สื่อผู้ดีอ้าง “ครอบครัวอัสสาด” หนีเข้า “มอสโก” คลิปว่อนโซเชียล "มือปืนจับนายกฯซีเรียขึ้นรถสีดำ" ทรัมป์กระพือข่าว “ปูตินไม่สนใจปกป้อง” เตหะรานชี้ “สหรัฐฯ-ยิว” อยู่เบื้องหลังการโค่นล้ม

CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(8 ธ.ค)ว่า วิดีโอคลิปเผยแพร่ไปทั่ว กบฎซีเรียคุมตัวนายกรัฐมนตรีซีเรีย โมฮัมหมัด กาซี อัล-จาลาลี (Mohammad Ghazi Al-Jalali) กลางกรุงดามัสกัสวันอาทิตย์(8) เพื่อนำตัวไปโรงแรมเพื่อทำการส่งมอบอำนาจวิดีโอคลิปแสดงถึงอัล-จาลาลีนั้นถูกล้อมไปด้วยกลุ่มมือปืนกำลังเดินลงจากขั้นบันไดเพื่อขึ้นรถ SUV สีดำ“อดีตนายกรัฐมนตรีซีเรียอยู่กับหน่วยที่ 5 จากกองกำลัง The people of Hauran เพื่อมุ่งหน้าไปยังโรงแรมโฟร์ซีซันส์ในการหารือและส่งมอบสถาบันของประเทศไปให้กับบรรดาผู้กล้าของกองกำลัง the Free Army ” อ้างอิงจากเสียงชายคนหนึ่งที่กำลังพูดในคลิปสื่อสหรัฐฯชี้ว่า ขณะนี้มีการหาตัวประธานาธิบดีซีเรีย บาชาร์ อัล-อัสสาดโดยฝ่ายกบฎต่างสอบปากคำเจ้าหน้าที่กองทัพซีเรียและหน่วยข่าวกรองซีเรียที่อาจรู้เรื่องขณะที่เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานก่อนหน้าวันเสาร์(7) มีรายงานว่า ครอบครัวของอัสสาดหนีไปไม่กี่วันหลังกบฎซีเรียบุกโจมตีฟ้าผ่าและสามารถบุกยึดอย่างมโหฬารทางตอนเหนือของประเทศแหล่งข่าวใกล้ชิดเครมลินได้เปิดเผยบลูมเบิร์กว่า มอสโกไม่มีแผนที่จะช่วยประธานาธิบดีซีเซีย พร้อมกับมีรายงานอ้างว่า ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน รู้สึกรับไม่ได้อย่างรุนแรงในรายงานกองกำลังหนีออกจากจุดที่ตั้งของตัวเองแหล่งข่าวกล่าวว่าวอลสตรีทเจอร์นัลรายงานวันศุกร์(6) อ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ความมั่นคงซีเรียและแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อาหรับนอกจากนี้น้องชายภรรยาของอัสสาดอีก 2 คนได้เดินทางออกมาจากซีเรียหนีเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วอลสตรีทเจอร์นัลชี้ในเวลานี้ตัวผู้นำดามัสกัสยังล่องหน ขณะที่ว่าที่ผู้นำสหรัฐฯคนใหม่ได้ออกมาชี้ว่า อัสสาดหลบหนีออกจากซีเรียหลังเสียการสนับสนุนจากรัสเซียอดีตผู้นำสหรัฐฯแถลงบน Truth Social และเสริมต่อว่าทั้งนี้เยรูซาเลมโพสต์ของรายงานวันที่ 4 ธ.คว่า ผู้นำกองทัพอิหร่านออกมาอ้างว่า สหรัฐฯ อิสราเอล อยู่เบื้องหลังกลุ่มกบฎซีเรียในการรายงานจากสำนักข่าวอิหร่าน IRNA ประธานคณะเสนาธิการทหารกองทัพอิหร่าน โมฮัมหมัด บาเกรี ( Mohammad Bagheri)แสดงความเห็นวันอังคาร(3) อ้างว่าอ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษ กบฎซีเรียนี้นำโดยกลุ่ม Hayat Tahrir al-Sham หรือ HTS และเป็นการจู่โจมร่วมกับกลุ่มติดอาวุธซีเรีย Syrian National Army ที่มีตุรกีให้การสนับสนุนสื่อยิวรายงานว่า ประธานรัฐสภาอิหร่าน โมฮัมหมัด บาเกอร์ คาลิบาฟ(Mohammad Bagher Qalibaf) ทวีตบนแพลตฟอร์ม X เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว“การเคลื่อนไหวใหม่ของกลุ่มก่อการร้าย Takfiri นี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนของสหรัฐฯและรัฐบาลไซออนนิสต์ที่ไม่ชอบธรรม”ขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อารากชี (Abbas Araghchi) กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของซีเรียนี้เป็นการประสานงานอย่างแท้จริงระหว่างรัฐบาลไซออนนิสต์(อิสราเอล) สหรัฐฯ และกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ มีเป้าหมายเพื่อสั่นคลอนเสถียรภาพประเทศอาหรับ สื่อรัฐบาลเตหะรานรายงานวันอังคาร(3)