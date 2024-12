ปริศนาใกล้คลาย! รวบแล้วมือจ่อยิงซีอีโอประกันยักษ์สหรัฐฯ กลางวันแสกๆ ตร.พบเอกสารบ่งชี้ถึงแรงจูงใจ

ผู้ต้องสงสัยที่มีชื่อว่า ลุยจิ เเมนจิโอนี วัย 26 ปี ถูกรวบตัวได้ในเมืองแอตทูนา รัฐเพนซิลเวเนีย ขณะกำลังเข้าไปรับประทานอาหารในร้านแมคโดนัลด์สาขาหนึ่ง ระหว่างนั้นพนักงานรายหนึ่งของร้านฟาสต์ฟูดแห่งนี้ สังเกตใบหน้าของเขาว่ามีความคลายคลึงกับมือปืน พวกเจ้าหน้าที่เปิดเผยระหว่างแถลงข่าวเเมนจิโอนี ถูกพบพร้อมกับปืนที่ประกอบขึ้นเองได้ หรือที่เรียกว่า โกสต์ กัน (ghost gun) ซึ่งไม่มีเลขรหัสซีเรียลนัมเบอร์กำกับปืน และที่เก็บเสียงที่ใช้กับอาวุธที่ใช้ยิง ทอมป์สัน เช่นเดียวกับเสื้อผ้าและหน้ากากที่มือสังหารใช้ จากการเปิดเผยของ เจสซิกา ทิสช์ ผู้บัญชาการตำรวจนครนิวยอร์ก ขณะที่ โจเซฟ เคนนี หัวหน้านักสืบของกรมตำรวจนิวยอร์ก เชื่อว่าปืนโกสต์กันอาจผลิตขึ้นมาโดยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D printer)เจ้าหน้าที่เผยว่า เเมนจิโอนี ซึ่งมีพื้นเพในแมรีแลนด์ มีบัตรแสดงตัวตนปลอมหลายใบ ในนั้นรวมถึงบัตรประจำตัวของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งตรงกับที่มือปืนใช้เช็กอินเข้าพักที่โฮสเทลแห่งหนึ่งในแมนฮัตตัน ไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุจ่อยิง"ตำรวจยังพบเอกสารที่เขียนด้วยลายมือ ที่สะท้อนถึงแรงจูงใจและชุดความคิดของเขา" ทิสช์กล่าว ขณะที่ เคนนี เสริมว่าแม้เอกสารไม่ได้พาดพิงถึงเป้าหมายอย่างเจาะจง แต่มันบ่งบอกว่า เเมนจิโอนี มีความรู้สึกเกลียดชังของเขาที่มีต่อบริษัทเอกชนอเมริกาเมนจิโอนี จบการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนชายล้วนแห่งหนึ่งในบัลติมอร์ ในฐานะนักเรียนดีเด่น ก่อนจบหลักสูตรปริญญาคู่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ในปี 2020 อ้างอิงรายงานข่าวของสื่อมวลชนท้องถิ่น รวมถึงประวัติการศึกษาที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ โดยที่อยู่สุดท้ายเท่าที่ทราบของเขา คือ อยู่ในโฮโนลูลู รัฐฮาวายทอมป์สัน วัย 50 ปี ถูกจ่อยิงเสียชีวิตบริเวณด้านนอกของโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านแมนฮัตตัน ในตอนเช้าวันพุธ (4 ธ.ค.) โดยฝีมือของชายสวมหน้ากาก ที่ดูเหมือนว่าดักรอเหยื่ออยู่ ก่อนที่จะลงมือลั่นไกสังหารผู้บริหารของ United Health จากด้านหลังผู้ต้องสงสัยวิ่งหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุ จากนั้นขี่จักรยาน ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นจักรยานไฟฟ้าที่เช่ามา มุ่งหน้าไปยังสวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์ก ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดพบเห็นเขาตอนกำลังออกจากสวนสาธารณะและขึ้นรถแท็กซี่ไปยังสถานีรถบัสแห่งหนึ่งในทางเหนือของแมนฮัตตัน จุดที่ตำรวจเชื่อว่าเขาขึ้นรถบัสหลบหนีออกจากเมืองตำรวจเชื่อว่า ทอมป์สัน เป็นเป้าหมายโดยเจตนาของคนร้าย สำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่า บนปลอกกระสุนที่ตำรวจพบในที่เกิดเหตุ มีการเขียนคำว่า "deny" (ปฏิเสธ) "defend" (ปกป้อง) และ "depose" (กำจัด) โดย 3 คำนี้ถูกใช้กับหนังสือเล่มหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์อุตสาหกรรมประกันภัยในปี 2010 ที่มีชื่อว่า "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It."เหตุฆาตกรรม ทอมป์สัน กลายเป็นตัวกระตุ้นให้อเมริกันชนพรั่งพรูปลดปล่อยความรู้สึกผิดหวังที่มีต่อบริษัทประกันทั้งหลายออกมา จำนวนมากต้องพบเห็นคำขอเคลมประกันสุขภาพ หรือการดูแลสุขภาพของตนเองถูกปฏิเสธ ต้องเจอกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดมาก่อน หรือแม้กระทั่งต้องจ่ายเพิ่มแม้กระทั่งซื้อประกันในระดับพรีเมียมและใช้สิทธิในโครงการ Medicare แนวโน้มความเดือดดาลที่สาหัสขึ้นเรื่อยๆทอมป์สัน คุณพ่อลูก 2 เป็นซีอีโอของ United Health หน่วยธุรกิจประกันภัยของ United Health Group มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 หลังจากร่วมงานกับบริษัทแห่งนี้มากว่า 20 ปี และเขามาอยู่ในนิวยอร์ก เพื่อร่วมประชุมสัมมนาผู้ลงทุนประจำปีของบริษัท(ที่มา : รอยเตอร์)