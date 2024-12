แดนผู้ดีเดือด “สายลับจีน” แฝงในคราบนักธุรกิจล้วงถึงใน "วังบักกิงแฮม" เข้าเฝ้า “เจ้าชายแอนดรูว์” และ 2 อดีตนายกฯอังกฤษที่ถนนดาวนิง

เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(15 ธ.ค) มีรายงานว่าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงพิโรธหนักหลังทรงทราบเรื่องความเกี่ยวข้องของพระอนุชา เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก และสายลับจีนที่อาจทำให้ราชวงศ์มีภาพลักษณ์ไม่สู้ดีต่อสาธารณะได้ อ้างอิงจากแหล่งข่าววงใน ซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยต่อว่า อย่างไรก็ตามพระองค์นั้นไม่สามารถตัดความสัมพันธ์กับพระอนุชาออกไปได้ข่าวอื้อฉาวนี้เผยแพร่สู่สาธารณะครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดี(12)ระบุว่า มี 'บุคคลใกล้ชิด' ของดยุกแห่งยอร์กนั้นเป็นสายลับจีนที่ถูกห้ามเดินทางเข้าอังกฤษหลังการสอบสวนจากหน่วยความมั่นคงภายในอังกฤษ MI5สื่ออังกฤษรายงานว่า เป็นที่ตกตะลึงเมื่อพบว่า สายลับจีนรหัส H6 แฝงตัวในคราบนักธรกิจเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาชื่อดัง นั้นมีความใกล้ชิดกับเจ้าชายแอนดรูว์และได้รับเชิญให้เข้าไปถึงในพระราชงวังบักกิงแฮมได้ถึง 2 ครั้งและเข้าไปยังพระราชวังเซนต์เจมส์และปราสาทวินด์เซอร์บีบีซีของอังกฤษรายงานวันเสาร์(14)ว่า ดยุกแห่งยอร์กล่าสุดตรัสเปิดเผยว่าสำนักพระราชวังกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า เจ้าชายแอนดรูว์ทรงพบกับชายผู่นี้ผ่านและไม่มีการหารือในประเด็นอ่อนไหวโดยมีภาพถ่ายปรากฎดยุกแห่งยอร์กและสายลับจีนคนดังกล่าวถูกรายงานผ่านสื่อ ซึ่งตามรายงานระบุว่าเกิดขึ้นภายในพระราชวังเซนต์เจมส์MI5 พบว่าสายลับจีนรหัส H6 วัยราว 50 ปีในปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและทำงานในกรมการแนวร่วม UFWD (United Front Work Department) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดพรรคคอมมิวนิสต์จีนทำหน้าที่หาข่าวกรองลับเดลีเมลรายงานว่า สายลับ H6 ก่อนหน้าได้เคยเข้าร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีน CPPCC ที่ทรงอำนาจสะท้อนได้ถึงความสำคัญของบุคคลนี้ภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP พบว่า H6 มีภาพปรากฎแถวหน้าของการประชุมที่มหาศาลาประชาชนจีน (THE GREAT HALL OF THE PEOPLE) ที่ทรงเกียรติยศH6 นั้นปลอมตัวเป็นนักธุรกิจโปรไฟล์หรูเปิดบริษัทบังหน้าในครั้งแรกเป็นบริษัทการท่องเที่ยวแต่ในเวลาต่อมาเปลี่ยนเป็นบริษัทที่ปรึกษาแทนโดยในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีน เขาอ้างว่าเคยได้รับเชิญให้เข้าไปในทำเนียบถนนดาวนิวเพื่อเฉลิมฉลองวันตรุษจีนสื่ออังกฤษรายงานว่า นักธุรกิจสายลับจีนรายนี้สามารถเข้าพบถึงตัวอดีตผู้นำอังกฤษจากพรรคคอนเซอร์เวตีฟ 2 คนได้แก่ อดีตนายกรัฐมนตรี เดวิด คาเมรอน และอดีตนายกรัฐมนตรี เทเลซา เมย์ และมีภาพถ่ายร่วมด้วยยืนยันตามการรายงานกล่าวว่า สายลับจีนได้รับการเชิญเข้าไปในทำเนียบถนนดาวนิงและพบกับคาเมรอนในการฉลองวันตรุษจีนเมื่อครั้งเขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ส่วนอดีตนายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ นั้นพบว่าเป็นภาพถ่ายระหว่างการดินเนอร์อาหารค่ำพร้อมกันและมีสามีของเมย์ร่วมอยู่ด้วยด้าน คริส ฟิลป์ (Chris Philp)รัฐมนตรีเงากระทรวงมหาดไทยอังกฤษ แสดงความเห็นผ่านสถานีโทรทัศน์สกายนิวส์เช้าวันนี้(15) แสดงความวิตกอย่างสูงต่อข่าวที่ออกมา โดยชี้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP นั้นที่ผ่านมาพยายามและจัดการอย่างเป็นระบบในการมีอิทธิพลต่อบุคคลสำคัญทางสาธารณะของอังกฤษมาเป็นเวลาหลายปี และสังคมอังกฤษจำเป็นต้องระแวดระวังรัฐมนตรีมหาดไทยอังกฤษตัวจริง อีเวตต์ คูเปอร์ (Yvette Cooper) ออกมายืนยันต่อสาธารณะว่า รัฐบาลอังกฤษของนายกรัฐมนตรี เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ พร้อมที่จะจัดการต่อความท้าทายใดๆหรือภัยคุกคามต่อความมั่นคงอังกฤษ อ้างอิงจากบีบีซี