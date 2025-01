คู่ค้ามีหนาว! ‘ทรัมป์’ เตรียมตั้งหน่วยงาน ‘จัดเก็บรายได้ต่างประเทศ’ คุมงานรีดภาษี

ทรัมป์ โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียว่า ตนจะตั้งหน่วยงานดังกล่าวขึ้นมาในวันที่ 20 ม.ค. หรือในวันที่สาบานตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ เทอมสอง พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาคนอเมริกันถูกกรมสรรพากร (Internal Revenue Service - IRS) เก็บภาษีกันมานานแล้ว“ด้วยข้อตกลงการค้าที่อ่อนปวกเปียกอย่างน่าสมเพช เศรษฐกิจอเมริกันได้สร้างการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่โลก ในขณะที่เราได้แต่เก็บภาษีจากคนของเราเอง ถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลง” ทรัมป์ กล่าวผ่าน Truth Social“เราจะเริ่มเก็บภาษีจากพวกประเทศที่ดึงเงินไปจากเราผ่านการค้า และพวกเขาจะต้องเริ่มจ่ายส่วนแบ่งที่เป็นธรรม...ในที่สุด!!”รอยเตอร์ยังไม่สามารถติดต่อโฆษกทีมงานเปลี่ยนผ่านของ ทรัมป์ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือคำอธิบายว่าหน่วยงานใหม่นี้จะทำงานอย่างไรทรัมป์ เองก็ยังไม่ได้บอกว่า หน่วยงานใหม่จะเข้ามาทำหน้าที่เก็บภาษีนำเข้า อากร ค่าธรรมเนียม และค่าปรับแทนสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border Protection) หรือการจัดเก็บภาษีจากบริษัทและบุคคลต่างชาติซึ่งปัจจุบันเป็นหน้าที่ของ IRS หรือไม่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ การตั้งหน่วยงานใหม่อาจจะเป็นการเพิ่มขั้นตอนในระบบราชการ ซึ่งขัดแย้งกับแผนของกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาล (Department of Government Efficiency - DOGE) ซึ่งนำโดย อีลอน มัสก์ และวิเวก รามาสวามี ซึ่งมุ่งหาวิธีประหยัดงบประมาณให้ได้นับล้านล้านดอลลาร์ด้วยการลดขั้นตอนต่างๆ ของภาครัฐลงในการปราศรัยหาเสียงช่วงก่อนศึกเลือกตั้ง ทรัมป์ มักจะเปรยว่าอยากเอารายได้จากภาษีศุลกากรเข้ามาทดแทนภาษีเงินได้ของชาวอเมริกัน ว่าตัวเลขทั้งสองนั้นไม่สอดคล้องกันตามมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์สถาบันวิจัย Tax Foundation ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเมินเอาไว้ว่า การเก็บภาษีศุลกากรในอัตรา 20% จากสินค้าทุกอย่างที่นำเข้าสหรัฐฯ จะสร้างรายได้ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ในระยะเวลากว่า 10 ปี ก่อนที่ผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจจะทำให้รายได้สุทธิเหลือเพียง 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะที่ยอดเงินภาษีรวม (gross tax collections) ที่ IRS เก็บได้ในปีงบประมาณ 2023 ก็สูงถึง 4.69 ล้านล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วรอน ไวเดน ส.ว.เดโมแครตในคณะกรรมการการเงินแห่งวุฒิสภาสหรัฐฯ ออกมาวิจารณ์ข้อเสนอของ ทรัมป์ ว่า “ต่อให้รีแบรนดิ้งยังไงก็ไม่มีทางปกปิดความจริงที่ว่า ทรัมป์ กำลังมีแผนเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านล้านดอลลาร์จากครอบครัวชาวอเมริกันและธุรกิจรายย่อย เพื่อเอามาจ่ายให้การลดหย่อนภาษีคนรวยอีกรอบ”ทรัมป์ เสนอจะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆ ในอัตราเหมา 10% และจะเรียกเก็บอากรลงโทษ (punitive duty) ในอัตรา 25% จากสินค้าแคนาดาและเม็กซิโก จนกว่าทั้ง 2 ชาติจะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดและผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าสู่สหรัฐฯ อย่างได้ผล ในขณะที่สินค้าจีนนั้นจะถูกรีดภาษีนำเข้าสูงถึง 60%อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเตือนว่ามาตรการทางภาษีเหล่านี้จะบั่นทอนกระแสการค้า ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น และประเทศอื่นๆ ก็อาจจะใช้มาตรการแก้แค้นกับสินค้าอเมริกันด้วยที่มา : รอยเตอร์