“เจ้าชายแอนดรูว์” ไม่เสด็จเฝ้า “คิงส์ชาร์ลส์” ใน “งานคริสต์มาส” ของราชวงศ์ปีนี้ อื้อฉาวรอบใหม่พัวพัน “สายลับจีน” ในคราบนักธุรกิจล่าสุดโดนเปิดเผยใบหน้า

สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานวันจันทร์(16 ธ.ค)ว่า มีรายงานว่าในการจัดงานคริสต์มาสประจำปีของสมาชิกราชวงศ์อังกฤษในปีนี้จะไร้เงาเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก สกายนิวส์กล่าวเกิดขึ้นหลังพระองค์มีข่าวพัวพันสายลับจีนในคราบนักธุรกิจโปรไฟล์เยี่ยมเข้ามาตีสนิทพัวพัน และมีภาพของคนทั้งคู่ปรากฎเป็นข่าวไปทั่วบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อังกฤษที่มีการเปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี(12) ก่อนหน้าโดยในวันศุกร์(13) เจ้าชายแอนดรูว์ทรงตรัสผ่านแถลงการณ์ว่า พระองค์ทรงตัดทุกความสัมพันธ์ร่วมกับนักธุรกิจจีนที่เป็นข่าวแล้วสำนักงานประจำพระองค์ยังชี้แจงว่า เกิดขึ้นหลังได้รับการถวายคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษ พร้อมยืนยันว่าทั้งสอง *ไม่เคยหารือในประเด็นความอ่อนไหว*ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาดยุกแห่งยอร์กทรงร่วมพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 พระราชินีคามิลลาและสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเสด็จพระราชดำเนินไปยังโบสถ์เซนต์แมรี แม็กดาลีน (St Mary Magdalene Church) และพระชายา ซารา เฟอร์กูสัน ดัสเชสแห่งยอร์ก เสด็จร่วมด้วยเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีทั้งนี้สายลับจีนคนดังกล่าวที่ก่อนหน้าเปิดเผยเพียงชื่อ H6 นั้นล่าสุดศาลสูงอังกฤษออกคำสั่งให้สามารถเปิดเผยชื่อได้คือ หยาง เตงโบ (Yang Tengbo) หรือ คริส หยาง (Chris Yang) วัย 50 ปีและเจ้าตัวในวันจันทร์(16)ออกมาปฎิเสธ “ข่าวปรากฏไปทั่วที่ว่าผมเป็นสายลับจีนนั้นไม่เป็นความจริง” สกายนิวส์รายงานทั้งนี้อดีตผู้นำพรรคคอนเซอร์เวตีฟอังกฤษ เซอร์ เอียน ดันแคน สมิธ (Sir Iain Duncan Smith) ตามการรายงานของของหนังสือพิมพ์ดิอินดีเพนเดนท์ว่า ข่าวสายลับจีนนี้น่าตกใจและเชื่อว่าเป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็งเขากล่าวต่อว่า เชื่อว่าชายผู้นี้ไม่ใช่โลนวูล์ฟที่ลงมือตามลำพัง โดยชี้ว่าสายลับจีนที่โดนเปิดโปงนี้เป็น 1 ใน 40,000 คนภายในกรมการแนวร่วม UFWD (United Front Work Department) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำหน้าที่หาข่าวกรองลับ ที่ได้เจาะทุกภาคส่วนของอังกฤษตั้งแต่เซคเตอร์เศรษฐกิจที่สำคัญ รวมไปถึงขโมยทรัพย์สินทางปัญญา และมีอิทธิพลต่อสถาบันสำคัญของอังกฤษอย่างเหลือชื่อทั้งนี้เดลีเมลรายงานว่า สายลับ H6 ก่อนหน้าได้เคยเข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีน CPPCC ที่ทรงอำนาจสะท้อนได้ถึงความสำคัญของบุคคลนี้ภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP พบว่า H6 มีภาพปรากฎแถวหน้าของการประชุมที่มหาศาลาประชาชนจีน (THE GREAT HALL OF THE PEOPLE) ที่ทรงเกียรติยศ