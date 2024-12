สหรัฐฯ จับชาวจีน 7 คนลักลอบเข้า 'เกาะกวม' ระหว่างมีการทดสอบขีปนาวุธ

ทางการเกาะกวมระบุว่า พลเมืองจีนทั้งหมดเดินทางด้วยเรือลำเดียวกันมาจากไซปัน (Saipan) ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา และขณะนี้กระบวนการสอบสวนยังคงดำเนินอยู่

สำนักงานศุลกากรและด่านตรวจกักกันพืชและสัตว์แห่งเกาะกวมระบุว่า มีชาวจีนอย่างน้อย 4 คน "ถูกจับกุมตัวในเขตพื้นที่ทหาร" ระหว่างวันที่ 10-11 ธ.ค. โดยบนเกาะกวมนั้นมีพื้นที่ลักษณะนี้อยู่หลายจุด รวมถึงฐานทัพอากาศแอนเดอร์สัน ซึ่งเป็นสถานที่ทดสอบขีปนาวุธเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.สถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (Institute for the Study of War) ระบุในรายงานเมื่อวันศุกร์ (20)กระทรวงการต่างประเทศจีนยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆ ในเรื่องนี้สหรัฐฯ มีแผนที่จะสร้างเครือข่ายระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธสกัดกั้นอันซับซ้อนในพื้นที่ 16 จุดทั่วเกาะกวม เพื่อให้การยิงขีปนาวุธโจมตีเกาะแห่งนี้เป็นไปได้ยากขึ้นแผนนี้ยังรวมถึงการบูรณาการระบบป้องกันขีปนาวุธและเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 10 ปีการทดสอบระบบป้องกันขีปนาวุธเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นั้นลุล่วงด้วยดี และทางสำนักงานป้องกันขีปนาวุธมีแผนที่จะทดสอบการยิงสกัดกั้นปีละ 2 ครั้งที่มา : รอยเตอร์