FBI สอบ “เทสลาไซเบอร์ทรัค” ขนดอกไม้ไฟระเบิดหน้า “โรงแรมทรัมป์” ในลาสเวกัส เป็นคดีก่อการร้าย สงสัยอาจเกี่ยวพันคดีอดีตทหารอเมริกันสวามิภักดิ์ IS ขับพุ่งชนนิวออร์ลีน เจอเงื่อนงำ ใช้แอปรถเช่าชื่อดังเจ้าเดียวกัน

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(1 ม.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ที่ได้รับการรายงานสรุปเกี่ยวกับคดีรถไซเบอร์ทรัคระเบิดหน้าโรงแรมทรัมป์สูง 64 ชั้นในเมืองลาสเวกัส เปิดเผยในค่ำวันพุธ(1)ว่า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและชุมชนข่าวกรองลับสหรัฐฯกำลังสอบสวนว่า คดีรถเทสลาไซเบอร์ระเบิดระเนมีความเกี่ยวข้องกับคดีการโจมตีที่เมืองนิวออร์ลีนส์ (New Orleans) หรือไม่ ที่มีอดีตทหารสหรัฐฯเกิดในรัฐเทกซัสแต่ประกาศสวามิภักดิ์ IS วัย 42 ปี แชมซุด-ดิน แจ็บบาร์( Shamsud-Din Jabbar) เป็นผู้ก่อเหตุ ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 15 ราย บาดเจ็บหลายสิบคนเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนคดีเทสลาไซเบอร์ทรัคระเบิดนอกโรงแรมทรัมป์ ลาสเวกัส (Trump Las Vegas hotel) วันพุธ(1)เป็นคดีก่อการร้ายยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 1 รายเป็นคนขับและมีผู้บาดเจ็บที่เดินผ่านไปมาไม่ต่ำกว่า 7 คนเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่าตัวคนขับรถเทสลาไซเบอร์ทรัคหลังศพถูกเผาจนเกรียมว่าเป็นเพศใดหรือมีเชื้อชาติใดการโจมตีนี้โรงแรมทรัมป์ของว่าที่ผู้นำสหรัฐฯคนใหม่ โดนัลด์ ทรัมป์ และรถที่เกิดเหตุเป็นของมหาเศรษฐีพันล้านอเมริกันคนดัง อีลอน มัสก์ที่ทุ่ม 250 ล้านช่วยให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้ง ส่งผลทำให้คดีกลายเป็นที่จับตาไปทั่วโลกกลายเป็นภาพปรากฎไปทั่ว นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ทรัมป์และอีลอน มัสก์ รวมลูกชายวัย 4 ขวบร่วมงานปาร์ตี้หรูปีใหม่ที่คฤหาสถ์มาราลาโก (Mar-A-Lago)ที่รัฐฟลอริดา โดยเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทรัมป์และมัสก์กำลังเจอสงครามกลางเมืองภายในกลุ่ม MAGA เกี่ยวกับประเด็นวีซ่าแรงงานทักษะสูง H-1B อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงาน ที่ฝ่าย MAGA ปฎิเสธโดยชี้ว่า เป็นการแย่งงานรายได้สูงไปจากอเมริกันชนโดยมีหัวหอกฝ่าย MAGA คือ สตีฟ แบนนอน (Steve Bannon) อดีตที่ปรึกษาทางยุทธศาสตร์ของทรัมป์เทสลาไซเบอร์ทรัคระเบิดเกิดขึ้นห่างไปไม่กี่ชั่วโมงหลัง แจ็บบาร์ขับรถบรรทุกซ่อนธงกลุ่มก่อการร้าย IS พุ่งขนฝูงชนที่กำลังปาร์ตี้ฉลองวันปีใหม่บนถนนเบอร์เบิน (Bourbon Street) สายประวัติศาสตร์ที่สวยงามย้อนไปไกลตั้งแต่สมัยอดีตอาณานิคมฝรั่งเศสในเมืองนิวออร์ลีนสFBI สอบสวนคดีนิวออร์ลีนส์เป็นคดีก่อการร้ายเช่นกัน เอบีซีนิวส์รายงานว่า เจ้าหน้าที่สอบสวน FBI และตำรวจไม่เชื่อว่า แจ็บบาร์ก่อเหตุตามลำพัง พร้อมชี้ว่า ชายผู้นี้ตั้งใจก่อเหตุสังหารคนอย่างไม่เลือกหน้าให้ได้มากที่สุดก่อนหน้า ขาขับรถจากรัฐเทกซัสมาเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนาและมีประวัติอยู่ในกองทัพสหรัฐฯมาหลายปี มีอาวุธไรเฟิลและปืนพกใช้ก่อเหตุรอยเตอร์รายงานว่า เขาตายในที่เกิดเหตุหลังดวลปืนกับเจ้าหน้าที่ พบเคยมีประวัติส่งไปรบในอิรักระหว่างกุมภาพันธ์ปี 2009 - มกราคมปี 2010นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนพบเงื่อนงำน่าสงสัยจากการที่ทั้งรถเทสลาไซเบอร์ทรัคคันเกิดเหตุและรถบรรทุกของอดีตทหารอเมริกันเข้าร่วม IS นั้นมีแหล่งที่มาจากแอปเช่ารถชื่อดัง Turoนายอำเภอนครบาลลาสเวกัส เควิน แม็คมาฮิลล์ (Kevin McMahill) อย่างไรก็ตามย้ำว่า เวลานี้ยังไม่ตัดประเด็นใดออกไป และอีกทั้งไม่มีหลักฐานบ่งชี้ความเชื่อมโยงระหว่างคดีทั้งสองเอพีรายงานว่า เจ้าหน้าที่รู้ถึงตัวคนที่สั่งเช่ารถเทสลาไซเบอร์ทรัคจากแอป Turo จากรัฐโคโลราโด รถเกิดระเบิดขึ้นราว 15 – 20 วินาทีหลังจากมาถึงบริเวณหน้าโรงแรม โดยรถคันนี้มาถึงเมืองลาสเวกัสเมื่อเวลา 07.30 น. อีลอน มัสก์ ที่ได้โพสต์บน X เกี่ยวกับการระเบิดไซเบอร์ทรัม ยืนยันว่า เทสลาเปิดการสอบสวนเช่นกันโดยสำนักงานของแม็คมาฮิลล์ได้เปิดเผยภาพด้านในหลังรถเทสลาไซเบอร์ทรัคอ้างอิงจากเอพีพบว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐฯยืนยันว่า ด้านหลังของไซเบอร์ทรัคเต็มไปด้วยพลุดอกไม้ไฟแบบลูกปืนใหญ่และกระป๋องแก๊สสำหรับการตั้งแคมป์ปิคนิก และกำลังสอบสวนว่าเป็นการตั้งใจจุดระเบิดขึ้นหรือไม่