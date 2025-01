“ไบเดน” มอบเหรียญเกียรติยศสูงสุดสหรัฐฯครั้งสุดท้ายให้ ฮิลลารี-จอร์จ โซรอส-ดาราไมเคิล เจ ฟ็อกซ์ -นักบาสNBA แมจิค จอห์นสัน แต่ฮาหนัก นักเตะคนดัง “ไลโอเนล เมสซี” ไม่มาซะงั้น

CNN ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(4 ม.ค)ว่า กลายเป็นที่จับตาในการมอบรางวัลเหรียญเกียรติยศสูงสุดสหรัฐฯ Medal of Freedom ครั้งสุดท้ายของผู้นำจากพรรคเดโมแครต โจ ไบเดน ซึ่งเกิดขึ้นในวันเสาร์(4) ซึ่งเหรียญ Freedom of Medal ถือเป็นเหรียญสูงสุดของฝั่งพลเรือนที่จะทำการมอบให้กับบุคคลที่โดดเด่นในสาขาต่างๆที่สร้างคุณูปการให้สหรัฐฯและแก่สันติภาพของโลกใบนี้ในวันนั้นมีรายชื่อผู้ที่ได้รับจำนวน 19 คนซึ่งล้วนแต่เป็นที่รู้จักในระดับโลกตั้งแต่ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ฮิลลารี คลินตัน มหาเศรษฐีอเมริกัน จอร์จ โซรอส อดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯสมัยโอบามา แอชตัน คาร์เตอร์ เชฟชื่อดังและเจ้าขององค์กร World Central Kitchen ส่งอาหารช่วยกาซา โฮเซ อันเดรส(Jose Andres)การมอบรางวัลยังรวมไปถึงนักออกแบบดีไซเนอร์แบรนด์หรู Raph Lauren รวมถึง เจ้าแม่นิตยสารแฟชั่น Vogue แอนนา วินทัวร์(Anna Wintour) นักวิทยาศาตร์ด้านสัตว์ศาสตร์ เจน กู๊ดดอลล์( Jane Goodall)การมอบรางวัลยังให้นักร้องระดับตำนานคือ โบโน (Bono) นักร้องนำวงU2 นักแสดงผิวสีมากความสามารถ เดนเซล วอชิงตันดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษที่รายงานในเรื่องนี้เช่นกันว่า แต่ที่เรียกเสียงปรบมือกระหึ่มห้องอีสต์วิงของทำเนียบขาวคือ นักแสดงนำ Back To Future ไมเคิล เจ.ฟ็อกซ์ ซึ่งป่วยโรคร้ายพาร์กินสันและเป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้โรคร้ายและการประกาศมอบรางวัลยังรวมไปถึงนักบาสเก็ตบอล NBA ระดับตำนาน แมจิค จอห์นสัน ที่ในอดีตเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เปลี่ยนทัศนะและมุมมองของผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างไรก็ตามกลายเป็นที่วิจารณ์ เมื่อฟุตบอลชื่อดังระดับตำนานของทีมบาร์เซโลนาและทีมอินเตอร์ ไมอามีนั้นไม่สามารถฝ่าการจราจรที่ติดขัดของดีซีเพื่อเข้าไปรับรางวัลที่ทรงเกียรติจากผู้นำสหรัฐฯในวันเสาร์(4)สื่อจากออสเตรเลีย สหรัฐฯ อินเดียและอังกฤษต่างชี้ว่า ประธานาธิบดีไบเดนและทำเนียบขาวโดนเมสซีเมินไม่ยอมเข้ามารับรางวัลด้วยตัวเอง โดยหนังสือพิมพ์เดอะมิเรอร์ของอังกฤษรายงานอย่างเจาะลึกว่าเมสซีอ้างว่า เขาเกิดปัญหาติดขัดทางตารางและมีความจำเป็นบางประการที่ต้องทำก่อนหน้าเป็นสาเหตุสำคัญ ส่งผลทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯเพื่อรับมอบได้ โดยดารานักเตะเปิดเผยว่าได้แจ้งเรื่องให้ทางสหรัฐฯทราบก่อนหน้าสื่ออังกฤษรายงานว่า ในรายละเอียดสหรัฐฯได้แจ้งผ่าน FIFA ที่ได้แจ้งไปยังสโมสรต้นสังกัดของเมสซีเมื่อราวสิ้นเดือนธันวาคมว่า ไลโอเนล เมสซี เป็นผู้ติดโผเป็น 1 ในทั้งหมด 19 คนที่จะได้รับเหรียญเกียรติยศสูงสุดจากมือประธานาธิบดีสหรัฐฯที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก 4 วันข้างหน้าและกระนั้นแล้วตามการรายงาน นักเตะชื่อดังได้ส่งจดหมายผ่านทางสโมสรไปยังทำเนียบขาวชี้แจงในทันควันว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับโอกาสที่หายากยิ่งนี้ แต่ทว่าเป็นที่น่าเสียดายว่าตัวเมสซีไม่สามารถปลีกเวลาไปได้เนื่องมาจากปัญหาตารางเวลาที่ติดขัดประกอบกับภารกิจก่อนหน้าแต่อย่างไรก็ตามเมสซีตั้งความหวังว่าจะมีโอกาสจะได้พบผู้นำสหรัฐฯในอนาคตเดอะมิเรอร์รายงานว่า ดูเหมือนว่าสิ่งที่เมสซีเกิดปัญหาติดขัดขัดนั้นอาจเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพเมื่อต้นสัปดาห์นี้จากอินฟลูอาร์เจนตินาชื่อดังที่ได้เผยแพร่ภาพ ดารานักเตะ ไลโอเนล เมสซี และศรีภรรยา อันโตเนลา ร็อคคุซโซ ( Antonela Roccuzzo) และลูก 3 คนกำลังฉลองวันปีใหม่อยู่ข้างสระน้ำอย่างมีความสุข