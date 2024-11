ชนเผ่าเมารีกว่า 4หมื่นบุก “รัฐสภานิวซีแลนด์” หลังหัวหน้าพรรคปีกขวา ACT ดันร่างกม.ให้ตีความ "สนธิสัญญาไวตางี" อายุ 184 ปีกับจักรวรรดิอังกฤษ อ้างไม่สะท้อนความเป็นแดนกีวีในปัจจุบัน

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันอังคาร(19 พ.ย)ว่า มีไม่ต่ำกว่า 42,000 คน จากการนับของตำรวจนิวซีแลนด์อ้างอิงจาก CNN ของสหรัฐฯ เดินขบวนเป็นแถวยาววันอังคาร(19)กลางกรุงเวลลิงตันมุ่งหน้าสู่รัฐสภานิวซีแลนด์เพื่อประท้วงร่างกฎหมาย The Treaty Principles bill ที่อื้อฉาวชนเผ่าพื้นเมืองเมารีของนิวซีแลนด์ที่อยู่ในชุดขนนกและบนใบหน้ามีรอยสักทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาพร้อมกับธงประจำชนเผ่าและคนบนหลังม้ารวมตัวครั้งประวัติศาสตร์เพื่อต่อต้านร่างกฎหมายนี้ที่ต้องการให้ตีความสนธิสัญญาไวตางี (Treaty of Waitangi) ซึ่งถือเป็นรากฐานประเทศของนิวซีแลนด์ที่มีอายุนานร่วม 184 ปีCNN รายงานว่า สนธิสัญญาวาตางิเป็นเอกสารที่มีการลงนามโดยรัฐบาลจักรวรรดิอังกฤษและหัวหน้าเผ่าเมารี 500 คน ในปี 1840 ที่เป็นรากฐานของการปกครองร่วมกันระหว่างชนพื้นเมืองนิวซีแลนด์และชาวนิวซีแลนด์ที่ไม่ได้เป็นชนเผ่าดั้งเดิมสื่ออังกฤษชี้ว่า คนจำนวนมากวิจารณ์ความเคลื่อนไหวในการให้ตีความสนธิสัญญานี้ว่าเป็นเสมือนความพยายามที่จะริดรอนสิทธิชนเผ่าเมารีในขณะเดียวกันที่ฝ่ายสนับสนุนชี้ว่า สนธิสัญญาไม่ได้สะท้อนถึงสังคมหลากหลายวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์อีกต่อไปราชินีชนเผ่าเมารี Ngā Wai hono i te pō เป็นผู้นำคณะผู้แทนมาที่ด้านนอกของรัฐสภานิวซีแลนด์ และมีชาวเมารีจำนวนมากเดินตามมาด้านหลังอ้างอิงจาก CNN สัปดาห์ที่แล้ว รัฐสภานิวซีแลนด์ต้องหยุดชั่วคราวหลังบรรดาส.สเชื้อสายเมารีเต้นฮากาเพื่อขวางการโหวตอย่างไรก็ตามร่างกฎหมาย The Treaty Principles bill ที่อื้อฉาวนี้ไม่คาดว่าจะสามารถผ่านรัฐสภาและออกบังคับใช้ในฐานะกฎหมายได้สำเร็จ แต่การดีเบทและการแบ่งเป็นฝักฝ่ายจะยังคงเดินหน้าต่อไป ซึ่งจะมีเวลาอีก 6 เดือนจนกว่าจะถึงขั้นวาระที่ 2 (second reading)ของกระบวนการทั้งนี้ร่างกฎหมายนี้ถูกเสนอ เดวิด ซีมัวร์ (David Seymour) ผู้นำพรรคการเมืองปีกขวาร่วมรัฐบาลนิวซีแลนด์ พรรค ACT New Zealand สื่อ CNN รายงานซีมัวร์กล่าวว่า เขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงภาษาของสนธิสัญญาดั้งเดิมแต่โต้แย้งว่าทั้งนี้ทั้งประเทศมีชนเผ่าเมารีอยู่จำนวนทั้งหมดราว 900,000 คนCNN รายงานว่า ในขณะที่สหรัฐฯนั้นมีกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นรายลักษณ์อักษร แต่ทว่านิวซีแลนด์นั้นไม่มี ทว่าหลักการของสนธิสัญญาไวตางีได้ถูกพัฒนามาตลอดระยะเวลา 40 ปีโดยจากรัฐบาลชุดต่างๆและศาลเนื้อหาของสนธิสัญญาแสวงหาการปกป้องผลประโยชน์ บทบาทของคนเหล่านั้นในการตัดสินใจและความสัมพันธ์ร่วมกับกษัตริย์อังกฤษ และศาลนิวซีแลนด์ได้ใช้หลักการนี้เพื่อการเยียวยาชนเผ่าเมารีที่ถูกพรากสิทธิไปหลายด้านและการสร้างนโยบายเพื่อเยียวยาความไม่เท่าเทียมทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่ชนพื้นเมืองเมารีเผชิญซีมัวร์เจ้าของร่างกฎหมายอื้อฉาวที่มีบรรพบุรุษบางส่วนเป็นชาวเมารีได้เปิดเผยกับบีบีซีว่าและนิวซีแลนด์มักโดดเด่นในเวทีโลกในฐานะประเทศที่สนับสนุนชนพื้นเมืองดั้งเดิม แต่ทว่าภายใต้รัฐบาลกลางขวาของนายกรัฐมนตรี คริสโตเฟอร์ ลูซอน (Christopher Luxon) มีความวิตกว่าสิทธิชนเผ่าเมารีจะถูกริดรอนไป ทั้งนี้ลูซอนได้เคยกล่าวไว้ว่า เขาจะไม่ผ่านร่างกฎหมาย The Treaty Principles bill เป็นกฎหมายแน่นอนถึงว่าเขาจะอยู่ร่วมรัฐบาลผสมกับพรรคของซีมัวร์ก็ตาม