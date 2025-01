เป็นเรื่อง!“คิงเดนมาร์ก” เปลี่ยนตราแผ่นดินใหม่ในรอบ 500 ปีกระชับอำนาจ “เกาะกรีนแลนด์-เกาะแฟโร” รับคำขู่ “ทรัมป์” ผนวกดินแดนส่งลูกชายคนโปรด “ดอน จูเนียร์” บินเข้าเกาะใช้แทคติก "ทักษิณโฟนอิน" ส่งหมวกแดง-ให้พ่อจ้อโฟนอิน

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(8 ม.ค)ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ เดินทางด้วยเครื่องบินประจำตระกูล Trump Force One เดินทางถึงเมืองนุก (Nuuk) เมืองเอกของเกาะกรีนแลนด์ วันอังคาร(7) เกิดขึ้นหลังบิดาซึ่งเป็นว่าที่ผู้นำสหรัฐฯคนใหม่ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาข่มขู่ไม่ตัดทางเลือกทางการทหารในการผนวกเกาะกรีนแลนด์ ที่อยู่ใต้การปกครองของเดนมาร์ก และการยึดคลองปานามาจากรัฐบาลปานามาและล่าสุดอ้างอิงจากเอพีรายงานว่า ทรัมป์วันอังคาร์(7)ยืนยันจะเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโก (Gulf of Mexico) เป็นอ่าวอเมริกาบีบีซีรายงานว่า ดอน จูเนียร์ (Don Junior) ลูกชายของทรัมป์เปิดเผยว่าทรัมป์ได้โพสต์บน Truth Social โซเชียลมีเดียของตัวเองโชว์ภาพลูกชายระหว่างอยู่บนเกาะกรีนแลนด์ซึ่งมีประชากรทั้งหมดอาศัยราว 57,000 คนและเกาะแห่งนี้ยังเป็นฐานที่ตั้งการทหารสำคัญของสหรัฐฯพร้อมกันได้กล่าวว่าและโพสต์ยังเปิดเผยภาพต่างๆของลูกชายที่ยืนข้างผู้คนที่ต่างสวมหมวกสีแดง MAGA (Make America Great Again)แคมเปญหาเสียงของเขาทรัมป์กล่าวผ่านโพสต์ต่อว่าพร้อมกันนี้เขาพูดว่าสื่ออังกฤษชี้ว่า ก่อนที่ดอน จูเนียร์จะเดินออกจากเครื่องบินเขาพูดกับรายการพ็อดแคสต์ของตัวเอง Triggered อย่างติดตลกว่าถึงแม้เขาจะพูดว่าเขารักที่นั่นก็ตามตามรายงานแหล่งข่าวของเดลีเมลของอังกฤษ เขาที่อยู่ในชุดออกเดินทางจากสหรัฐฯมาที่เกาะกรีนแลนด์นั้นเพื่อถ่ายทำวิดีโอสำหรับรายการของตัวเองอินไซเดอร์ของสหรัฐฯรายงานว่า ที่ภัตตาคารภายในเมืองนุก ลูกชายของทรัมป์ ดอน จูเนียร์ ได้แจกหมวกแดง MAGA ให้ลูกค้าภายในร้านสวมก่อนให้พ่อของตัวเองพูดกับคนเหล่านั้นทางโทรศัพท์ ที่ดูไปแล้วอาจคล้ายกับแทคติกการหาเสียงจากแดนไกลของอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ขณะที่กำลังลี้ภัยในต่างประเทศกล่าวปราศรัยกับฐานเสียงของตัวเองผ่านทางโทรศัพท์โดยในโทรศัพท์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ พูดว่าตามการรายงานทางยูทูปของอินไซเดอร์พิกัดเกาะกรีนแลนด์นั้นสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับสหรัฐฯ ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือการเดินทางเข้ากรีนแลนด์ของของบุตรชายว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่เกิดขึ้น 1 วันหลังกษัตริย์แห่งเดนมาร์กทรงเปลี่ยนตราแผ่นดินเดนมาร์ก(Royal coat of arms)ที่ใช้มานาน 500 ปีบีบีซีชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงนี้มีผู้รู้บางส่วนชี้ว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนไปถึงทรัมป์และยังเป็นการสะท้อนต่อคำแถลงยืนยันล่าสุดจากนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เมตเต เฟรเดอริกเซน (Mette Frederiksen) ที่ว่า เกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายเดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานว่า การเปลี่ยนแปลงของตราแผ่นดินเดนมาร์กยังเป็นเสมือนการส่งสัญญาณการกระชับอำนาจของโคเปนเฮเกนที่มีเหนือเกาะกรีนแลนด์และเกาะแฟโรโดยในการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนให้รูปหมีโพลาร์ตัวใหญ่แทนของเก่าที่เป็นหมีโพลาร์ 2 ตัวขนาดเล็ก รวมไปถึงรูปแกะสีขาวซึ่งแทนเกาะแฟโรตามความหมายของชื่อ และรูปชาวนอร์ดิกที่มีรูปร่างกำยำคล้ายทหารและอาวุธกระบองที่มีขนาดใหญ่แทนของเก่าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 แห่งเดนมาร์ก กรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโรซึ่งสืบราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กเมื่อ 1 ปีก่อนหน้าได้ส่งสารผ่านพระบรมราโชวาทเนื่องในวันปีใหม่เมื่อวันที่ 1 ม.คว่าและอย่างไรก็ตามในคำอวยพรปีใหม่จากนายกรัฐมนตรีเกาะกรีนแลนด์ที่มีอำนาจปกครองตัวเอง กล่าวว่า เกาะกรีนแลนด์ต้องมีอิสระหลุดออกจากโซ่ล่ามของลัทธิล่าอาณานิคม” โดยที่ผ่านมาชนพื้นเมืองเกาะกรีนแลนด์ต้องการแยกตัวเป็นอิสระออกจากเดนมาร์กบีบีซีชี้ว่า ทรัมป์ไม่ใช่ประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่มีแนวคิดต้องการซื้อเกาะกรีนแลนด์ เพราะความคิดนี้ย้อนไปไกลมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯคนที่ 7 แอนดรูว์ แจ็กสัน เมื่อราวยุคปี 1860