Planet #3 เปิดเบื้องหลัง ‘หมูเด้ง’ สวบมงนิวยอร์กไทมส์ ‘ผู้มีสไตล์สุดยอดเด่นเริ่ด’ ปี 2024 ประชันบียองเซ เซนเดย์อา & ยัยบริดเจอร์ตัน รวมหมดแค่ 63 รายทั่วโลก

ยัยน้องหมูเด้ง เด็กฮิปโปแคระสุดยอดโด่งดังแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของไทย “ตก” เอาดวงใจคุณเบคก้า โฟลีย์ นักเขียนสาวผมบลอนด์หน้าสวย ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดดวงตั้งแต่เดือนกันยายน ปีนี้ (2024) แล้วเธอก็รจนาสกู๊ปชิ้นบิ๊กบึ้มถึงหมูเด้ง ให้อ่านกันชื่นมื่นอร่อยใจ“หมูเด้งเป็นสาวน้อยหน้าใหม่ที่ฮ็อตที่สุดแล้วของไซเบอร์แห่งดาวโลก” โฮด้า ค็อตบ์ ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ “ทูเดย์” ของสถานีเอ็นบีซี อวยน้องเด้งไว้ระหว่างเล่าข่าวกิ๊วก๊าว โดยบอกว่าหมูเด้งสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่ความงาม โดยน้องสวยเด่นด้วยแก้มอ้วนตุ่ยสีชมพู และมีรูปทรงพองกลมยาวไปทั้งตัวดั่งผลมันฝรั่งนับแต่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในชลบุรี ประเทศไทย เปิดตัว หมูเด้ง ให้สาธารณชนได้ชื่นชม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2024 ยัยเบบี๋ฮิปโปแคระวัยเพียง 2 สัปดาห์ก็มีแต่จะโด่งดังเป็นดาวรุ่งพุ่งทะยานฟ้าที่ชาวโลกพากันหลงรักมากขึ้นๆ เบคก้า โฟลีย์ รายงาน และเล่าถึงความเป็นมาของชื่อน้อง ดังนี้นามว่าหมูเด้งของยัยน้อง ซึ่งแปลว่า “หมูที่กระเด้งดึ๋งๆ” ได้มาจากการเปิดให้ประชาชนเสนอชื่อเข้าประกวดบนหน้าเฟซบุ๊กของสวนสัตว์ โดยมีผู้คนราว 20,000 รายเข้าไปร่วมโหวต จนกระทั่งคัดสรรลงเป็น 3 ชื่อโดดเด่นที่สุด เพื่อให้โหวตในรอบสุดท้าย ได้แก่ หมูเด้ง หมูสับ และหมูแดงปรากฏว่าชื่อ “หมูเด้ง” ลอยลำเข้าเป็นแชมป์ได้อย่างง่ายดาย เบคก้า โฟลีย์ บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอรรถพล หนุนดี คุณคีปเปอร์ หรือก็คือพี่เลี้ยงผู้ดูแลบรรดาน้องๆ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จะขยันหมั่นโพสต์เล่าเรื่องราวและรูปภาพ ตลอดจนคลิปน่าเอ็นดูของคุณหมูเด้ง ขึ้นโซเชียลมีเดียมาตั้งแต่วันแรกเกิดของเจ้าน่ารัก พร้อมนี้ คุณคีปเปอร์เขียนอีเมล์ตอบมายังนิวยอร์กไทมส์ว่า“ผมใกล้ชิดกับหมูเด้งมากถึงขนาดที่ว่า ผมสามารถมีเรื่องราวน่ารักของน้องเด้งไปโพสต์ได้ทุกวันเลยครับ คนส่วนใหญ่จะชอบติดตาม และมีความสุขที่จะเฝ้าดูหมูเด้งเติบโตขึ้นมา”หลังจากที่ความโด่งดังของหมูเด้งทะยานสูงเสียดฟ้าภายในแวดวงคนอ่านภาษาไทย ก็เริ่มมีการแปลเรื่องราวของน้องเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ออร่าน่ารักน่าหยิงของน้องเด้งกำจรกำจายไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในห้วงแห่งการประกวดชื่อที่จะตั้งให้แก่เบบี๋ฮิปโปแคระตัวจี๊ด มีการเขียนกระทู้ภาษาอังกฤษเชียร์แฟนคลับชาวต่างประเทศช่วยโหวตนับจากนั้น เสน่ห์น่ารักน่าหยิกของคุณน้องเด้งจึงกำจรกำจายออกไปมัดดวงใจมหาชนคนทุกทวีปและแล้ว ทั้งชื่อ ทั้งภาพหนูน้อยนาม หมูเด้ง กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดที่สารพัดองค์กรธุรกิจนำไปสร้างสีสันด้วยเอ็นดูกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครื่องสำอางอย่าง เซโฟราไทยแลนด์ หรือสโมสรฟุตบอลทีมวอชิงตัน คอมมานเดอร์ส อีกทั้งบริษัทบัตรแตะจ่ายค่าโดยสาร ออร์กา การ์ด ในรัฐวอชิงตัน ไปจนถึงมหาอาคารใหญ่ยักษ์ เอ็มไพร์สเตตในนิวยอร์ก และแอคเคาท์บนโซเชียลมีเดียของเอนไซโคลพีเดีย อย่าง บริทาเนีย ตลอดจนบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีบางเจ้า นอกจากนั้น ผู้คนทั่วไปก็เอาน้องเด้งไปเล่นขำๆ แซวๆ บนโซเชียลมีเดีย ฟรุ้งฟริ้งไปทั่ว สาวนิวยอร์กไทมส์รายงานหมูเด้งมีความพิเศษตรงที่ว่า แม้นำไปเปรียบเทียบกับพี่ๆ น้องๆ ฮิปโปแคระในสวนสัตว์เขาเขียวด้วยกัน เด้งจะคึกคักดึ๋งดั๋ง และมีออร่าสุดบู๊ ทั้งสู้ ทั้งไฝว้ เป็นตัวของตัวเองขั้นสุดน้องเด้งไม่มีฟัน แต่น้องก็จริงจังกับการขบแทะน้าเบนซ์ อรรถพล ผู้เป็นคีปเปอร์ประจำตัวของเธอทั้งนี้ คุณคีปเปอร์หนุนดี แห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อธิบายว่าหมูเด้งอยู่ในห้วงที่ฟันกำลังจะงอก ก็จึงมีความมันเขี้ยวเยอะเชียว เบคก้า โฟลีย์ แห่งนิวยอร์กไทมส์ เล่าไว้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทั้งในไทยและในประเทศอื่นๆ ล้วนแต่หวังว่าความเป็นดาวเด่นของน้องหมูเด้งและน้องโทนี่ จะช่วยสร้างผลดีในระยะยาวให้แก่ประชากรฮิปโปทั้งปวง“ด้วยความมุ้งมิ้งแบบเด็กๆ ที่คุณน้องคุณหนูฮิปโปทำให้ผู้คนเอ็นดูและสงสาร ก็มีความเป็นไปได้สูงยิ่งว่ามนุษย์โลกจะตื่นตัวใส่ใจในปัญหาสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์” กล่าวโดยฟีลีเน่ ฮัคไมส์เตอร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารมวลชนแห่งสวนสัตว์เบอร์ลิน“พวกน้องๆ จะเป็นผู้เชื่อมโยงไปสู่การเข้าใจได้ว่าองค์ประกอบต่างๆ ในธรรมชาติ มีผลกระทบเกื้อกูลระหว่างกันที่ซับซ้อนเพียงใด” ท่านรองผู้อำนวยการกล่าวไว้กับนิวยอร์กไทมส์ทั้งนี้ ฮิปโปแคระซึ่งตัวเล็กกว่าและชอบอยู่บนบกมากกว่าฮิปโปธรรมดา เป็นสัตว์ป่าที่พบได้มากในพื้นที่หนองบึงและป่าทึบของแอฟริกาตะวันตก ฮิปโปแคระใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งยวด ด้วยจำนวนประชากรแค่ประมาณ 3,000 ตัวทั่วโลกที่ผ่านมา แฟนคลับตัวเป็นๆ ของหมูเด้งขยายขึ้นมาอย่างน่าทึ่ง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าไปเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพิ่มจำนวนทะยานขึ้นไปอย่างมหาศาลดังนั้น แฟนคลับหมูเด้งที่ต่อคิวเป็นหางว่าว รอเข้าชมออร่าน่ารักของน้อง จึงยาวเหยียดราวกับรอรับของแจกฟรีและแล้วก็เกิดดราม่าขึ้นมาจนได้ เมื่อนักท่องเที่ยวไปเยือนถึงถิ่นหมูเด้ง และต้องรอคิวเป็นนาน แต่ปรากฏว่าคุณน้องยังหลับปุ๋ยหลับลึกล้ำอยู่บนบก (ฮิปโปแคระชอบอยู่บนบกมากกว่าในน้ำ คุณเบคก้า โฟลีย์ บอกอย่างนั้น) คนใจร้อนและใจร้ายเริ่มรังแกหมูเด้งด้วยการสาดน้ำใส่น้องบ้าง ขว้างของใส่บ้าง แบบว่าหมายจะกระตุ้นให้ตื่นมาวิ่งเล่นโชว์คลิปน้องหมูเด้งถูกปลุกให้ตื่นแพร่กระจายออกไปเป็นไวรัล สังคมก็ว้าวุ่นกันยกใหญ่ ผู้บริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจึงต้องออกระเบียบการเยี่ยมชมทักทายคุณหมูเด้งว่า ในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากคุณหมูเด้งใช้ชีวิตเพลิดเพลินอยู่บนบก นักท่องเที่ยวจะได้โควต้าเวลาการเฝ้าดูปลื้มปริ่มคุณน้องได้เพียงรอบละ 10-15 นาที ผ.อ.ณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แจ้งข้อมูลแก่นิวยอร์กไทมส์อย่างนั้นปรากฏว่าดราม่าหมูเด้งถูกรังแก คลี่คลายลงด้วยดี นักท่องเที่ยวเข้าใจในธรรมชาติของฮิปโปแคระได้มากขึ้น และเข้าชมอย่างให้เกียรติและเกรงใจสัตว์ดาราใหญ่น้อยทั้งปวงเป็นอย่างดี คุณเบคก้า โฟลีย์ รายงานอย่างนั้น โดยได้ข้อมูลอัพเดทจากบรรดาเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ ซึ่งแจ้งตอบอีเมล์คุยกันอย่างละเอียดคำถามเบื้องต้นที่มีเข้าไปเยอะเลย คือ น้องหมูเด้งอึดอัด เครียด รำคาญใจที่มีมหาชนชาวทัวริสต์แห่กันไปเข้าคิวเฝ้าชมทั้งวัน หรือไม่ปรากฏว่ายัยน้องดูว่าจะรับมือกับความโด่งดังของนางได้ดีเหลือเกิน“ในด้านสุขภาพจิตของน้องเด้ง ผมฝึกสร้างให้น้องเด้งคุ้นเคยและไว้ใจผู้คน ด้วยการหมั่นพูดคุยให้เค้าคุ้นกับเสียงของมนุษย์ และจะเล่นกับเค้าบ่อยๆ” คุณเบนซ์ คีปเปอร์หนุนดี เล่าไว้ โดยเสริมว่าสิ่งสำคัญคือการเรียกชื่อ และเกาคางเกาพุงให้น้องเพลิดเพลินคุณอรรถพล หนุนดี คีปเปอร์คนดังแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ศึกษาความสำเร็จของสวนสัตว์ซินซินแนติในรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปิดตัวเบบี๋ฮิปโปสุดน่ารักนามว่า ฟิโอนา เมื่อปี 2017สาวน้อยฟิโอนากลายเป็นดาวรุ่งพุ่งเสียดฟ้าบนอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ น้องเป็นฮิปโปสายพันธุ์แม่น้ำเนื่องจากยัยน้องฟิโอนาเกิดก่อนกำหนด ประชาชนจึงสงสารและเป็นห่วงเธอกันมาก ดังนั้นสวนสัตว์จะโพสต์ภาพและเรื่องราวสุขภาพของน้องเป็นประจำทุกวัน เวลาเที่ยง จนกลายเป็นกิจวัตรและเมื่อหนูฟิโอนาเติบโตขึ้นเป็นเด็กเล็ก สุขภาพแข็งแรง น้องฉอเลาะอ่อนหวานเหลือเกิน และตกเอาดวงใจผู้คนให้หลงรักเธอกันหัวปักหัวปำ“เราไม่ได้คาดคิดล่วงหน้าเลยว่า เธอจะกลายเป็นดาราระดับโลก แต่ปฏิกิริยายอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย ปรากฏออกมาให้ตระหนักได้อย่างรวดเร็วมากค่ะ” เจนนา วินเกต หัวหน้าคีปเปอร์ฝ่ายสัตว์แอฟริกันแห่งสวนสัตว์ซินซินแนติ เล่าอย่างนั้นสถานการณ์ของน้องฟิโอนา เป็นแบบเดียวกับยัยหมูเด้ง น้องป๊อปปูลาร์ขึ้นเสียดฟ้าทั้งทางอินเทอร์เน็ต และทั้งในด้านยอดขายตั๋วเข้าชมสวนสัตว์ ดาวเด่นแห่งสวนสัตว์ซินซินแนติเป็นที่รักของมหาชนมากมาย ถึงขนาดที่สวนสัตว์สามารถจัดทัวร์ส่วนตัวแบบใกล้ชิดติดแทงก์น้ำแก้วใสใหญ่โตโอฬาร ซึ่งฟิโอน่าจะว่ายน้ำร่าเริงวันละบ่อยๆ ครั้งละนานๆทัวร์นี้มีชื่อกิจกรรมว่า “Hanging With Hippos” หรือก็ประมาณว่า มุ้งมิ้งชิดใกล้กับคุณๆ ฮิปโป“ประชาชนติดตามเรื่องราวของน้องฟิโอน่าบนไอแพด บนสมาร์ทโฟน และบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แบบว่าติดตามงอมแงมกันสุดๆ” ผ.อ.วินเกตเล่าอย่างนั้นขณะที่คุณน้องฟิโอน่าเป็นรุ่นบุกเบิกแห่งสาวน้อยขวัญใจชาวอินเทอร์เน็ต น้องแฮปปี้และโอเคมากกับการมีมนุษย์มาเยี่ยมเยือน มาถ่ายภาพเธอ มาคุยกับเธอ“ฟิโอน่ารักทุกคนค่ะ เธออยากจะเห็นหมูเด้งทำได้อย่างที่เธอทำไว้” ผ.อ.วินเกตบอกอย่างนั้น และบอกด้วยว่า“ฮิปโปแคระเป็นประชาชกรสายที่ใกล้จะสูญพันธุ์กว่าฮิปโปพันธุ์แม่น้ำทั่วไป ตลอดจนฮิปโปพันธุ์แม่น้ำไนล์ ดิฉันคิดว่าถ้าเรื่องราวน่ารักของฮิปโปช่วยจุดประกายให้ผู้คนสนใจกันมากๆ หรือบันดาลใจให้ใครสักคนเติบใหญ่ขึ้นไปเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่า แล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์ขึ้นมา นั่นจะยอดเยี่ยมอย่างที่สุด”น้องหมูเด้งก็จะแซ่บซ่าสดใสต่อไปแน่นอน “แต่พฤติกรรมของน้องเด้งอาจจะเปลี่ยนได้บ้างตามมู้ดของเค้า เพราะน้องเป็นซุปตาร์น่ะนะครับ” คีปเปอร์เบนซ์กล่าวแบบกึ่งยิงมุกกึ่งวิเคราะห์ตามธรรมชาติสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแจ้งทราบแก่นิวยอร์กไทมส์ในเรื่องของการสร้างตรายี่ห้อ ฮิปโปหมูเด้ง “Moo Deng the hippo” โดยมีการผลิตเสื้อผ้าลายหมูเด้งฮิปโปแคระ ซึ่งได้ผลตอบรับที่เลอเลิศสุดๆ คือขายเกลี้ยงอย่างฉับไว พร้อมนี้ ยังมีการไลฟ์สตรีมแบบ 24 ชั่วโมงด้วยในการนี้ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวหวังที่จะสร้างผลงานให้ได้ละม้ายกับทางสวนสัตว์ซินซินแนติ เพื่อจะนำกำไรไปสนับสนุนการวิจัยและการสงวนรักษาพันธุ์สัตว์ทั้งภายในและภายนอกสวนสัตว์ต่อไปในระยะยาวผู้สันทัดกรณีให้ความเห็นอย่างมั่นใจว่า คุณหมูเด้งยังไม่ป๊อปปูลาร์ถึงขีดสุด“น้องหมูเด้งเป็นของพวกเรา พวกเรารักน้องเด้งสุดๆ”คุณเบคก้า โฟลีย์ แห่งนิวยอร์กไทมส์ ทั้งรักทั้งปลื้ม ซุปตาร์หมูเด้งไทยแลนด์ ปานนั้น จึงไม่น่าประหลาดใจที่คุณน้องฮิปโปแคระนางนี้ ได้สวบมง ผู้มีสไตล์สุดยอดเด่นเริ่ดของโลก (most stylish people) ที่นิวยอร์กไทมส์คัดสรรขึ้นมาในปี 2024 เพียง 63 รายเท่านั้นกับหมวกและกางเกงคาวบอยประดับเพชร สไตล์เริ่ดขั้นสุดแห่ง 3 ภพ 3 ภูมินักแม่นปืนเหรียญเงินโอลิมปิก 2024สไตล์ยิงปีนชิงเหรียญทองของเธอเหนือชั้นขั้นสุด เธอเสียบตัวเองเข้าครองดวงใจชาวโลกด้วยฉายา “จอมหน้านิ่งดั่งหินสลัก”นำเสนอสไตล์งามแบบโลกอนาคต สะกดทุกสายตา ในภาพยนตร์เรื่อง Duneยัยนางเอกหุ่นพลัสไซส์แสนเซ็กซี่แห่งซีรีส์สุดแซ่บ บริดเจอร์ตันเธอมีน้ำหนักมหาศาล แต่สไตล์ของเธอนั้นเหลือเกินทั้งร่างกายและสายตาจิกตรึง เธอพรั่งพร้อมด้วยเนื้อหนั่น กับนมผุดผ่อง อีกทั้งยังเวอร์วังด้วยเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ ยิ่งกว่านั้น ชุดหรูอลังการแต่ละชุดเป็นอะไรที่ต้องยอมใจนางจากเจมส์ บอนด์ สู่บทนางกระเทย “Queer” ที่เล่าเรื่องราวด้วยเสื้อผ้า หน้า ผม และแว่นตาที่ฉีกจริงๆ