ระทึก! ลอนดอนส่ง “ทหาร RAF หน่วยต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิก 60 นาย” ล่า "โดรนลึกลับ” เหนือฐานลับสหรัฐฯในอังกฤษ ไม่ตัดความเป็นไปได้อาจมาจาก “รัสเซีย” บินเหนือท้องฟ้าหลายจุด

เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันพุธ(27 พ.ย)ว่า ผู้เชี่ยวชาญหน่วยต่อต้านการโจมตีทางอิเล็กทรอนิก (electronic warfare specialist) ของกองทัพอากาศอังกฤษ RAF จำนวน 60 นายถูกส่งไปปกป้องฐานทัพอากาศสหรัฐฯ-อังกฤษหลายแห่งจากการโจมตีจากโดรนที่ไม่ตัดความเป็นไปได้อาจมาจากรัสเซียโดยหน่วยต่อต้านดังกล่าวถูกส่งไปยังฐานลับทางการทหารที่ เลเคนฮีท( Lakenheath) มิดเดนฮอลล์( Mildenhall )และ เฟล์ตเวลล์ (Feltwell) ในอีสต์ แองเกลีย( East Anglia) หลังมีโดรนปรากฏเหนือท้องฟ้าในวันจันทร์(25)ทหารหน่วยต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกที่คาดว่าจะมาจากหน่วยที่ 34 ประจำฐาน RAF Leeming ใน นอร์ท ยอร์กเชอร์ (North Yorkshire)เจ้าหน้าที่เหล่านี้มาพร้อมกับยุโธปปกรณ์ล้ำสมัยเป็นต้นว่า กล้องจับภาพความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับวิเคราะห์คลื่นเสียงและความถี่วิทยุ เครื่องกวนสัญญาณ GPS และปืนต่อต้านโดรนแบบพิสัยไกลทหาร RAF อังกฤษทั้ง 60 นายได้รับคำสั่งให้สกัดโดรนทุกประเภทที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อเครื่องบินหรือกำลังพล และเพื่อรักษาความมั่นคงทางปฎิบัติการสื่ออังกฤษชี้ว่า เกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ประกาศข่มขู่จะโจมตีเป้าหมายที่ตั้งทางการทหารของทั้งสหรัฐฯและอังกฤษผลจากการที่ทั้ง 2 ชาติอนุญาตให้ยูเครนสามารถใช้มิสไซล์พิสัยไกลโจมตีลึกเข้าดินแดนรัสเซียได้เป็นครั้งแรกเดลีเมลรายงานว่า นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ วันพุธ(28) ประชุมหารือร่วมกับผู้บัญชาการทหารบกอังกฤษ (Chief of the General Staff) พลเอก เซอร์ โรลี วอลกเกอร์ ( Sir Roly Walker) และผู้บัญชาการทหารสูงสุด (Chief of the Defence) พลเรือเอก เซอร์ โทนี แรดดากิน (Admiral Sir Tony Radakin)ที่ถนนดาวนิงและในคืนที่ผ่านมา โฆษกกองทัพสหรัฐฯและโฆษกอังกฤษยืนยันถึง การออกปฎิบัติการร่วมโดยในแถลงการณ์นั้นโฆษกจากกองทัพอากาศอังกฤษในยุโรปกล่าวว่า“นับตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย ไม่มีผลกระทบไปถึงผู้อาศัยหรือสิ่งปลูกสร้างและสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกบ่งชี้ว่าเป็นปรปักษ์ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะยังคงถูกเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องเพื่อความแน่ใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของที่ตั้งทางการทหาร”ฟ็อกซ์นิวส์รายงานว่า ฐาน 4 แห่งของสหรัฐฯในอังกฤษซึ่งเป็นบ้านของเครื่องบินรบขับไล่ F -15 ‘Strike Eagle’ และเครื่องบินรบขับไล่ F-35 ตกเป็นเป้าของฝูงโดรนขนาดเล็กมาตั้งแต่วันพุธที่ 20 พ.ยเดลีเมลรายงานเพิ่มเติมว่า แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกันเปิดเผยว่า ดูเหมือนโดรนเหล่านั้นจะดูพร้อมเพรียงและ “ไม่ดูเหมือนเป็นโดรนที่มาจากพวกมือสมัครเล่น”อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเตือนว่า ยังเร็วเกินไปที่จะชี้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง ซึ่งมีการพบโดรนในลัตเวียและโรมาเนียเช่นกัน