เพนตากอนใช้ระบบโล่ขีปนาวุธ Aegis เปิดฉากซ้อมยิงสกัดมิสไซล์พิสัยกลางโจมตี “เกาะกวม” ส่วน FBI จับ 'สายลับจีน' คาสนามบินซานฟรานเตรียมหนี ใช้โดรนบินสอดแนม “กองบัญชาการอวกาศแวนเดนเบิร์ก” เพิ่งยิงดาวเทียมจารกรรมทหารขึ้นสู่วงโคจร

นิวสวีคของสหรัฐฯรายงานวานนี้(11 ธ.ค)ว่า ระบบ Aegis ของกวมที่ใช้ป้องกันดินแดนอาณานิคมอเมริกาในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกวันอังคาร(10)เปิดฉากการซ้อมรบท่ามกลางการคุกคามจากจีนระอุในภูมิภาคและรัสเซียเข้ามาสอดแสกในวันอังคาร(10) กองทัพสหรัฐฯซ้อมโดยระบบโล่ขีปนาวุธ Aegis ชื่อดัง โดยระบบได้ยิงขีปนาวุธสกัด SM-3 Block IIA interceptor ออกจากฐานทัพอากาศแอนเดอร์เซน (Andersen Air Force Base) สามารถสกัดมิสไซล์พิสัยกลางประสบความสำเร็จ และเป็นครั้งแรกที่เพนตากอนสั่งเกาะกวมเปิดการซ้อมสกัดขีปนาวุธ สำนักงานป้องกันทางมิสไซล์สหรัฐฯ MDA (U.S. Missile Defense Agency) กล่าวผ่านแถลงการณ์นี่ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการป้องกันเกาะกวมและภูมิภาค พลเรือตรี เกร็ก ฮัฟฟ์แมน (Greg Huffman) ผู้บัญชาการหน่วยภารกิจร่วม-ไมโครนีเซีย (Joint Task Force-Micronesia)มีความรับผิดชอบการป้องกันดินแดนสหรัฐฯในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก รวม เกาะกวม ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพสหรัฐฯ“มัน(การทดสอบสกัดขีปนาวุธ)ได้ยืนยันความสามารถของพวกเราในการตรวจจับ ติดตาม และเข้าปะทะมิสไซล์เป้าหมายในอากาศ เพิ่มความพร้อมของพวกเราในการป้องกันต่อภัยคุกคามที่กำลังมีการพัฒนา” ฮัฟฟ์แมนเสริมทั้งนี้การซ้อมยิงสกัดเป็นส่วนหนึ่งของปฎิบัติการซ้อมรบภายใต้ชื่อ Sling Stone ซึ่งเกิดขึ้นต้งแต่วันพุธ(4)ก่อนหน้ามาจนถึงวันอังคาร(10)นิวสวีครายงานว่า กวมถือเป็นจุดยุทธศาสตร์เป้าหมายของสหรัฐฯในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกตั้งห่างจากชายฝั่งจีนไปแค่ 1,800 ไมล์เท่านั้น และอาจตกเป็นเป้าหมายมิสไซล์พิสัยกลางของปักกิ่งได้โดยง่ายการเปิดฉากซ้อมสกัดขีปนาวุธของสหรัฐฯในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกนี้แสดงถึงความวิตกของอเมริกาต่อความเคลื่อนไหวทางการทหารของปักกิ่งในทะเลจีนใต้ ซึ่งล่าสุดกองทัพจีน PLA เปิดฉากซ้อมรบครั้งใหญ่รอบไต้หวัน และอีกทั้งมีรัสเซียที่ได้โชว์แสนยานุภาพยิงมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกพิสัยกลาง IRBM โอเรชนิก (Oreshnik)เข้ามาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในภูมิภาคนอกเหนือจากรัสเซียจะร่วมฝึกซ้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้กับจีนที่เป็นภาคีพันธมิตรของขั้วโลกใหม่แล้ว รัสเซียยังฝึกซ้อมในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไปจนถึงร่วมกับ 'กองทัพเรือไทย' ในปีนี้สำนักข่าว TASS ของรัสเซียรายงานเมื่อวันที่ 26 พ.ย ที่ผ่านมาว่า ฝูงเรือกองกำลังแปซิฟิกของรัสเซียได้แก่ เรือคอร์เวตต์ กรอมคีย์ ( Gromky) เรือคอร์เวตต์ เรซคีย์ (Rezky) และเรือคอร์เวตต์ ‘ฮีโร่แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย อัลดาร์ ทซีเดนซาพอฟ’ (Hero of the Russian Federation Aldar Tsydenzhapov) และเรือบรรทุกน้ำรัสเซียหลังเข้ามาแวะจอดเทียบท่าเรือจุกเสม็ด จ.ชลบุรี และเป็นการฝึกซ้อมรบประสานงานกลางอ่าวไทย ส่วนของพม่า มอสโกไทม์สรายงานเมื่อตุลาคมว่า เรือรบรัสเซียร่วมฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือรัฐบาลทหารพม่าโดยเข้าเทียบท่าเรือทีละวา (Thilawa Port) เมืองร่างกุ้ง หนังสือพิมพ์รัสเซียรายงานว่า เป็นการซ้อมรบด้านความมั่นคงระหว่างกันเป็นครั้งที่ 2ขณะเดียวกันสหรัฐฯจับกุมพลเมืองจีนวัย 39 ปี หยินเปียว โจว (Yinpiao Zhou)วัย 39 ปี ได้ก่อนที่เขาจะสามารถขึ้นเครื่องบินกลับจีนได้อย่างเฉียดฉิว โจวปรากฎตัวที่ศาลซานฟรานซิสโกในวันอังคาร(10)เอบีซีนิวส์ซานฟรานซิสโกของสหรัฐฯรายงานวันพฤหัสบดี(12)ว่า การจับกุมเกิดขึ้นหลังพลเมืองจีนซึ่งมีกรีนการ์ดและอาศัยใน Brentwoodอ้างอิงจากเอกสารศาลชี้ว่า ในวันที่ 30 พ.ยที่ผ่านมา ชายผู้นี้ได้ส่งโดรนบินขึ้นเหนือกองบัญชาการอวกาศแวนเดนเบิร์ก (Vandenberg Space Force Base) โดยบินสูงเหนือพื้นดินราว 1 ไมล์เป็นเวลานาน 1 ช.ม และระบบตรวจจับโดรนของฐานทัพได้ตรวจพบและค้นหาจุดผู้ควบคุมว่าอยู่ที่สวนสาธารณะใกล้เคียงและส่งเจ้าหน้าที่ฐานออกไปตรวจสอบและทหารสหรัฐฯ 4 คนของฐานพบโจวและเพื่อนอยู่ที่สวนเพื่อสอบถามว่าเห็นโดรนหรือไม่ โดยในเวลานั้นไม่รู้ว่าโจวได้ซ่อนโดรนไว้ในเสื้อแจ็กเกตและเป็นโดรนลำเดียวที่ใช้บินเหนือฐาน หนังสือพิมพ์แอลเอไทม์สรายงานสื่อสหรัฐฯเปิดเผยว่า เอเจนต์ได้ใช้หมายค้นในการตรวจสอบโดรนของพลเมืองจีนรายนี้และพบว่าเขาได้ทำการบันทึกภาพกองบัญชาการอวกาศแวนเดนเบิร์กที่สำคัญ และเพิ่งปล่อยดาวเทียมสอดแนมทางการทหารสหรัฐฯ และก่อนหน้าคืนวันเลือกตั้งสหรัฐฯเดือนที่แล้ว ยิงทดสอบมิสไซล์ ICBM สหรัฐฯศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ Minuteman IIIซึ่งหากว่าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจต้องรับโทษจำคุกในเรือนจำสูงสุด 4 ปีในเรือนจำรัฐบาลกลางสหรัฐฯเอบีซีนิวส์ซานฟรานซิสโกรายงานว่า FBI กำลังสอบสวนคดีนี้