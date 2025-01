‘อีลอน มัสก์’เปลี่ยนชื่อ-ภาพโปรไฟล์Xกระตุ้นต่อมเผือกชาวเน็ต โยงใย‘กลุ่มขวาจัด’-ดันราคาเหรียญมีม‘แคคเคียส แมกซิมัส’พุ่งกว่า900%

มัสก์ มหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกและเวลานี้ยังกลายเป็นคนสนิทของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ไม่ได้อธิบายที่มาที่ไปของชื่อโปรไฟล์ใหม่ที่ใช้ว่า Kekius Maximus (แคคเคียส แมกซิมัส) ตลอดจนภาพโปรไฟล์ ที่เป็นตัวการ์ตูต Pepe the Frog (เปเป้ เดอะ ฟร็อก) สวมชุดนักรบโรมันถือเครื่องเล่นเกมแบบคอนโซลอย่างไรก็ดี เป็นที่คาดเดากันอย่างกว้างขวางว่า “Kekius” ดูเหมือนมาจากคำภาษาละติน “kek” ที่มีความหมายเท่ากับ “laugh out loud” หรือหัวเราะออกมาดังๆ ท่ะวดเกมเมอร์ชอบใช้ แต่ตอนนี้กลายเป็นคำที่เชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองขวาจัดทางเลือก (alt right)“Kek” ยังเป็นชื่อเทพเจ้าแห่งความมืดของอียิปต์โบราณที่บางครั้งปรากฏตัวโดยมีรูปลักษณ์เพียงหัวกบขณะเดียวกัน หลายคนโยงชื่อ "Maximus" กับชื่อตัวละคร “แมกซิมัส เดซิมัส เมริเดียส” ที่รับบทโดยรัสเซลล์ โครว์ในภาพยนตร์เรื่องแกลดิเอเตอร์ส่วน Pepe the Frog เดิมทีเป็นคาแรกเตอร์ในการ์ตูน “บอยส์ คลับ” แต่ระหว่างการหาเสียงสมัยแรกของทรัมป์ คาแรกเตอร์นี้กลายเป็นมีมที่กลุ่มขวาจัดทางเลือกและกลุ่มลัทธิเชิดชูคนผิวขาว (white supremacist) ใช้ ขณะที่กลุ่มแอนตี้-ดีเฟเมชัน ลีก ระบุว่าเป็น “สัญลักษณ์ความเกลียดชัง”มัสก์ ซีอีโอเทสลาและสเปซเอ็กซ์ ไม่ได้อธิบายชื่อผู้ใช้และอวตารใหม่ของเขา กระตุ้นให้ชาวเน็ตคาดเดาต่างๆ นานา บางคนคิดว่า อาจเป็นแค่เรื่องขำๆ บ้างเดาว่า น่าจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ เช่น เป็นความพยายามกระตุ้นตลาดคริปโต หรือสื่อเป็นนัยถึงกลุ่มที่กระตุ้นความเกลียดชังทางออนไลน์เซาท์เทิร์น พาฟเวอร์ตี ลอว์ ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร ระบุว่า “Kek” ยังหมายถึงเทพเจ้าเสมือนจริงของลัทธิชาตินิยมของคนขาวก่อนเปลี่ยนชื่อ-ภาพโปรไฟล์ มัสก์โพสต์ทีเซอร์บนเอ็กซ์ว่า “เร็วๆ นี้ แคคเคียส แมกซิมัส จะถึงเลเวล 80 ใน PoE” ซึ่งหมายถึงวิดีโอเกมยอดฮิต "Path of Exile 2" ที่เจ้าพ่อวงการเทคโนโลยีผู้นี้ชอบเล่นและเมื่อต้นเดือนธันวาคมโพสต์บนเอ็กซ์โดยเรียกว่า “หอเกียรติยศ”ความเคลื่อนไหวล่าสุดของมัสก์ยังส่งให้ราคาเหรียญมีม แคคเคียส แมกซิมัสพุ่งขึ้นกว่า 900% ในช่วงค่ำวันอังคาร (31 ธ.ค.) จากที่เทรดที่ไม่ถึง 20 เซ็นต์ก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ จากข้อมูลของเว็บไซต์คอยน์เก็กโคที่ผ่านมา มัสก์ส่งราคาคริปโตพุ่งทะยานด้วยการแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย แต่สำหรับกรณีล่าสุดยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่า เขาเกี่ยวข้องกับเหรียญแคคเคียส แมกซิมัสหรือไม่ทั้งนี้ มัสก์ ที่ปรึกษาของคณะบริหารชุดใหม่ของทรัมป์ ได้รับเลือกให้คุมกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาล (DOGE) ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ที่มีหน้าที่ตัดลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของภาครัฐบาลอเมริกันบัญชีของมัสก์บนเอ็กซ์มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ที่เขาซื้อกิจการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนี้มาในราคา 44,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในชื่อ ทวิตเตอร์ แต่เวลาดียวกันก็มักถูกวิจารณ์ว่า เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ(ที่มา: เอเอฟพี/บีบีซีนิวส์)