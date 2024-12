นิวซีแลนด์เตรียมแบน ‘การแข่งวิ่งสุนัข’ หลังถูกร้องเรียนเรื่องสวัสดิภาพสัตว์

วินสตัน ปีเตอร์ส รัฐมนตรีกระทรวงการแข่งขันของนิวซีแลนด์ ระบุวันนี้ (10 ธ.ค.) ว่าอุตสาหกรรมการแข่งขันวิ่งสุนัขเกรย์ฮาวนด์จะถูกยกเลิกแบบค่อยเป็นค่อยไปภายในระยะเวลา 20 เดือนนับจากนี้ เพื่อให้บรรดาครูฝึกสุนัขได้มีเวลาหาบ้านใหม่ให้เจ้าตูบ“เราไม่ได้ตัดสินใจอย่างง่ายๆ แต่เป็นการคำนึงถึงสวัสดิภาพของสุนัขแข่งเหล่านี้” ปีเตอร์ส ระบุในถ้อยแถลงนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่ยังคงอนุญาตให้จัดการแข่งขันวิ่งสุนัขเกรย์ฮาวนด์ในเชิงพาณิชย์นโยบายใหม่ของรัฐบาลนิวซีแลนด์ทำให้ครูฝึกสุนัขหลายร้อยคน รวมถึงผู้เพาะพันธุ์สุนัขและแรงงานในอุตสาหกรรมนี้เสี่ยงที่จะต้องตกงานองค์กรไม่แสวงผลกำไร Safe for Animals ระบุว่า มีสุนัขเกรย์ฮาวนด์ตายไป 13 ตัวระหว่างการแข่งขันในช่วงฤดูกาลปี 2023-2024ด้านกลุ่มพันธมิตรเพื่อการปกป้องสุนัขเกรย์ฮาวนด์ (Coalition for the Protection of Greyhounds) ก็ได้จดบันทึกสถิติการตายและการบาดเจ็บของสุนัขหลายพันตัวบนลู่วิ่งแข่งในออสเตรเลียตลอดช่วงไม่กี่ปีมานี้รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียเคยแบนการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวนด์เมื่อปี 2017 แต่สุดท้ายก็ต้องยอมถอย เพราะถูกคนในอุตสาหกรรมประท้วงหนักปัจจุบัน สนามแข่งวิ่งสุนัขเกรย์ฮาวนด์ค่อยๆ ลดจำนวนลงเรื่อยๆ ทั้งในออสเตรเลีย สหรัฐฯ ไอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรที่มา : เอเอฟพี