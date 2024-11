แนวรบของยูเครนกำลังทำท่าจะ ‘พังครืน’ เมื่อรัสเซียเร่งรุกคืบชิงดินแดนได้มากขึ้นเรื่อยๆ: บีบีซีอ้างคำเตือนของพวกผู้เชี่ยวชาญ

20/11/2024การตัดสินใจของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ที่อนุมัติให้สหรัฐฯจัดส่งกับระเบิดประเภทต่อต้านบุคคลไปให้แก่ยูเครน รวมทั้งอนุญาตให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย บังเกิดขึ้นขณะที่กองทัพรัสเซียกำลังได้รับดอกผลแห่งชัยในพื้นที่แนวหน้าเพิ่มทวีขึ้นทุกทีข้อมูลจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (Institute for the Study of War หรือ ISW หน่วยงานคลังสมองแห่งหนึ่งซึ่งตั้งฐานอยู่ในกรุงวอชิงตัน) แสดงให้เห็นว่า รัสเซียสามารถช่วงชิงพื้นที่ในปี 2024 ได้มากเกือบเป็น 6 เท่าตัวของที่เคยตีชิงมาได้เมื่อปี 2023 รวมทั้งยังกำลังรุกคืบมุ่งหน้าไปยังศูนย์ส่งกำลังบำรุงแห่งสำคัญๆ ของฝ่ายยูเครนในภูมิภาคดอนบาส (Donbas) ทางภาคตะวันออกของยูเครนขณะเดียวกัน การบุกรุกล้ำแบบสร้างเซอร์ไพรซ์ของยูเครน เข้าไปในแคว้นคูร์สก์ (Kursk) ของรัสเซียนั้น มาถึงตอนนี้กลับกำลังอยู่ในอาการระส่ำระสาย โดยกองทหารรัสเซียเพิ่งผลักดันการรุกของเคียฟให้ต้องถอยร่น พวกผู้เชี่ยวชาญยังตั้งคำถามแสดงความข้องใจเกี่ยวกับความสำเร็จของการบุกครั้งนี้ มีอยู่รายหนึ่งถึงขั้นกำลังเรียกมันว่าเป็น “ความหายนะทางยุทธศาสตร์” เมื่อพิจารณาจากสภาพการขาดแคลนกำลังคนที่ยูเครนเผชิญอยู่พัฒนาการต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาซึ่งความไม่แน่ไม่นอนกำลังพุ่งพรวด จากการที่คณะบริหารชุดที่ 2 ของโดนัลด์ ทรัมป์ อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อเข้ารับตำแหน่ง โดยว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯผู้นี้คุยสนั่นว่าจะปิดฉากสงครามคราวนี้ให้ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเขาสาบานตัวครองเก้าอี้เดือนมกราคมที่จะถึงนี้ ซึ่งทำให้บางคนบางฝ่ายหวาดกลัวว่าเขาอาจจะตัดความช่วยเหลือทางทหารที่ให้แก่ยูเครนในอนาคตในระยะไม่กี่เดือนแรกของสงครามครั้งนี้ เส้นแนวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยที่รัสเซียยึดพื้นที่ได้อย่างว่องไวก่อนที่จะถูกผลักดันให้ถอยกลับไปจากการตีโต้ของฝ่ายยูเครน แต่เมื่อมาถึงปี 2023 ทั้งสองข้างต่างไม่อาจฉวยคว้าดอกผลสำคัญใหญ่โตใดๆ และการสู้รบขัดแย้งเข้าสู่ภาวะชะงักงันเสียเป็นส่วนมากอย่างไรก็ดี ตัวเลขใหม่ๆที่ ISW เปิดเผยออกมา บ่งชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี 2024 เอนเอียงไปทางที่ฝ่ายรัสเซียคือผู้ได้เปรียบ ทั้งนี้ ISW จัดทำบทวิเคราะห์ของตนโดยอิงอาศัยพวกคลิปวิดีโอเผยแพร่ทางสื่อสังคมที่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ ตลอดจนรายงานต่างๆ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกองทหารทั้งสองฝ่ายข้อมูลของ ISW แสดงให้เห็นว่า ในปี 2024 เมื่อนับจนถึงช่วงเวลานี้ กองกำลังฝ่ายมอสโกเข้ายึดพื้นที่ของยูเครนไปแล้วราวๆ 2,700 ตารางกิโลเมตร เปรียบเทียบกับที่ยึดได้เพียง 465 ตารางกิโลเมตรในตลอดทั้งปี 2023 ก็หมายความว่าเพิ่มขึ้นเกือบๆ 6 เท่าตัวทีเดียวดร.มารินา มิรอน (Marina Miron) นักวิจัยด้านกลาโหม ที่ คิงส์ คอลเลจ ลอนดอน (Kings College London) แสดงความเห็นกับบีบีซีว่า มีความเป็นไปได้ที่แนวรบด้านตะวันออกของยูเครน “อาจจะตกอยู่ในสภาพพังทลายในความเป็นจริง” หากรัสเซียยังคงบุกคืบหน้าได้ต่อไปด้วยฝีก้าวในปัจจุบัน(Kings College London ราชวิทยาลัยแห่งลอนดอน ถึงแม้ยังคงถือว่าสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยลอนดอน University of London แต่มีการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ อีกทั้งมีแผนเตรียมการเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_London -ผู้แปล)โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 3 พฤศจิกายน รัสเซียช่วงชิงพื้นที่ไปได้มากกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตร เรื่องนี้บ่งบอกให้เห็นถึงแรงผลักดันของฝ่ายนี้ซึ่งเร่งตัวขึ้นในระยะสองสามเดือนหลังๆ พื้นที่ 2 บริเวณที่กำลังแบกรับแรงกดดันหนักที่สุดจากการรุกคืบเหล่านี้ ได้แก่ เมืองคูเปียนสก์ (Kupiansk) ในแคว้นคาร์คิฟ (Kharkiv) และ เมืองคูราคอฟ (Kurakhove) ซึ่งเป็นก้าวต่อไปของรัสเซียในการมุ่งสู่เมือง โปครอฟสก์ (Pokrovsk) ศูนย์ส่งกำลังบำรุงสำคัญของฝ่ายยูเครนในแคว้นโดเนตสก์ (Donetsk โดยที่แคว้นนี้กับแคว้นลูฮันสก์ Luhansk ซึ่งอยู่ติดกัน รวมกันเรียกว่าภูมิภาคดอนบาส -ผู้แปล)คูเปียนสก์ และพวกพื้นที่ซึ่งอยู่ทางฟากตะวันออกของแม่น้ำออสคิล (Oskil river) ทางฝ่ายยูเครนสามารถปลดแอกจากการยึดครองของฝ่ายรัสเซียได้ระหว่างการรุกใหญ่ที่แคว้นคาร์คิฟปี 2022 แต่ตอนนี้รัสเซียกำลังชิงพื้นที่บริเวณหลัง กลับคืนไปได้เรื่อยๆ ในรายงานข่าวกรองอัปเดตเมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรระบุว่า กองกำลังฝ่ายรัสเซียกำลังพยายามเจาะฝ่าผ่านบริเวณชานเมืองด้านตะวันออกเฉียงเหนือของคูเปียนสก์ในภาพวิดีโอที่มีผู้โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน และผ่านการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นของจริงจากบีบีซีแล้ว ก็มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์เช่นนี้ วิดีโอดังกล่าวแสดงให้เห็นขบวนยานเกราะรัสเซียกำลังถูกผลักดันให้ถอยออกไป หลังจากบุกฝ่ามาจนอยู่ภายในพื้นที่ 4 กิโลเมตรจากสะพานแห่งสำคัญที่สุดที่คูเปียนสก์ ซึ่งเป็นเส้นทางข้ามแม่น้ำใหญ่เส้นสุดท้ายในบริเวณนี้ขณะที่รายงานเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะทำให้ต้องตีความว่าฝ่ายไหนคือผู้ควบคุมพื้นที่ แต่กระนั้นมันก็บ่งชี้ให้เห็นอยู่ดีว่าแนวป้องกันของฝ่ายยูเครนอยู่ในสภาพตึงมือขนาดไหนแล้วในอีกด้านหนึ่ง ที่แนวรบด้านโดเนตสก์ ตั้งแต่ที่รัสเซียชิงเมืองวูห์เลดาร์ (Vuhledar) ไปได้ในเดือนตุลาคม –เมืองนี้เป็นพื้นที่สูง ซึ่งตั้งอยู่เหนือเส้นทางลำเลียงสำคัญๆ หลายสาย และมอสโกใช้เวลาสู้รบนานถึง 2 ปีทีเดียวกว่าจะยึดไปได้— รัสเซียก็ทุ่มเททรัพยากรมุ่งไปที่เมืองคูราคอฟกองกำลังฝ่ายยูเครนที่ป้องกันคูราคอฟอยู่ จวบจนถึงเวลานี้ยังสามารถขับไล่ฝ่ายรัสเซียที่เข้าโจมตีทางทิศใต้และทิศตะวันออก ทว่าเส้นแนวหน้าก็ขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆ โดยที่รัสเซียยังคุกคามที่จะโอบล้อมกองกำลังฝ่ายป้องกันจากทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกอีกด้วยพันเอก เยฟเกนี ซาซีโค (Yevgeny Sasyko) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารทางยุทธศาสตร์ของกองเสนาธิการใหญ่แห่งกองทัพยูเครน (Ukraine’s general staff) บอกว่า รัสเซียกำลังจัดวางพวกอาวุธทรงพลังเอาไว้รอบๆ พื้นที่ด้านปีกของเมืองนี้ เพื่อทำหน้าที่ “บดบี้” ฝ่ายป้องกันอย่างช้าๆ จนกระทั่งพังทลายลงมาวิดีโอบันทึกสภาพของเมืองนี้ ซึ่งทางบีบีซีได้ตรวจสอบยืนยันว่าเป็นของจริงแล้ว แสดงให้เห็นสภาพการทำลายล้างอย่างยับเยินในขอบเขตกว้างขวางมาก โดยที่พวกอาคารพำนักอาศัยอยู่ในอาการเสียหายหนักISW สรุปว่า เวลานี้มอสโกยึดครองพื้นที่ในยูเครนเอาไว้รวม 110,649 ตารางกิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว กองกำลังฝ่ายยูเครนยึดพื้นที่ได้มากกว่า 1,171 ตารางกิโลเมตรเล็กน้อยในช่วงเดือนแรกๆ ของการรุกล้ำเข้าไปในแคว้นคูร์สก์ –ถึงแม้เวลานี้กองกำลังฝ่ายรัสเซียได้บุกแย่งยึดคืนไปได้เกือบๆ ครึ่งหนึ่งของดินแดนเหล่านี้แล้วแต่กว่าจะได้ดอกผลที่อยู่ในรูปของดินแดนเหล่านี้ การรุกของรัสเซียก็ต้องจ่ายผลตอบแทนอย่างมหาศาลทีเดียวการวิเคราะห์ที่ดำเนินการโดย บีบีซี ภาคภาษารัสเซีย ยืนยันว่า มีทหารอย่างน้อยที่สุด 78,329 คนถูกเข่นฆ่านับตั้งแต่รัสเซียเปิดการรุกรานอย่างเต็มขนาดของตนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดยที่ความสูญเสียของมอสโกจากช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนปีนี้ อยู่ระดับสูงกว่าระยะเดียวกันของปี 2023 ราวๆ กว่าหนึ่งเท่าครึ่งการสูญเสียหนักขนาดนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากวิธีการสู้รบแบบ “เครื่องบดเนื้อ” (meat grinder) ที่ว่ากันว่าพวกผู้บังคับบัญชาทหารรัสเซียนิยมกัน โดยหมายถึงการส่งกำลังทหารเกณฑ์บุกหน้าขึ้นไปเป็นระลอกๆ เข้าสู่ที่มั่นป้องกันของฝ่ายยูเครนครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อทำให้ทหารฝ่ายป้องกันเหนื่อยล้าอ่อนกำลังถึงแม้ฝ่ายรัสเซียสามารถรุกคืบหน้าได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายชี้ว่า อัตราความเร็วแท้จริงของการรุกยังคงเชื่องช้ามาก อย่างไรก็ตาม เดวิด แฮนเดลแมน (David Handelman) นักวิเคราะห์ทางทหารคนหนึ่งเสนอแนะว่า กองทหารยูเครนในภาคตะวันออกควรใช้วิธีถอนตัวออกไปอย่างช้าๆ เพื่อสงวรักษากำลังพลและทรัพยากรต่างๆ เอาไว้ แทนที่จะปล่อยให้ต้องเสียหายไปเมื่อเกิดภาวะพังทลายในวงกว้างยูเครนเปิดการรุกล้ำแบบสุดช็อก เข้าสู่แคว้นคูร์สก์ของรัสเซียในเดือนสิงหาคม ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าทำไมรัสเซียจึงใช้เวลายาวนานถึงขนาดนี้ในการตอบโต้กับการปฏิบัติการนี้ ซึ่งกองทหารเคียฟบุกเข้าไปควบคุมชุมชนบริเวณชายแดนจำนวนหนึ่งเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วมากดร.มิรอน ให้ความเห็นว่าขณะที่ทำเนียบเครมลินต้องประสบความเสียหายในเรื่องต้นทุนทางการเมืองภายในประเทศไปเรื่อยๆ ตราบใดที่การรุกล้ำนี้ยังดำเนินอยู่ แต่ตอนนี้กองเสนาธิการใหญ่ของรัสเซียก็ยังคงสามารถตรึงกองกำลังยูเครนในคูร์สก์เอาไว้ได้ ในเวลาเดียวกับที่กำลังทหารแดนหมีขาวเก็บชัยชนะในที่อื่นๆ ของบริเวณเส้นแนวหน้าอย่างไรก็ดี เมื่อมาถึงเวลานี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า มอสโกมีความตั้งใจที่จะช่วงชิงผืนแผ่นดินของตนเองในแคว้นคูร์สก์ที่สูญเสียไปกลับคืน โดยมีการระดมเคลื่อนย้ายกำลังทหารราว 50,000 คนเข้าไปในแคว้นแห่งนี้วิดีโอหลายๆ คลิปจากแคว้นคูร์สก์ที่ผ่านจากตรวจสอบยืนยันว่าเป็นของจริงจากทางบีบีซีแล้ว แสดงให้เห็นว่าที่นี่กำลังเกิดการสู้รบครั้งดุเดือด และรัสเซียกำลังประสบความสูญเสียอย่างมากมายในด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ ทว่าข้อมูลก็แสดงให้เห็นชัดเจนเช่นกันว่า อำนาจควบคุมเหนือแคว้นนี้ของยูเครนกำลังหดเล็กลงเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มต้นเดือนตุลาคม การโจมตีตอบโต้ของฝ่ายรัสเซียสามารถช่วงช่วงพื้นที่ในแคว้นชายแดนแห่งนี้กลับคืนไปได้ราว 593 ตารางกิโลเมตรแล้ว ตัวเลขข้อมูลของ ISW ระบุการบุกรุกบ้ำเข้าไปในคูร์สก์ ตอนแรกทีเดียวถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์อย่างสำคัญสำหรับยูเครน ในแง่ของการปลุกขวัญกำลังใจ ณ เวลานี้ที่เต็มไปด้วยความเพลี่ยงพล้ำอย่างร้ายแรง นอกจากนั้นความห้าวหาญดุดันของการปฏิบัติการคราวนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงความสามารถของฝ่ายยูเครนในการสร้างเซอร์ไพรซ์และในการทำอันตรายต่อศัตรูของพวกเขาแต่ ดร.มิรอน บอกว่า ขณะที่การบุกรุกล้ำไปในคูร์สก์ ถือเป็นช่วงขณะแห่ง “ความฉลาดล้ำทางยุทธวิธี” มันก็กลายเป็น “ความหายนะทางยุทธศาสตร์” สำหรับยูเครนด้วยเช่นกัน“ไอเดียโดยภาพรวมอาจจะเป็นว่า ต้องการที่จะสร้างข้อได้เปรียบทางการเมืองบางประการขึ้นมาสำหรับการเจรจาต่อรองที่อาจเกิดขึ้นมาได้ ทว่าความมุ่งหมายในทางการทหารแล้ว มันคือความพยายามที่มุ่งดึงเอากำลังทหารฝ่ายรัสเซียให้ออกมาจากดอนบาส ในขณะที่พวกเขา (รัสเซีย) ต้องปลดแอกคูร์สก์ (จากการยึดครองของยูเครน) แต่ตรงกันข้ามเลย สิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่ก็คือว่าพวกหน่วยทหารต่างๆ ของยูเครนต่างหากที่ถูกตรึงเอาไว้ตรงนั้น (ในแคว้นคูร์สก์)”เป็นที่ทราบกันว่า เคียฟได้จัดส่งหน่วยทหารซึ่งมีประสบการณ์สูงที่สุดและทรงประสิทธิภาพที่สุดบางหน่วยเข้าไปสู้รบในแคว้นคูร์สก์ ทั้งนี้ พวกหน่วยทหารยานยนต์ (Mechanised unit) ซึ่งอาวุธประจำหน่วยคือบรรดายานเกราะเทคโนโลยีล้ำๆ ของฝ่ายตะวันตก ก็มีส่วนอยู่ในการบุกคราวนี้ด้วยพวกผู้นำยูเครนส่อแสดงเป็นนัยๆ ว่า พวกเขาวาดหวังเอาไว้ว่าการบุกรุกล้ำคราวนี้จะบีบบังคับมอสโกให้ต้องหันเหนำเอากองทหารบางส่วนของพวกเขาออกมาจากภาคตะวันออกยูเครน ซึ่งจะเป็นการชะลอการรุกคืบของรัสเซียที่นั่นให้เชื่องช้าลง ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่เช่นนั้นเลย พวกผู้เชี่ยวชาญบอกว่ากองทหารที่รัสเซียส่งเข้ามาเสริมในคูร์สก์นั้น ส่วนใหญ่ที่สุดดึงเอามาจากส่วนอื่นๆ ในยูเครนซึ่งการสู้รบไม่ดุเดือดเข้มข้น“ตามปากคำของพวกทหารยูเครนจากส่วนต่างๆ ของแนวหน้า กองทหารรัสเซียที่กำลังเข้าไปเสริมทัพในคูร์สก์ หลักๆ แล้วดึงเอามาจากแคว้นเคอร์ซอน (Kherson) และแคว้น ซาโปริซเซีย (Zaporizhzhia) (ที่อยู่ทางตอนใต้ของยูเครน)” เยอร์ริ คลาวิลิเยร์ (Yurri Clavilier) นักวิเคราะห์เรื่องพื้นที่ดิน ที่สังกัดอยู่กับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อยุทธศาสตร์ศึกษา (International Institute for Strategic Studies หรือ IISS) หน่วยงานคลังสมองที่ตั้งฐานอยู่ในกรุงลอนดอน บอกกับบีบีซี“การสู้รบที่ตรงนั้นไม่ได้รุนแรงเหมือนกับทางด้านตะวันออก นอกจากนั้นแล้ว หน่วยทหารรัสเซียบางหน่วยที่กำลังเข้าโจมตีแคว้นคาร์คิฟ (ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน) ก็กำลังหันเหทิศทางมุ่งไปสู่คูร์สก์เช่นเดียวกัน ขณะที่ยูเครนพยายามอย่างหนักที่จะชะงักการโจมตีของฝ่ายรัสเซียที่นั่น (ที่คูร์สก์)” เขากล่าวต่อการที่ทั้งสองฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับเรื่องการครอบครองพื้นที่อาณาเขต เป็นเพราะมันคือพลังความเข้มแข็งซึ่งจะนำไปสู่ฐานะความได้เปรียบของพวกเขาในการเจรจาต่อรองใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นมา ถึงแม้เวลานี้ยังไม่ได้มีการหารืออะไรกันเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพใดๆ ทั้งนั้น แต่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯก็กล่าวอ้างว่าเขาสามารถยุติสงครามคราวนี้ได้ภายในเวลา 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเจาะจงว่าจะทำได้ด้วยวิธีใดมีความหวาดกลัวกันอยู่ในยูเครนว่า ทรัมป์อาจใช้วิธีการตัดความช่วยเหลือทางทหาร เพื่อบีบบังคับให้เคียฟต้องยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน บอกกับทีวีฟ็อกซ์นิวส์ในสหรัฐฯเมื่อวันอังคาร (19 พ.ย.) ว่า “ผมคิดว่าเราจะแพ้ (สงคราม)” หากถูกสหรัฐฯหั่นความช่วยเหลือ“เรามีการผลิต (อาวุธยุทโธปกรณ์) ของเรา แต่มันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้ชัยชนะ และผมคิดว่ามันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้อยู่รอดได้” ด้วยซ้ำ เขากล่าวในวันอังคาร (19 พ.ย.) ยูเครนยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีพิสัยไกลที่ได้รับจากสหรัฐฯเข้าไปในดินแดนรัสเซียเป็นครั้งแรก –หนึ่งวันหลังจากวอชิงตันไฟเขียวให้ทำเช่นนี้ได้ คิดกันว่าการที่สหรัฐฯทำเช่นนี้ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือยูเครนให้สามารถครอบครองพื้นที่บางส่วนของแคว้นคูร์สก์เอาไว้ต่อไป เพื่อช่วยให้สามารถใช้เป็นหมากต่อรองอย่างหนึ่งในการเจรจาในอนาคตดร.มิรอน บอกกับบีบีซีว่า การที่รัสเซียเวลานี้สามารถรุกคืบหน้าได้ ทำให้พวกเขามีฐานะการเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ขณะที่ทีมนโยบายการต่างประเทศทีมใหม่ของทรัมป์เตรียมตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่“สิ่งที่พวกเขากำลังควบคุมเอาไว้ได้ในขณะนี้ มันทำให้พวกเขามีฐานะที่ได้เปรียบบางอย่างบางประการขึ้นมา” เธอกล่าว “ถ้าหากมันมีการเจรจากันเกิดขึ้นมา ดิฉันแน่ใจเลยว่ามันจะเป็นอย่างที่ฝ่ายรัสเซียกำลังเน้นย้ำอยู่ อย่างที่พวกเขาบอกว่า “เราจะทำการเจรจากันโดยอิงอยู่กับกรอบโครงที่เป็นอยู่ในสนามรบ”“จากทัศนะมุมมองของฝ่ายรัสเซียแล้ว พวกเขากำลังถือไพ่เหนือกว่าฝ่ายยูเครนมากมายนัก”