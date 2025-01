สื่อมะกันแฉ ‘แฮกเกอร์จีน’ เจาะระบบหน่วยงานกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่ดูแลเรื่อง ‘คว่ำบาตร’

วอชิงตันโพสต์อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ซึ่งระบุว่า แฮกเกอร์กลุ่มนี้ได้เจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control) และสำนักงานวิจัยด้านการเงิน (Office of Financial Research) นอกจากนี้ ยังพุ่งเป้าโจมตีสำนักงานของ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ด้วย

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในจดหมายเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า แฮกเกอร์จีนได้เจาะระบบรักษาความปลอดภัยของ BeyondTrust ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีสัญญากับรัฐบาลอเมริกัน

ก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงได้ส่งจดหมายแจ้งไปยังสมาชิกรัฐสภาว่า แฮกเกอร์จีนกลุ่มนี้ได้ขโมยเอกสารที่ไม่จัดเป็นชั้นความลับ (unclassified documents) ในปฏิบัติการแฮกข้อมูลครั้งใหญ่ แต่ไม่ระบุว่ามีผู้ใช้หรือหน่วยงานใดบ้างที่ได้รับผลกระทบผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ได้สอบถามไปยัง หลิว เผิงอี๋ว์ โฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ซึ่งก็ได้รับคำตอบกลับมาว่า คำกล่าวอ้างของสหรัฐฯ นั้น “ไร้เหตุผล” “ปราศจากพื้นฐานอันเป็นข้อเท็จจริง” และมีเจตนาที่จะ “ใส่ร้ายป้ายสี” ปักกิ่งหลิว ยังย้ำด้วยว่าจีน “ต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ” แต่ไม่ได้โต้ตอบรายงานของวอชิงตันโพสต์ที่ออกมาแฉเป้าหมายของแฮกเกอร์จีนด้านกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ก็ยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆ เกี่ยวกับรายงานของวอชิงตันโพสต์วอชิงตันโพสต์อ้างแหล่งข่าวซึ่งระบุว่า สิ่งที่รัฐบาลจีนน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดก็คือองค์กรต่างๆ ของจีนซึ่งอาจกำลังถูกสหรัฐฯ พิจารณาคว่ำบาตรทางการเงินทั้งนี้ บริษัท บุคคล และองค์กรต่างๆ ของจีนมักจะถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรอยู่เป็นประจำ ซึ่งการคว่ำบาตรนี้ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่สหรัฐฯ ใช้ในการกำหนดนโยบายต่อปักกิ่งสหรัฐฯ มองจีนเป็นความท้าทายใหญ่หลวงที่สุดในด้านนโยบายต่างประเทศ และเมื่อเดือนที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เจเน็ต เยลเลน ก็เคยให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์ว่า สหรัฐฯ ไม่ตัดความเป็นไปได้ในการคว่ำบาตรธนาคารจีน เพื่อสกัดกั้นไม่ให้รัสเซียมีรายได้จากการขายน้ำมันและเข้าถึงทรัพยากรในต่างประเทศเพื่อนำไปสนับสนุนสงครามในยูเครนที่มา : รอยเตอร์