ด 8พัน” ติดอาร์มแขนพิเศษ อารักขา”ทรัมป์” ในพิธีสาบานตนกลางดีซี ผู้นำต่างชาติสายประชานิยมขวาจัดตบเท้าเป็นสักขีพยานแต่ไร้เงา “EU-อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน”

ยูโรนิวส์รายงานวันอาทิตย์(19 ม.ค)ว่า การรักษาความปลอดภัยพิธีสาบานตนผู้นำอเมริกันคนใหม่เป็นไปอย่างเข้มงวด มีรายงานการส่งทหารเนชันแนลการ์ด 8,000 นายเข้าร่วมจาก 40 รัฐมายังกรุงวอชิงตัน ดีซีทั้งนี้พบว่ากองกำลังเนชันแนลการ์ดจากรัฐคอนเนกติกัต รัฐเวอร์จิเนีย และรัฐเพนซิลเวเนีย เพื่อตั้งอารักขาความปลอดภัยโดยรอบหอศิลป์แห่งชาติกรุงวอชิงตัน ดีซีเมื่อวันเสาร์(18)ก่อนหน้าวันจริงทหารเนชันแนลการ์ดนอกจากจะประจำจุดปลอดภัยแล้วยังรวมไปถึงการควบคุมการจราจรและการเดินลาดตระเวนสถานีรถไฟใต้ดินเมโทรต่างๆเอพีรายงานว่า สิ่งที่พิเศษคือทหารเนชันแนลการ์ดสหรัฐฯจะสวมอาร์มแขนพิเศษโดยคำขวัญว่า “พร้อมเสมอ อยู่ที่นั่นเสมอ” (always ready, always there) เพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่ามีความแตกต่างของทหารเนชันแนลการ์ดจากตำรวจทั้งนี้เมื่อต้นวันเสาร์(18) มีผู้ประท้วงหลายพันคนเดินลงถนนประท้วงเพื่อสิทธิสตรีและความอยุติธรรมทางเชื้อชาติ และภัยคุกคามอื่นๆที่มาจากรัฐบาลทรัมป 2.0แต่ทว่าการประท้วงรอบนี้เล็กกว่าพิธีสาบานตนทรัมป์เมื่อปี 2017 จากการที่ฝ่ายพรรคเดโมแครตแพ้การเลือกตั้งเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วอย่างถล่มทะลายยูโรนิวส์รายงานว่า ตามปกติพิธีสาบานตนจะจัดขึ้นที่บันไดของรัฐสภาสหรัฐฯ เดอะแคปิตอล (the Capitol) แต่ทว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายให้ย้ายพิธีเข้าไปด้านในสำหรับปีนี้เนื่องมาจากสภาพอากาศหนาวจัดในสหรัฐฯโพลิติโกของสหรัฐฯรายงานว่า มีการเชื้อเชิญผู้นำต่างชาติเข้าร่วม สื่อการเมืองชื่อดังสหรัฐฯชี้ว่า เป็นที่น่าสังเกตว่ารายชื่อแขกผู้นำของทรัมป์ล้วนเต็มไปด้วยกลุ่มนักการเมืองประชานิยมขวาจัดไร้เงาจากแดนละตินอเมริกา ไร้เงามหาอำนาจ ตะวันตกทั้ง EU อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน แคนาดา ซึ่งหนังสือพิมพ์ยูเอสเอทูเดย์ก่อนหน้าเมื่อวันที่ 9 ม.คออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทรัมป์เป็นนักการเมืองอเมริกันแต่กลับทำลายขนบธรรมเนียมการเมืองอเมริกันชนด้วยการออกเทียบผู้นำต่างชาติเข้าร่วมอัลญะซีเราะห์ของกาตาร์รายงานวันอาทิตย์(19)ว่า รายชื่อผู้นำได้แก่(1)ที่ชื่นชอบในตัวทรัมป์ได้ยืนยันการเข้าร่วม(2)ได้รับเชิญแต่ไม่ได้เดินทางเข้าร่วมอย่างไรก็ตามได้ส่งรองประธานาธิบดีจีน หาน เจิ้ง(Han Zheng)มาเข้าร่วมแทน(3)ซึ่งก่อนหน้าได้เดินทางมาพบทรัมป์ถึงคฤหาสถ์มาราลาโก(Mar-a-Lago)ที่เมืองปาล์มบีช รัฐฟลอริดา ทำเนียบนายกฯอิตาลีแถลงว่า คาดว่าเมโลนีน่าจะสามารถเข้าร่วมพิธีได้หากไม่มีหมายอื่นมาขั้น(4)ใกล้ชิดทรัมป์และเชื่อว่าทรัมป์จะเป็นคนทำให้สงครามยูเครนยุติแต่ออร์แบนติดภารกิจต้องแถลงเป็นทางการต่อฮังการีไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้(5)ได้รับเชิญแต่ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดีย สุพรหมณยัม ชัยศังกระ (Subrahmanyam Jaishankar) เข้าร่วมพิธีสำคัญนี้แทน(6)ทำเนียบประธานาธิบดีเอกวาดอร์ยืนยันว่า โนบัวจะหยุดการหาเสียงไว้ชั่วคราวเพื่อเดินทางเข้าร่วมที่กรุงวอชิงตัน ดีซี(7)ยังไม่ยืนยันการเข้าร่วม อย่างไรก็ตามบูเคเลเป็นเพื่อนของบุตรชายทรัมป์ ดอน จูเนียร์ที่บินเข้าเกาะกรีนแลนด์ก่อนหน้า พบว่าในปี 2024 ดอน จูเนียร์เข้าร่วมพิธีสาบานตนของเขาที่กรุงซานซัลวาดอร์(8)ฉายาทรัมป์แห่งโซนทรอปิกได้รับเชิญเช่นกันแต่ทว่า เขาโดนสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศหลังการสอบสวนและหนังสือเดินทางโดนยึดไม่สามารถเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานได้(9)ล่าสุดกลายเป็นผู้นำสายการเมืองปีกขวายุโรปและพรรครีฟอร์มิสต์ในรัฐสภายุโรปจะเดินทางเข้าร่วมอย่างไรก็ตามบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจพันธมิตรของสหรัฐฯทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และสหภาพยุโรปกลับพบว่าไม่ได้รับเชิญเข้าร่วม