PLANET#3 ‘แฮร์รี-เมแกน เตียงหัก’ ข่าวลือใกล้เป็นจริง!?! ปรินซ์ทรงฉายเดี่ยวสุดแฮปปี้ทุกงาน 4 วีคแล้ว - ด้าน ‘เคท-วิลเลียม’ ปิดยุคจารีตเคร่งครัด เริ่มโชว์หวานออกสื่อ

พร้อมนี้ เดอะซันยืนยันถึงเครื่องชี้บ่งตัวใหม่ชัดใสกว่าเดิม คือ การที่เจ้าชายแฮร์รีทรงตัดสินพระทัยเดินทางตามลำพังอย่างปุบปับ ไปโปรโมทมหกรรมกีฬาทหารระหว่างประเทศ อินวิคตัสเกมส์ 2025 ที่นครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2024ทั้งๆ ที่ ชาวโลกต่างรับทราบมาตลอดว่า กิจกรรมทั้งปวงเกี่ยวกับ อินวิคตัสเกมส์ จะต้องมีพระชายาเมแกน เข้าไปเป็นดาวเด่นโดยตลอดนับแต่อินวิคตัสเกมส์ 2018 ที่ออสเตรเลีย หลังจากที่ใช้อินวิคตัสเกมส์ 2017 ในนครโทรอนโต รัฐออนแทรีโอ แคนาดา เป็นโอกาสแห่งการเปิดตัวเมแกน มาร์เคิล ในฐานะพระคู่รักที่สำคัญคือ เจ้าชายแฮร์รีทรงพระเกษมสำราญอย่างยิ่งกับบรรยากาศออกงานเดี่ยว คนเดียวโดดเด่น ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ในค่ำวันอาทิตย์ (17) และเช้าวันจันทร์ (18) เดอะซันรายงานเดอะซันระบุอย่างนั้นโดยอ้างอิงการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์อังกฤษอย่าง ฮิวโก วิกเคอร์ส เจ้าของผลงานชีวประวัติสมาชิกพระราชตระกูลวินด์เซอร์หลายเล่มโดยในพระกรณียกิจแรกที่ทรงไปปรากฏพระองค์เป็นแขกเซอร์ไพรส์ เพื่อโปรโมทมหกรรม “อินวิคตัสเกมส์ นครแวนคูเวอร์ เมืองวิสต์เลอร์ 2025” คือ ไปนั่งให้เจมส์ ดูธี แห่งสถานีข่าวกีฬา TSN แคนานา สัมภาษณ์ที่ข้างสนามบีซี ไลออนส์ อันเป็นสนามเพื่อการชิงแชมป์ Grey Cup ครั้งที่ 111 ของลีก CFL Football Game ช่วงสิบนาทีก่อนเริ่มครึ่งแรก ในค่ำคืนอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2024เจ้าชายแฮร์รีผู้ทรงฟิตแอนด์เฟิร์มแบบนักกีฬา อยู่ในพระภูษาเชิร์ตสีดำ พร้อมเสื้อตัวนอกสีดำเฉดเดียวกัน ทรงแจ่มใส ดูดี มีความสุขในทุกอิริยาบถ ทั้งตอนให้สัมภาษณ์แก่ TSN และตอนมอบเสื้อกีฬาอินวิคตัสเกมส์ 2025 ให้แก่ อามาร์ โดแมน เจ้าของสนามบีซี ไลออนส์ ในห้วงพักเกม โดยสนามกีฬาบีซี ไลออนส์ จะเป็นหนึ่งในสนามจัดการแข่งขันกีฬาอินวิคตัสเกมส์ ครั้งที่ 7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025พร้อมนี้ เจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ ทรงทักทายแฟนกีฬาในพระมู้ดชื่นมื่น โดยชูนิ้วโป้งให้กล้องสนามจับภาพขึ้นไปปรากฏบนจอใหญ่ เพื่อเชียร์ทุกคนในวันถัดมา เจ้าชายแฮร์รีเสด็จไปเซอร์ไพรส์บรรดาเยาวชนแคนาเดียน โดยทรงเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำ “อินวิคตัส เกมส์ นครแวนคูเวอร์ เมืองวิสต์เลอร์ 2025” ให้เป็นที่ชื่นชมของเด็กๆ นักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าความสำคัญของทหาร ณ คลังสรรพาวุธซีฟอร์ธ อาร์เมอรี อันเป็นพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานสำคัญของแคนาดา โดยโปรแกรมแนะนำอินวิคตัสเกมส์จะเข้าสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วแคนาดาผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดห้วงสองเดือนข้างหน้าเจ้าชายแฮร์รีทรงเปี่ยมสุขเสมอเมื่อได้ใกล้ชิดกับเด็กๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระครึกครื้นมากมายขณะร่วมสาธิตกีฬาวอลเลย์บอลในท่านั่ง อันเป็นการแข่งขันแสนสนุกรายการหนึ่งของอินวิคตัสเกมส์แบบว่าไร้เงาพระพี่เลี้ยงหรือเบบี๋ซิตเตอร์ นามว่า เมแกน ผู้ที่คอยตามไปจูงพระหัตถ์โชว์ให้สาธารณชนเห็นว่ารักหวานยังแหววเกินร้อย หรือก็คือ PDA – Public Display Affection นั่นเองฮิวโก วิกเคอร์ส บอกเดอะซันด้วยว่าบรรยากาศมันชัดเจนสุดๆ ปรินซ์แฮร์รีทรงพระเกษมสำราญ สดชื่นอารมณ์ดีกว่าการออกงานแบบแพ็กคู่มากมายมหาศาลจอมกูรูพระราชวงศ์อังกฤษผู้ยืนระยะมายาวนานจนถึงวัย 72 ปี ย้ำให้สังเกตว่าเวลาที่ปรินซ์ออกงานลำพัง พระองค์แสดงออกได้ดีกว่าเมื่อมีดัชเชสเมแกน“ผมชื่นชมปรินซ์แฮร์รีที่เป็นตัวของตัวเอง ผมบอกได้เลยว่าพระองค์เรียกคืนความป๊อปปูลาร์แบบปรินซ์แฮร์รีคนเดิมได้แน่”ยิ่งกว่านั้น ฮิวโก วิกเคอร์ เหน็บไปถึงดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ด้วยว่า เจ้าชายแฮร์รีคอยแต่จะอ่อนข้อให้พระชายาเดอะซันนำเสนอมุมมองเชิงลึกของผู้เชี่ยวชาญไว้อย่างนั้นในรายการคุยข่าว รอยัล เอ็กซ์คลูซีฟ ไลฟ์โชว์ ของช่องเดอะซัน อาร์เธอร์ เอ็ดเวิดส์ กับเจนนี บอนด์ สองกูรูการพระราชวงศ์อังกฤษ ฟันธงไว้เลยว่า“ดัชเชสเมแกนไม่เป็นที่ชื่นชมของคนอังกฤษ เธอไม่อยากกลับมาอังกฤษหรอกค่ะ เธอเป็นตัวของตัวเองสูงมาก ทั้งในแง่ของสไตล์และวิถีชีวิต ซึ่งไม่สามารถสอดประสานกับผู้คนในอังกฤษ ดังนั้น ทั้งสองจึงถึงคราวที่ต่างคนต่างไป” เจนนี บอนด์ นักวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกพระราชวงศ์อังกฤษมากว่า 35 ปี ทำนายไว้อย่างนั้น“ทั้งหลายทั้งปวงนี้ ดิฉันเชื่อว่าปรินซ์แฮร์รีทรงพระสำราญอย่างยิ่งกับชีวิตปัจจุบันนี้ของพระองค์ค่ะ”ด้าน อาร์เธอร์ เอ็ดเวิดส์ นักเจาะลึกข่าวพระราชวงศ์ระดับตำนานของเดอะซัน ช่วยย้ำว่า“ดัชเชสไม่น่าจะสนใจมาอังกฤษอะไรนัก และผมไม่คิดว่าผู้คนจะสนใจอะไรกับเธอ ผมว่าเธอลำบากหนักแน่ถ้าจะกอบกู้คะแนนนิยมกลับขึ้นได้กูรูเอ็ดเวิดส์กล่าว และคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นเรื่องดีที่เจ้าชายแฮร์รีทรงฉายเดี่ยวที่อังกฤษ“เดี๋ยวนี้ พระองค์เสด็จมาแต่ละหน ล้วนแต่ราบรื่นดี ไม่กระทบกระแทกกับใคร ตอนที่ทรงมาในพระกรณียกิจอินวิคตัสเกมส์ ทรงมาแล้วก็กลับโดยไม่มีกระทบกระแทกกับใคร ทรงมาในพิธีพระศพของเสด็จลุง ก็ราบรื่นดีครับ”สำหรับการเสด็จไปโปรโมทอินวิคตัสเกมส์ในนครแวนคูเวอร์ตามลำพังอย่างปุบปับเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2024 เดอะซันย้ำว่าปรินซ์แฮร์รีทรงตัดสินพระทัยเองโดยทั่วไปมาตรฐานการเดินทางของปรินซ์แฮร์รีจะมี 2 รูปแบบ ในยามที่เสด็จด้วยกันกับดัชเชสเมแกน จะเป็นมาตรฐานหรูหราไม่หารือใคร คือ ใช้เครื่องบินเจ็ตเช่าเหมาลำเท่านั้น แต่หากเป็นทริปโซโล แฮร์รี ไม่มีพระชายาเมแกนไปด้วย พระองค์จะเดินทางไปกับสายการบิน ทั้งนี้จะประทับนั่งเก้าอี้แถวหน้าสุดของที่นั่งชั้นเฟิร์สต์คลาส คู่กับองครักษ์ส่วนพระองค์การไม่ใช้เครื่องบินเจ็ตเช่าเหมาลำ-ตัวร้ายสร้างปัญหาโลกร้อน ในการเดินทางไปนครแวนคูเวอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง เพราะปรินซ์แฮร์รีเพิ่งจะได้รับการสดุดีจากไทม์แมกกาซีนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024 ว่าทรงเป็น 1 ใน 20 สุดยอดนักสิ่งแวดล้อมผู้ทรงอิทธิพลของโลกในเมื่อเพิ่งได้ตราเกียรติยศแห่งการช่วยลดปัญหาวิกฤติ Climate Change มาแหม่บๆ ปรินซ์จะโดดขึ้นเจ็ตเช่าเหมาลำ-จอมพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ ก็จะเสียหายต่อพระอิมเมจอย่างร้ายแรงส่วนสำหรับพระเชษฐาของปรินซ์แฮร์รี คือ ปรินซ์วิลเลียม ซึ่งทรงขับเคลื่อนภารกิจการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง มิได้รับการสดุดีแบบเดียวกันนี้จากไทม์ แมกกาซีนแต่อย่างใด ดิเอ็กซ์เพรสนำเสนอไว้อย่างนั้น โดยยกตัวอย่างพระโปรเจ็กต์ Earthshot Prize Awards (ทรงก่อตั้งในปี 2021) ซึ่งได้ส่งเสริมบุคคลและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกาด้วยทุนสนับสนุนองค์กรละ 1 ล้านปอนด์ รวมปีละ 5 องค์กร เพื่อให้เดินหน้ากับนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปรินซ์แฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ ทรงปรากฏอยู่ใน “รายชื่อ Time100 Climate 2024” (100 รายชื่อ-รายพระนาม ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20) และอยู่ใน “กลุ่ม 2024 Titans” ซึ่งมีจำนวนเพียง 20 ราย โดิเอ็กซ์เพรสรายงาน“ดยุกแห่งซัสเซกซ์ทรงสนับสนุนกลุ่มต่างๆ ที่ขับเคลื่อนงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทวีปแอฟริกา” ไทม์ให้เหตุผลที่คัดเลือกปรินซ์แฮร์รีไว้ในรายชื่อ Time100 Climate 2024 และบอกด้วยว่าปรินซ์ทรงเป็นนักสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เมื่อปี 2012 ที่ทรงเสด็จเยือนอนุภูมิภาคแคริบเบียนแห่งทวีปอเมริกา แล้วมีเด็กชายวัย 7 ขวบ กล่าวกับพระองค์ว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากอังกฤษทำลายแนวปะการังในแคริบเบียนอาทิ ช่องทอล์กทีวีที่ย้ำมากในประเด็นว่าทรงซ้ำเติมปัญหา Climate Change เวอร์วังเสมอในทุกการเดินทางของพระองค์กับพระชายาเมแกน แม้แค่การเดินทางภายในสหรัฐฯ เพื่อไปเล่นโปโล ก็ยังต้องเช่าเหมาลำเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว แทนที่จะเดินทางด้วยเครื่องเจ็ตของสายการบินพาณิชย์ ซึ่งมีอัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน น้อยกว่าเครื่องบินเจ็ตเช่าเหมาลำได้ถึง 14 เท่าค่าย Talk TV สื่อออนไลน์จอมขุดคุ้ย วิพากษ์วิจารณ์ข่าวปรินซ์แฮร์รีได้รับการอวยจากไทมแมกกาซีนว่า ทรงโดดเด่นในการต่อสู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่าย Sky News Australia เน้นประณามปรินซ์แฮร์รีว่าเป็นพวกฮิปโปคริท ปากว่า ตาขยิบ“ความแตกต่างมีอยู่ว่า ปรินซ์แฮร์รีทรงชอบใช้เงินซื้อรางวัลเกียรติยศต่างๆ แต่ปรินซ์วิลเลียมทรงไม่ทำอย่างนั้น”ประเด็นเงินๆ ทองๆ ปรากฏอยู่ในความเห็นของผู้อ่านหลายสิบราย เช่น “นั่นเป็นเพราะปรินซ์แฮร์รีกับพระชายามักจะซื้อรางวัลเกียรติยศให้แก่ตนเอง ส่วนปรินซ์วิลเลียมทรงไม่แคร์กับเรื่องรางวัล พระองค์ทรงง่วนอยู่กับการขับเคลื่อนงานเพื่อผลักดันให้อุดมการของพระองค์บรรลุความสำเร็จ”ทั้งปรินซ์วิลเลียมและทั้งปรินซ์แฮร์รีทรงมีความตื่นตัวที่จะลงมือต่อสู้กับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาเนิ่นนานหลายสิบปีแล้ว แต่ปรากฏว่ามีเพียงปรินซ์แฮร์รีพระองค์เดียว ที่ได้รับการเชิดชูอยู่ในรายชื่อผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในขบวนความเคลื่อนไหวของนักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมของไทม์ แมกกาซีน ดิเอ็กซ์เพรสระบุไว้อย่างนั้นดังนั้น ปรินซ์แฮร์รีทรงหมดโอกาสที่จะสวมเครื่องแบบทหารและเข้าร่วมพระราชพิธีวางพวงมาลาอันเคร่งขรึมสง่างาม นับตั้งแต่พฤศจิกายน 2020 และตลอดทุกปีเรื่อยมา อันเป็นความตรมพระทัยประจำปีก็ว่าได้โดยเดอะซันอธิบายว่า ปรินซ์พระราชโอรสของกษัตริย์ชาร์ลส์ ทรงมีความผูกพันกับพระราชพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวกับทหาร การไม่ได้สวมเครื่องแบบเข้าร่วมพระราชพิธีรำลึกทหารผ่านศึก Remembrance Sunday ทำให้พระองค์ตระหนักอย่างยิ่งในพิษสงแห่งการสูญเสียสิทธิที่เคยได้รับมาง่ายๆ ด้วยชาติกำเนิด และการมีส่วนรวมในบทบาทแห่งพระราชสำนักทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2020 อันเป็นปีแรกที่ปรินซ์แฮร์รีทรงลาออกจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแห่งสำนักพระราชวัง สื่อมวลชนพากันรายงานข่าวว่าปรินซ์แฮร์รี (ผู้ซึ่งทรงก่อเรื่องเสื่อมเสียพระเกียรติยศแห่งพระราชตระกูลหลายครั้ง แต่ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากเสด็จพระบิดาให้ลอยนวลได้ทุกคราว ท่านผู้ชมมักมองว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงปกป้องและให้สิทธิพิเศษแก่พระโอรสองค์เล็ก มหาศาลเกินไป) ทรงกราบทูลขอพระบรมราชานุญาตเข้าร่วมพระราชพิธีวางพวงมาลาเป็นกรณีพิเศษ แต่ทรงถูกปฏิเสธและในท้ายที่สุด ณ วันทหารผ่านศึกซันเดย์ 8 พฤศจิกายน 2020 ปรินซ์แฮร์รีในชุดสูทสีกรมท่าพร้อมเหรียญตราติดหน้าอก เสด็จไปวางดอกไม้สดุดีทหารผ่านศึกในสหรัฐอเมริกา ณ สุสานแห่งชาติลอสแอนเจลิส โดยวางช่อดอกไม้สองจุด คือ หลุมศพของทหารอากาศออสเตรเลียแห่งสงครามโลกครั้งที่ 2 กับหลุมศพของทหารบกแคนาดาแห่งสงครามโลกครั้งที่ 1ในวันอาทิตย์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน อันเป็นวันทหารผ่านศึกซันเดย์ ของอังกฤษและหลายๆ ประเทศ สมาชิกพระราชวงศ์ผู้ที่ทรงงานพระราชกรณียกิจของสำนักพระราชวัง ร่วมพระทัยกันเสด็จออกอย่างพรักพร้อมเป็นปึกแผ่น ในพระราชพิธีเชิดชูเกียรติผู้พลีชีพเพื่อประเทศชาติและพระราชบัลลังก์ ซึ่งพรึบพรับด้วยกองทหารและข้าราชการการเมืองระดับสูงทั้งปวงบรรยากาศอันเคร่งขรึม ทรงพลัง และมากมายด้วยความงดงาม ย่อมจะเตือนพระทัยของปรินซ์แฮร์รีให้ตระหนักขึ้นได้ว่า ความเป็นปึกแผ่น เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น มีโฉมหน้างดงามเพียงใด และพระองค์เองก็เคยเป็นดาวเด่นของสื่อมวลชน และเป็นที่รักของปวงพสกนิกรในวันสำคัญของชาติเสมอมาผู้เชี่ยวชาญการพระราชวงศ์ ฮิวโก วิกเคอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสุดยอดนักเขียนชีวประวัติของสมาชิกพระราชวงศ์ ชี้ไปถึงบรรยากาศซึ่งพระราชตระกูลแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างใหญ่หลวง และบอกด้วยว่า ประชาชนทั้งประเทศได้ประทับใจในพระอากัปกิริยาการสัมผัสในระหว่างสมาชิกพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งหรือสองครั้งซึ่งก็คือ เมื่อดัชเชสโซฟี พระชายาแห่งปรินซ์เอ็ดเวิร์ด ทรงแตะพระขนองของปรินเซสเคทแห่งเวลส์อย่างนุ่มนวลอ่อนโยน ดั่งจะส่งกำลังพระทัยให้แก่ปรินเซสผู้ทรงเป็นหลานสะใภ้ ขณะดำเนินตามกันออกจากระเบียงของอาคารสำนักงานรัฐบาล หลังพระราชพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนของชาติเสร็จสิ้นสมบูรณ์พระราชตระกูลวินด์เซอร์ทรงพร้อมพระทัยเสด็จเข้าร่วมพระราชพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรชนแห่งสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ซึ่งจัดกันอย่างโอฬารทุกปี ณ อนุสรณ์สถานสงครามแห่งชาติ เซโนแทฟ ในถิ่นเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอนโดยสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงนำผู้คนทั้งมวลสงบนิ่งสองนาทีเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้พลีชีพเพื่อประเทศชาติและพระราชบัลลังก์ หลังจากนั้น กษัตริย์ชาร์ลส์ พร้อมด้วยเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด และเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ วางพวงมาลาสดุดี ณ อนุสรณ์สถานฯ เซโนแทฟด้านเจ้าหญิงเคทแห่งเวลส์ และดัชเชสโซฟีแห่งเอดินบะระ ประทับแลมองลงมาจากระเบียงของอาคารสำนักงานรัฐบาล และร่วมแสดงความเคารพต่อผู้พลีชีพจากระยะห่าง พร้อมกันกับทหารผ่านศึกหลายพันนายที่ตั้งแถวรอเดินแปรขบวนด้วยความภาคภูมิใจ อันเป็นอะไรที่อดีตนายทหารอย่างปรินซ์แฮร์รีทรงมีประสบการณ์ร่วมมาโดยตลอด ก่อนจะตัดสินพระทัยวอล์กเอาท์จากการปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเดินทางออกจากประเทศอังกฤษไปปักหลักสร้างครอบครัวอยู่กับพระชายาเมแกน ในสหรัฐอเมริกาในเมื่อทรงไม่ปฏิบัติหน้าที่ พระองค์ย่อมต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งเคยได้รับในฐานะพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเบื้ยหวัดรายปี คำนำหน้าพระนามว่า His Royal Highness สถานภาพทางทหารทั้งในส่วนของพระยศและสิทธิที่จะทรงสวมเครื่องแบบ ซึ่งทรงได้รับในฐานะพระราชวงศ์ พร้อมกันนั้น ระดับของการได้เข้าร่วมในพระราชพิธีต่างๆ ตามสถานภาพใหม่ของพระองค์ ก็ถูกลดชั้นลงเทียบเท่ากับพระธิดาของเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งทรงเลือกที่จะไม่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ฯลฯฮิวโก วิกเคอร์ กล่าวกับเดลิเมลออนไลน์ว่า “สมาชิกพระราชวงศ์ต่างชมชอบที่จะแสดงความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ ยิ่งกว่านั้น ทุกพระองค์ล้วนภูมิพระทัยที่ได้เสด็จออกร่วมพระราชพิธีสดุดีวีรชนผู้พลีชีพ”ปรินซ์แฮร์รีทรงคิดถึงวันเวลาในอดีต ที่พระองค์เคยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในพระราชพิธีรำลึกทหารผ่านศึก ตลอดจนวันเวลาที่ทรงประทับในพระราชพิธีในฐานะสมาชิกพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ อีกทั้งบทบาทอันน่าภาคภูมิใจที่พระองค์ได้รับมอบในวัน Remembrance Day เมื่อหลายปีก่อนซึ่งปรินซ์ยังทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระราชตระกูลโดยรวม ฮิวโก วิกเคอร์ ฟันธงไว้อย่างนั้นด้านดิเอ็กซ์เพรสรายงานว่าพวงมาลาที่ปรินซ์แฮร์รีทรงใช้ในพระราชพิธี ยังถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีกูรู จูดี้ เจมส์ ชี้ชวนให้สังเกตกันว่าในคลิปใหม่หนึ่งนาทีครึ่ง ซึ่งปรินซ์และปรินเซสแห่งเวลส์ทรงทักทายกับคณะผู้จัดงานตรงบริเวณบันไดเข้าสู่มหาอาคารคอนเสิร์ตรอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์ พระหัตถ์ของปรินซ์วิลเลียมและปรินเซสเคทจะส่งกำลังพระทัยสู่กันและกันมิได้ห่าง ซึ่งผิดแผกแตกต่างจากเดิมๆ ที่ทั้งสองพระองค์มักที่จะระวังพระอากัปกิริยาแห่งความรักในยามที่เสด็จออกสู่สายตาสาธารณชน อันเป็นวิถีของพระราชประเพณีโบราณที่เน้นความเป็นทางการเจ้าหญิงเคทผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามอ่อนหวานมากขึ้น พร้อมพระออร่าสงบนุ่มนวลน่ามอง ปรากฏพระองค์เคียงข้างกับเจ้าฟ้าชายวิลเลียม ณ ทางเข้าสู่มหาอาคารคอนเสิร์ตรอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์ อันโอฬาร โดยปรินเซสและปรินซ์แห่งเวลส์ทรงแสดงออกซึ่งภาษาร่างกายระหว่างกันอย่างสบายๆ สุดแสนที่จะน่ารัก เฉกเช่นคู่สามีภรรยาแห่งอุดมคติที่ว่า ยิ่งอยู่ด้วยกันนานเพียงใด ความดีและความทุ่มเทที่เชื่อมโยงดวงใจ ก็ยิ่งโหมให้ความรักหยั่งรากลึกซึ้งเพียงนั้นผู้เชี่ยวชาญคนดังของอังกฤษ จูดี้ เจมส์ จอมกูรูด้านภาษาร่างกาย ชี้ว่าพระหัตถ์ของทั้งสองพระองค์จะจับต้องกันและกันมิได้ห่างในหลายโมเมนต์เหล่านั้น ผู้คนทั่วโลกต่างได้เห็นเจ้าหญิงเคทแห่งเวลส์ทรงลูบพระขนองของพระสวามีอย่างนุ่มนวลรักใคร่ และเจ้าฟ้าชายวิลเลียมก็แตะบั้นพระองค์ของพระชายาเบาๆ ต่อด้วยการโอบพระกายชดช้อยของเจ้าหญิงเคทขณะเช็กแฮนด์กับประธานคณะผู้บริหารรอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์“ปรินซ์วิลเลียมจะทรงมองพระพักตร์ของปรินเซสเคทด้วยสายพระเนตรเปี่ยมรัก และเมื่อปรินเซสทรงทอดพระกรลง พระกรของปรินซ์ก็จะเข้าไปโอบกอดพระชายาอย่างใกล้ชิด หลังจากนั้น พระหัตถ์ของปรินซ์ยังแตะไปบนลาดหลังของปรินเซสอย่างปกป้อง นับเป็นบรรยากาศสบายๆ ที่สามีจะส่งกระแสสัมผัสออกไปยังภรรยาแสนรักนั่นเอง” จูดี้ เจมส์ ผู้เชี่ยวชาญภาษาร่างกาย พรรณนาปลื้มปริ่มไว้อย่างนั้นคลิปสำคัญที่ด้านหน้าอาคาร Royal Albert Hall ซึ่งปรินซ์วิลเลียมกับปรินเซสแคเธอริน ขวัญยี่หวาของพสกนิกรอังกฤษ แสดงออกถึงความรักใคร่ผูกพันและปกป้องกันและกันอย่างสนิทชิดเชื้อ แบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปรินซ์และปรินเซสแห่งเวลส์ทรงเข้าสู่วิถีใหม่แห่ง PDA - Public Display of Affection เป็นยุคใหม่แห่งภาษาร่างกายฉ, โดยประชาชนจะได้เห็นพระอากัปกิริยาอ่อนหวานอ่อนโยนในระหว่างพระสวามีกับพระชายาแสนรัก มากมายยิ่งๆ ขึ้นไปพร้อมนี้ ผู้เชี่ยวชาญ จูดี้ เจมส์ ยังเล่าเพิ่มเติมว่าตลอดห้วงแห่งพระราชคอนเสิร์ตเชิดชูเกียรติแก่บรรดาผู้พลีชีพเพื่อประเทศชาติและพระราชบัลลังก์นั้น ปรินซ์และปรินเซสผู้ทรงสวยสง่าสมกัน มักที่จะสบพระเนตร และกระซิบกระซาบยิ้มแย้มแก่กันและกัน อันเป็นพระอากัปกิริยาแห่งความรักและผูกพันอันลึกซึ้งที่เชื่อมโยงสองดวงพระหทัยจูดี้ เจมส์ เจาะพระทัยเจ้าฟ้าชายวิลเลียมไว้อย่างนั้น พร้อมกับวิเคราะห์ด้วยว่า“การแสดงออกถึงความรักใคร่ใยดีในระหว่างกันแบบ Public Display of Affection น่าจะมีให้เห็นมากขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพระอากัปกิริยาที่ประชาชนจะรู้สึกได้ว่าทั้งสองพระองค์ทรงสนับสนุนกันและกัน หรือพระอากัปกิริยาที่ทรงปกป้องกันและกัน บรรยากาศใหม่ๆ นี้จะเป็นการก้าวออกจากแนวปฏิบัติเดิมๆ ที่ปรินซ์และปรินเซสแห่งเวลส์ทรงเคยระมัดระวังการปฏิบัติต่อกันในที่สาธารณะ เพื่อความสุภาพในแบบฉบับอนุรักษ์นิยมตามโบราณราชประเพณีแนวโน้มใหม่นี้อาจเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาแต่เก่าก่อน ซึ่งเคยทำให้เจ้าหญิงไดอานา พระมารดาของเจ้าฟ้าชายวิลเลียมต้องจมอยู่ในความทุกข์ตรม” กูรู จูดี้ เจมส์ กล่าววิเคราะห์ด้านเดลิเมลออนไลน์วิเคราะห์เชื่อมโยงบรรยากาศใหม่นี้ว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของเจ้าฟ้าชายวิลเลียม ซึ่งทรงผ่านห้วงแห่งความหวาดหวั่นว่าอาจต้องสูญเสียสตรีผู้เป็นที่รักยิ่งให้แก่โรคมะเร็งโดยเดลิเมลออนไลน์ชี้ว่าก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน ปรินซ์วิลเลียมเพิ่งจะประทานสัมภาษณ์ว่า ปี 2024 เป็นห้วงชีวิตอัน “ยากเข็ญ” อย่างที่สุดในพระชนม์ชีพ พร้อมกับตรัสด้วยว่า ทรงภาคภูมิพระทัยว่าทั้งพระราชบิดาและพระชายาต่างรับมือกับโรคร้ายได้อย่างกล้าหาญและเปี่ยมด้วยพระเกียรติภูมินิตยสารโว้ค ยูเค เคยลงลึกในเรื่องนี้ไว้ในห้วงที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงสวรรคตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2022 ว่าในเย็นวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2022 ปรินซ์วิลเลียมกับพระชายาเคท ทรงเชิญ ปรินซ์แฮร์รีกับพระชายาเมแกน ให้เสด็จพระดำเนินไปด้วยกันที่ด้านนอกพระราชฐานวินด์เซอร์ เพื่อชื่นชมความรักและภักดีที่ประชาชนทั้งมวลพากันมาถวายอาลัยแด่ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ผ่านช่อดอกไม้งดงามจำนวนมหาศาล นั้นพระจริยวัตรระหว่างปรินซ์และปรินเซสแห่งเวลส์ (พระอิสริยยศที่ทรงได้รับพระราชทานในวันที่ 9 กันยายน 2023) มีความแตกต่างอย่างยิ่งยวดกับคู่ของของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ โดยเจ้าฟ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงแคเธอรินจะทรงไม่แสดงออกซึ่งความรักและผูกพันในระหว่างกัน ขณะอยู่ในสายตาของสาธารณชน ซึ่งตรงข้ามกับคู่ของดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ที่จะอวด PDA มากมาย เช่น จูงมือกันตลอดอาทิ ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสเมื่อปี 2011 ปรินซ์วิลเลียม ดยุกแห่งเคมบริดจ์ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) และดัชเชสแคเธอริน ทรงเสด็จออก ณ สีหบัญชรพระราชวังบัคกิงแฮม และปรินซ์ก็ทรงจุมพิตพระชายาเคทด้วยความรักใคร่เต็มล้นพระหฤทัยอ่อนหวาน เป็นที่ปลาบปลื้มของพสกนิกรทั่วประเทศหรือในวโรกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษการอภิเษกสมรส ทั้งสองพระองค์ก็ทรงตระคองกอดกันและกันอย่างเปี่ยมสุข เพื่อให้ช่างภาพหลวงจัดทำเป็นรูปพระราชทาน แจกจ่ายแก่สื่อมวลชนทั้งปวงพร้อมนี้ โว้ค ยูเค เล่าว่าประชาชนที่เชียร์ PDA ของปรินซ์แฮร์รีกับดัชเชสเมแกน พากันชื่นชมว่าทั้งสองทรงรักกันมากมาย พร้อมกับค่อนว่าพระจริยวัตรของปรินซ์และปรินเซสแห่งเวลส์ว่า ทรงห่างเหินกันเหลือเกินด้านพสกนิกรที่เชียร์ความเป็นผู้ใหญ่ของปรินซ์วิลเลียมกับปรินเซสเคท แห่กันออกมาอธิบายบนโซเชียลมีเดียว่า ทั้งสองพระองค์ทรงมีสายสัมพันธ์ที่มั่นคง จึงทรงไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสัมผัสทางกายมาพิสูจน์ระดับความรักในพระหฤทัยในคลิปวิดีโออัพเดทพระพลานามัยของเจ้าหญิงเคท ที่สำนักพระราชวังเคนซิงตันนำออกเผยแพร่ในวันที่ 9 กันยายน 2024 หลังเจ้าหญิงทรงรับการบำบัดรักษาด้วยคีโมนาน 9 เดือน จนจบคอร์สด้วยดีนั้น เจ้าหญิงเคทและเจ้าฟ้าชายวิลเลียมทรงแสดงออกซึ่งความรักใคร่ผูกพันกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนๆ นิตยสารพีเพิลตั้งประเด็นไว้ตรงกับความรู้สึกของท่านผู้ชมทั่วโลกคลิปน่ารักน่าชื่นใจแห่งพระครอบครัวเวลส์ ความยาว 3 นาที ถูกจัดทำในเดือนสิงหาคม โดยถ่ายวิดีโอกันที่พระตำหนักแอนเมอร์ เมืองนอร์ฟอล์ก และเล่าเรื่องด้วยคลิปว่าปรินซ์และปรินเซสแห่งเวลส์ผู้ทรงอภิเษกสมรสในปี 2011 และสร้างพระครอบครัวด้วยกันมาครบ 13 ปี ในศักราช 2024 นั้น ทรงมีพระโอรสและพระธิดานิสัยดีงามด้วยกัน 3 พระองค์ คือ เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ และเจ้าชายหลุยส์เจ้าหญิงเคทสุดสวยผู้แสนดี กับพระสวามีผู้ทรงใช้ชีวิตด้วยกันมานานกว่า 20 ปีแล้ว ปรากฏพระองค์ในคลิปวิดีโอแบบนิวนอร์มอล ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาชื่นชมจากผู้คนทั่วโลก โดยทรงเคล้าเคลียแนบชิดเฉกเช่นคุณพ่อยังหนุ่ม คุณแม่ยังสาวทั่วไปในท่ามกลางภาพสวยๆ น่ารัก น่าชื่นใจไปกับความผูกพันรักใคร่ระหว่างพระบิดา พระมารดา และพระโอรสกับพระธิดา เจ้าหญิงเคททรงเล่าถึงข้อคิดหนักหนาที่กลั่นกรองจากประสบการณ์แห่งการรักษาโรคมะเร็ง และให้บทสรุปประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งว่า“ความป่วยไข้ใหญ่หลวงในครานี้ เตือนใจดิฉันและวิลเลียมให้รู้สึกขอบคุณที่ได้รับสิ่งสามัญอันสำคัญทั้งหลายในชีวิต ซึ่งพวกเรามากมายมักจะมองข้าม ซึ่งก็คือเรื่องง่ายๆ แห่งการมีความรักและการถูกรัก”นิยายรักแห่งปรินเซสเคทกับปรินซ์วิลเลียมเริ่มขึ้น ในห้วงที่ทั้งสองพระองค์เป็นนักศึกษาอยู่หอเซนต์แซลลีในมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูว์ในสกอตแลนด์ เมื่อช่วงต้นทศวรรษ 2000 ในปี 2010 มีการประกาศการหมั้นหมาย หลังจากนั้น พระราชพิธีเสกสมรสมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โอฬารในวันที่ 29 เมษายน 2011 ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ทั้งสองพระองค์เฉลิมฉลองครบรอบ 13 ปีแห่งการเสกสมรสในวันที่ 29 เมษายน 2024 ราวหนึ่งเดือนเศษหลังจากที่เจ้าหญิงเคทประกาศแจ้งผ่านคลิปวิดีโอให้ประชาชนได้ทราบว่าทรงพระประชวรด้วยโรคมะเร็งในวันที่ 22 มีนาคม 2024“เก้าเดือนที่ผ่านมาเป็นห้วงที่หนักหนาอย่างเหลือเชื่อสำหรับครอบครัวของเรา” เจ้าหญิงเคททรงเล่าไว้อย่างนั้น ในวิดีโอน่ารักที่สำนักพระราชวังเคนซิงตันนำออกเผยแพร่ในวันที่ 9 กันยายน 2024 เพื่ออัพเดทให้ประชาชนทราบถึงพระพลานามัยหลังรับการบำบัดด้วยคีโม“ชีวิตเป็นอย่างที่ทุกท่านทราบ มันสามารถพลิกผันได้ในอย่างปุบปับ และเราก็ต้องหาทางที่จะฝ่าคลื่นลมพายุแห่งท้องน้ำและถนนหนทางที่เราไม่เคยพานพบ”เจ้าหญิงเคทแสนสวยทรงกล่าวด้วยว่า “เส้นทางของมะเร็งช่างซับซ้อน น่ากลัว และยากจะคาดเดาได้สำหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้คนที่ใกล้ชิดเรามากที่สุด” ซึ่งก็ย่อมจะทรงหมายถึงเจ้าฟ้าชายวิลเลียม และพระโอรสพระธิดา“ด้วยความถ่อมตน มะเร็งจะนำเราให้เผชิญหน้ากับความเปราะบางอ่อนแอต่างๆ ของเราในแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อน และจากตรงนั้น เราจะมีมุมมองใหม่ต่อทุกสิ่ง” เจ้าหญิงเคททรงเล่าประสบการณ์ส่วนพระองค์ออกมาอย่างลึกซึ้งในด้านของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ซึ่งเสด็จเข้าร่วมพระราชอีเวนต์รำลึกถึงทหารผ่านศึก ณ รอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์ ด้วยนั้น ทรงแลดูว่าจะ “อ่อนล้า” เมื่อสมเด็จพระราชินีคามิลลาทรงมิสามารถตามเสด็จมาด้วย เพราะทรงพระประชวรกระนั้นก็ตาม เจ้าฟ้าหญิงแอนน์ผู้ทรงเป็นพระราชกนิษฐา ได้เสด็จมาประทับเป็นพระกำลังพระทัยเคียงข้างพระเชษฐาธิราช โดยเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ทรงเฝ้ามองและระแวดระวังภัยถวายพระเชษฐาธิราชอย่างเข้มงวด จูดี้ เจมส์ ผู้เชี่ยวชาญการอ่านภาษาร่างกาย เล่าไว้อย่างนั้นเจ้าหญิงเคททรงฟื้นพระองค์จากโรคมะเร็งแล้ว แม้จะยังไม่ถึงกับหายขาด ขณะเดียวกัน กษัตริย์ชาร์ลส์ยังทรงต้องเข้ารับการบำบัดรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง