ฮือฮา! กบฎซีเรียโชว์ภาพยึดอาวุธรัสเซียกองพะเนินรวม ฮ.MI-8 – มิสไซล์ต่อต้านอากาศยาน Pantsir บุกเข้าคฤหาสถ์ปธน.อัสซาดใน “อะเลปโป”

นิวสวีคของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(1 ธ.ค)ว่า กบฎซีเรียสามารถยึดระบบป้องกันภัยอากาศสุดล้ำของรัสเซียไว้ได้หลังภาพว่อนไปทั่วโซเชียลกลายเป็นข่าวดังหลังสร้างปรากฎการณ์สามารถยึดอะเลปโปไว้ได้สำเร็จอาวุธรัสเซียรวมเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องและมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานแบบจากภาคพื้นสู่อวกาศ Pantsirธิงแทงก์ด้านการทหารชื่อดังของสหรัฐฯ สถาบันการศึกษาด้านสงคราม ISW (the Institute for the Study of War) กล่าวในวันเสาร์(30 พ.ย)ในเรื่องนี้ว่า“กองกำลังฝ่ายตรงข้ามน่าจะสามารถยึดยุทธโธปกรณ์ทางการทหารที่มีคุณค่าที่ซึ่งนักรบสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลได้ทิ้งไว้ท่ามกลางการถอนตัวอย่างเร่งรีบ”อ้างอิงจากเดลีสตาร์ของอังกฤษพบว่า สำนักข่าวรัสเซียชื่อดัง Baza News ได้เปิดเผยผ่านช่องทางเทเลแกรมรายงานภาพอาวุธรัสเซียที่กบฎซีเรียยึดไว้ได้รวมถึง อากาศยานแบบจากภาคพื้นสู่อวกาศ Pantsir และระบบปืน รวมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-200 ชื่อดังแหล่งข่าวอ้างว่า “นอกเหนือจากอาวุธเล็ก กระสุนปืน และยานหุ้มเกราะแล้ว ยังมีเฮลิคอปเตอร์รัสเซีย Mi-8 เครื่องบินฝึกซ้อมขับไล่รัสเซีย L-39 และ อากาศยานแบบจากภาคพื้นสู่อวกาศ Pantsir ระบบปืน ถูกยึดไว้ได้”สมาชิกกลุ่มกบฎซีเรีย หลายพันคนเข้ายึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของอะเลปโปในวันเสาร์(30 พ.ย)ตั้งที่มั่นของเองในเมืองที่ใหญ่สุดของซีเรียและควบคุมสนามบินก่อนจะขยายแนวโจมตีไปยังจังหวัดใกล้เคียงกลุ่มสังเกตการณ์ซีเรียเพื่อสิทธิมนุษยชน SOHR (Syrian Observatory for Human Rights) ที่มีฐานในกรุงลอนดอน แถลงว่ากลุ่มติดอาวุธนำโดย ฮายัต ตาห์เรอร์ อัล-ชาม (Hayat Tahrir al-Sham) สามารถยึดสนามบินนานาชาติอะเลปโปได้สำเร็จ พร้อมกับโพสต์ภาพประกอบเป็นหลักฐานโชว์ความสำเร็จขณะที่ในวันอาทิตย์(1) ynet ของอิสราเอลรายงานว่า กบฎซีเรียในบ่ายวันอาทิตย์(1)อ้างว่า สามารถยึดคฤหาสถ์ประธานาธิบดีซีเรีย บาชาร์ อัสซาด ได้ในสุดสัปดาห์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มสงครามกลางเมืองซีเรียพร้อมกับภาพประกอบที่แสดงให้เห็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธเซลฟีในจุดต่างๆรวมถึงห้องนอนของท่านผู้นำ