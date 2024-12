สหรัฐฯรอด “ชัตดาวน์” เฉียดฉิวผ่านงบประมาณทันเส้นตายเที่ยงคืน ระหว่าง “ปักกิ่ง” ส่งสายลับขึ้น “เกาะกวม” ตอนทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ “ปูติน” เดิมพันท้า “ไบเดน” ดวลยิงไฮเปอร์โซนิกสะท้านโลก

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันเสาร์(21 ธ.ค) รัฐบาลสหรัฐฯสามารถเลี่ยงวิกฤตชัตดาวน์ได้อย่างหวุดหวิดก่อนเส้นตายหลังสภาคองเกรสสหรัฐฯที่ปฎิเสธแรงกดดันจากว่าที่ผู้นำคนใหม่ โดนัลด์ ทรัมป์ และเงาของเขา มหาเศรษฐีสหรัฐฯ 400 พันล้านดอลลาร์ อีลอน มัสก์ ที่ต้องการให้ยกเลิกข้อกำหนดเพดานหนี้ หรือ debt cellingประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ที่กำลังจะหมดสมัยได้ลงนามร่างกฎหมายงบประมาณสหรัฐฯชั่วคราวในเช้าวันเสาร์(21)ทำให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐฯรวม กองกำลังสหรัฐฯ สำนักงานควบคุมพรมแดนสหรัฐฯ CBP สำนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐฯ และไปรษณีย์สหรัฐฯ รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลกลางอื่นๆจะยังคงสามารถเปิดต่อได้โดยที่ได้รับเงินเดือนต่อไปทั้งนี้วุฒิสภาสหรัฐฯไฟเขียวผ่านได้ทันหลังเส้นตายเที่ยงคืนวันศุกร์(20) ด้วยมติ 85 -11 หลังก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯผ่านร่างกฎหมายงบประมาณการเงินสหรัฐฯด้วยเสียง 336 – 34เอพีรายงานเพิ่มเติมว่า เป็นงบประมาณที่อยู่ในระดับปัจจุบันจะทำให้หน่วยงานรัฐเปิดไปจนถึงวันที่ 14 มี.ค ซึ่งมีการเพิ่มเงิน 100 พันล้านดอลลาร์เพื่อภัยพิบัติและอีก 10 พันล้านดอลลาร์สนับสนุนเกษตรกรอเมริกันนาน 1 ปีสภาคองเกรสสหรัฐฯท่ามกลางความโกลาหลทางการเมืองที่เกิดมาจากว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ โดนัลด์ ทรัมป์ และซีอีโอเจ้าของเทสลา อีลอน มัสก์ ออกมาข่มขู่สมาชิกพรรครีพับลิกันให้ขยายหรือยกเลิกเพดานหนี้เพื่อวาระของรัฐบาลทรัมป์ 2.0 ที่กำลังจะเริ่มในปีหน้าบีบีซีชี้ว่า ปัจจุบันหนี้สาธารณะของอเมริกาอยู่ที่ 36 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งปัจจุบันต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อจ่ายแค่เฉพาะค่าดอกเบี้ยแทนความมั่นคงสหรัฐฯเอพีรายงานว่า “สมาชิกเดโมแครตสภาล่างสหรัฐฯประสบความสำเร็จสามารถหยุดสมาชิกรีพับลิกันสาย MAGA (ทรัมป์) จากการปิดหน่วยงานรัฐ ทำเศรษฐกิจหายนะและทำร้ายอเมริกันชนชั้นแรงงานทั่วประเทศ” ฮาคีม เจฟฟรีส์ (Hakeem Jeffries) ผู้นำสภาล่างสหรัฐฯกล่าวผ่านแถลงการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาอเมริกามหาอำนาจเบอร์ 1 ของโลกโดนท้าทายจากทั้งจีนและรัสเซียหนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวานนี้(21)ว่า พลเมืองจีนจำนวนทั้งหมด 7 คนถูกจับตัวได้ระหว่างแอบเข้าเกาะกวม ซึ่งเป็นฐานทัพสหรัฐฯอย่างผิดกฎหมานมีความวิตกว่าปักกิ่งอาจจะส่งสายลับเข้ามาสอดแนมทางการทหารบนเกาะกวมในช่วงเวลาที่เพนตากอนกำลังทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศสถาบันธิงแทงก์ของสหรัฐฯชื่อดัง สถาบันว่าด้วยการศึกษาสงครามสหรัฐฯ ISW (Institute for the Study of War) เมื่อวันศุกร์(20) กล่าวถึงสหรัฐฯสามารถจับตัวพลเมืองจีน 7 คนลอบเข้าเกาะกวมระหว่างวันที่ 10 ธ.ค – 11 ธ.คว่า“การจารกรรมลับต่อที่ตั้งทางการทหารสหรัฐฯ โดยเฉพาะความสามารถทางด้านการส่งมิสไซล์ จะช่วยให้จีนมีข่าวกรองลับที่มีคุณค่ามหาศาล”ตามรายงานระบุว่าเดินทางเข้ามาทางเรือจากหมู่เกาะไซปัน และในรายงานระบุว่ามีการพบตัว 4 คนจากทั้งหมด 7 คนอยู่ใกล้อยู่ใกล้ที่ตั้งการทหาร อ้างอิงจากสำนักงานศุลกากรสหรัฐฯและการกักกัน CQA (Customs and Quarantine Agency)ขณะเดียวกันประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ในวันพฤหัสบดี(19) ส่งสัญญาณท้าทายมายังวอชิงตันและประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ประกาศดวลมิสไซล์หลังทั้งโลกได้เห็นศักยภาพมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิก โอเรชนิก (Oreshnik) ตัวใหม่รอยเตอร์รายงานว่า ในระหว่างรายการถามตอบมาราธอนประจำปี พบว่าปูตินชี้ว่า ดวลมิสไซล์กับสหรัฐฯจะทำให้โลกได้เห็นว่ามิสไซล์โอเรชนิกเทคโนโลยีใหม่ของรัสเซียสามารถเอาชนะระบบมิสไซล์อเมริกันได้อย่างไรซึ่งในการตอบต่อความสงสัยของฝ่ายตะวันตกต่อมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกโอเรชนิก ผู้นำรัสเซียในรายการวันพฤหัสบดี(19)ชี้ว่า ทั้งสองฝ่ายสามารถเลือกเป้าหมายที่จะถูกป้องกันด้วยระบบโล่ขีปนาวุธของอเมริกาได้อย่างไรปูตินประกาศอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียกล่าวยอมรับว่า ถึงแม้โอเรชนิกจะเป็นมิสไซล์ตัวใหม่แต่ก็ถูกพัฒนาออกแบบมาจากของเดิมก่อนหน้า