แม้คุยโวเป็นนักทำดีลเก่งกาจขนาดไหน แต่‘ทรัมป์’ที่เป็นมิตรสนิทกับอิสราเอลยิ่งกว่า‘ไบเดน’อีก ก็จะไม่สามารถสร้างสันติภาพขึ้นมาในตะวันออกกลาง

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)15/11/2024โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯอีกสมัยหนึ่งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่วงเวลาที่ตะวันออกกลางก็เกิดความผันผวนปั่นป่วนอย่างสุดขีดว่าที่ประธานาธิบดีอเมริกันผู้นี้สัญญาที่จะยุติสงครามทุกๆ สงคราม ด้วยลักษณะท่าทางหุนหันพลันแล่นและไม่สามารถคาดเดาทำนายได้ อันเป็นความปกติธรรมดาอย่างเคยๆ ของเขา ทรัมป์ประกาศให้คำมั่นว่าจะแก้ไขคลี่คลาย [1] สงครามยูเครนภายในเวลา 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง อีกทั้งจะช่วยอิสราเอลยุติ [2] การปฏิบัติการของพวกเขาในกาซาและเลบานอนให้เสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็วอย่างไรก็ดี ตะวันออกกลางเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อน ทรัมป์จะต้องประสบความยากลำบากมากมายในการสร้างความสมดุลระหว่างการให้ความสนับสนุนอิสราเอลอย่างแสนจะกระตือรือร้นของเขา กับความทะเยอทะยานอื่นๆ ของเขาในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาถึงพลวัตที่กำลังเปลี่ยนแปลงระหว่างอิหร่าน กับศัตรูเก่าของประเทศนั้นอย่างซาอุดีอาระเบียตรงนี้คือสิ่งที่ทรัมป์สามารถคาดหมายได้เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า มีเรื่องใหญ่ในตะวันออกกลางเรื่องหนึ่งที่ถูกบดบังเอาไว้จากข่าวคราวการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ได้แก่ การที่กาตาร์ประกาศว่าพวกเขาจะหยุดพัก [3] บทบาทของพวกเขาในการเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสรัฐเจ้าอาหรับเล็กๆ ที่ร่ำรวยด้วยน้ำมันแห่งนี้ ได้พยายามทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อทำให้เกิดข้อตกลงที่จะยุติสงครามครั้งนี้ โดยในท่ามกลางกระบวนการดังกล่าว กาตาร์หาทางใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มๆ จากการที่พวกเขามีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสหรัฐฯ โดยที่ฐานทัพแห่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางของอเมริกาก็ตั้งอยู่ในรัฐเจ้าอาหรับแห่งนี้นี่เอง เวลาเดียวกันนั้น กาตาร์ยังมีความชิดเชื้อกับกลุ่มฮามาส ดังเห็นได้ว่าคณะผู้นำทางการเมืองและสำนักงานของกลุ่มนี้ต่างก็พำนักและจัดตั้งขึ้นที่เมืองหลวงโดฮาของกาตาร์ จากสภาพเช่นนี้เอง รัฐเจ้าอาหรับแห่งนี้เชื่อว่าจะช่วยให้พวกเขาได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากฝ่ายต่างๆ ที่ทำศึกกันอยู่อย่างไรก็ตาม ปรากฎว่าความพยายามของพวกเขากลับไม่สามารถสร้างผลผลิตอะไรได้มากไปกว่าช่วงเวลาหยุดยิงระยะสั้นๆ [4] ในปีที่แล้ว ซึ่งส่งผลให้มีการปลดปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลมากกว่า 100 คนเป็นการแลกเปลี่ยนกับพวกนักโทษชาวปาเลสไตน์ 240 คนมีเหตุผลอยู่มากมายหลายประการที่ทำให้เรื่องออกมาเช่นนี้ โดยที่ประการหนึ่งก็คือว่า คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถก้าวผ่านจุดสะดุดติดขัดหลักๆ สองสามอย่างไปได้ นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลนั้น มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวที่จะกำจัดกลุ่มฮามาสให้หมดสิ้นไปอย่างสมบูรณ์แบบ และประกาศคัดค้านการทำข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นแบบชั่วคราว [5] ส่วนฮามาสก็กำลังเรียกร้องให้มีการยุติการสู้รบอย่างสิ้นเชิง รวมทั้งทหารอิสราเอลทั้งหมดต้องถอนตัวออกไปจากดินแดนกาซาเวลาเดียวกันนั้น วอชิงตันก็ล้มเหลวมากที่ไม่ได้แสดงบทบาทซึ่งมีความหมายในการเจรจาต่อรองกันคราวนี้ ขณะที่สหรัฐฯเน้นย้ำครั้งแล้วครั้งเล่าถึงความปรารถนาของพวกเขาที่จะให้มีการตกลงหยุดยิงกัน แต่ไม่ว่าในช่วงเวลาไหนก็ตามที คณะบริหารไบเดนก็ไม่เคยออกแรงบีบคั้นแบบจับต้องได้ต่ออิสราเอล ให้มากไปกว่าแค่การพูดจาแสดงโวหารในเชิงการทูตวอชิงตันยังปฏิเสธไม่ยอมตัดความช่วยเหลือทางทหารที่ให้แก่อิสราเอล ตรงกันข้าม สหรัฐฯได้อนุมัติการขายอาวุธมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ [6] แก่อิสราเอลเมื่อเดือนสิงหาคมด้วยซ้ำ นี่ย่อมหมายความว่าเนทันยาฮูไม่ได้มีเหตุผลเชิงบีบบังคับใดๆ เลยให้ต้องหันเหออกไปจากภารกิจที่เขามุ่งมั่นตั้งใจขณะที่โอกาสสำหรับการหยุดยิงในกาซาได้จางหายไปเสียแล้ว มันก็มีความหวังเพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับการหยุดยิงในเลบานอนมีรายงานว่า วอชิงตันได้ดำเนินความพยายาม [7] ทางการทูตอย่างเข้มข้นเพื่อทำให้อิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เข้าสู่จุดซึ่งสามารถเห็นพ้องร่วมกันได้เพื่อจะได้ยุติการสู้รบในเลบานอนอิสราเอลนั้นต้องการให้ฮิซบอลเลาะห์ถูกปลดอาวุธ และถอยหลังกลับไปอย่างน้อยที่สุดก็ต้องอยู่หลังแนวเขตแม่น้ำลิตานี (Litani River) ในภาคใต้ของเลบานอน –นั่นคือประมาณ 30 กิโลเมตรทางตอนเหนือของเส้นชายแดนอิสราเอล— โดยที่จะต้องมีการจัดตั้งเขตพื้นที่ความมั่นคงขึ้นมาคั่นกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกด้วย อิสราเอลยังต้องการรักษาสิทธิ [8] ที่จะกลับโจมตีฮิซบอลเลาะห์ได้ใหม่เมื่อเห็นว่าจำเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของเลบานอนน่าจะปฏิเสธไม่อาจยอมรับได้อิสราเอลได้ทำให้ฮิซบอลเลาะห์อ่อนกำลังลงไปอย่างมากมาย จากการถล่มทิ้งระเบิดและการรุกรานภาคพื้นดินเข้าไปในภาคใต้เลบานอน ซึ่งได้ทำให้พลเรือนในพื้นที่ดังกล่าวต้องบาดเจ็บล้มตายอย่างมโหฬาร [9]อย่างไรก็ดี เฉกเช่นเดียวกับที่อิสราเอลไม่สามารถจะกวาดล้างฮามาสให้หมดสิ้นไป จนกระทั่งถึงเวลานี้พวกเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จในการทำให้ฮิซบอลเลาะห์พิกลพิการ [10] จนถึงขนาดที่จะสามารถบีบบังคับให้ฮิซบอลเลาะห์ต้องยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งอิสราเอลเรียกร้องต้องการ กลุ่มนักรบกลุ่มนี้กลับยังคงแสดงออกถึงการมีความอาจหาญทางการเมืองและทางการทหารอย่างเพียงพอเพื่อรักษาความหยุ่นตัวเอาไว้ต่อไปได้มาถึงตอนนี้ ทรัมป์กำลังหวนกลับเข้ามาอยู่ในฉากอีกคำรบหนึ่ง ชัยชนะในการเลือกตั้งของเขาสร้างความสบายอกสบายใจให้รัฐบาลของเนทันยาฮู ถึงขนาดที่ เบซาเลล สโมทริช (Bezalel Smotrich) รัฐมนตรีคลังของเขาได้เรียกร้อง [11] พวกเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหลายให้เตรียมการสำหรับการประกาศผนวกพวกนิคมซึ่งชาวยิวบุกเข้าไปจัดตั้งขึ้นในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ของปาเลสไตน์ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลอย่างเป็นทางการกันเลยทีเดียวทรัมป์นั้นเป็นผู้สนับสนุนอิสราเอลอย่างมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมาเป็นเวลานานแล้ว ระหว่างสมัยแห่งการเป็นประธานาธิบดีวาระแรกของเขา ทรัมป์ประกาศรับรอง [12] ให้เยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล และออกคำสั่งให้สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯโยกย้ายไปตั้งประจำที่นั่น เขายังรับรอง [13] ว่าอิสราเอลมีอำนาจอธิปไตยเหนือที่ราบสูงโกลาน (Golan Heights) ซึ่งอิสราเอลแย่งยึดมาจากซีเรียเมื่อปี 1967เขาวิพากษ์วิจารณ์อิหร่านอย่างรุนแรงโดยกล่าวหาว่าเป็นวายร้ายตัวจริงในภูมิภาค และสั่งให้สหรัฐฯถอนตัว [14] ออกจากข้อตกลงพหุภาคีในเรื่องนิวเคลียร์อิหร่าน เขายังกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดข้อตกลงอับราฮัม (Abraham Accords) [15] ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญทำให้รัฐอาหรับหลายรายสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติกับอิสราเอลอย่างไรก็ตาม สงครามในกาซาและสงครามเลบานอน ตลอดจนการแลกหมัดปะทะกันทางทหารโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านในรอบปีที่ผ่านมา ได้ทำให้เนื้อหนังของภูมิภาคนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเสียแล้วทรัมป์ส่งเสียงหนุนหลังอย่างแน่วแน่ไม่มีลังเลมาโดยตลอดในเรื่องที่อิสราเอลคัดค้านมุ่งทำลายล้างฮามาสและฮิซบอลเลาะห์ นอกจากนั้นเขาน่าที่จะรื้อฟื้นคืนชีพการรณรงค์ “ออกแรงบีบคั้นสูงสุด” [16] เพื่อเล่นงานอิหร่านของเขาขึ้นมาใหม่ โดยเรื่องนี้ย่อมรวมถึงการพยายามเค้นคอเตหะรานด้วยมาตรการแซงก์ชั่นอันเข้มงวดกวดขันและสกัดกั้นไม่ให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมัน ในเวลาเดียวกับที่หาทางโดดเดี่ยวเตหะรานในระดับระหว่างประเทศเวลาเดียวกันนั้น ในฐานะที่เขาเป็นผู้นำซึ่งเน้นหนักเรื่องการทำติดต่อทำธุรกรรม ทรัมป์จึงยังมีความต้องการที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าซึ่งสร้างกำไรอย่างงดงาม กับบรรดารัฐบาลชาติอาหรับของภูมิภาคนี้อีกด้วยอย่างไรก็ดี ประเทศเหล่านี้ในเวลานี้ต่างกำลังรู้สึกตระหนกหวั่นไหวกับขนาดขอบเขตการปฏิบัติการของอิสราเอลในกาซาและเลบานอน ขณะที่ประชากรของพวกเขากำลังเดือดพล่านด้วยความรู้สึกหงุดหงิดผิดหวังที่ประดาผู้นำของพวกเขาไร้ความสามารถที่จะตอบโต้การกระทำของอิสราเอล ทั้งนี้เรื่องเช่นนี้ไม่มีที่ไหนซึ่งปรากฏเห็นได้ชัดเจนยิ่งกว่าในจอร์แดน [17]ผลอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือ ซาอุดีอาระเบีย –พันธมิตรอาหรับที่ร่ำรวยที่สุดและสำคัญที่สุดของอเมริกาในภูมิภาคนี้— ในระยะหลังๆ มานี้ได้แสดงตัวเป็นผู้นำ [18] ในการเปล่งเสียงคัดค้านอิสราเอลอย่างแรงกล้า ผู้ปกครองโดยพฤตินัยของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งก็คือ มกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน (Crown Prince Mohammed bin Salman) ถึงขั้นออกมาประกาศว่าการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นเอกราช ถือเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่ง [19] ที่จะต้องปฏิบัติ หากจะให้ซาอุดีอาระเบียมีความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติกับอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้น ริยาดยังกำลังเพิ่มความแข็งแรงให้แก่การปรองดองที่ดำเนินมาได้ 1 ปีเศษแล้วกับปรปักษ์ตัวเอ้ของพวกเขาอย่างอิหร่านอีกด้วย โดยที่รัฐมนตรีกลาโหมของ 2 ประเทศนี้เพิ่งพบปะหารือ [20] กันในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้ว ภายหลังการร่วมซ้อมรบ [21] ระหว่างกองทัพเรือของ 2 ฝ่ายไม่เพียงเท่านั้น บิน ซัลมาน ยังเพิ่งจัดการประชุมหารือ [22] ครั้งพิเศษกับพวกผู้นำชาติอาหรับและพวกผู้นำชาติมุสลิมในกรุงริยาด เพื่อหล่อหลอมสร้างจุดยืนที่เป็นฉันทามติร่วมกันขึ้นมาสำหรับเอาไว้รับมือกับอิสราเอล และกับคณะบริหารทรัมป์ที่กำลังจะขึ้นครองอำนาจทรัมป์จำเป็นที่จะต้องค้นหาจุดสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นผูกพันที่เขามีอยู่กับอิสราเอล และการธำรงรักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดที่อเมริกามีอยู่กับพวกชาติพันธมิตรอาหรับซึ่งดำรงมาอย่างยาวนานแล้ว เรื่องนี้จะมีบทบาทสำคัญยิ่งยวดทั้งสำหรับการยุติสงครามต่างๆ ในตะวันออกกลาง และในการบลั๊ฟกลับอิหร่านเตหะรานไม่ได้อยู่ในสภาพอ่อนเปราะต่อการหว่านโปรยพิษร้ายของทรัมป์แบบเดียวกับที่พวกเขาอาจจะเป็นอยู่ในอดีตที่ผ่านมาเสียแล้ว อิหร่านมีความเข้มแข็งทรงอำนาจทางการทหารมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งมีความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์อันแข็งแกร่งกับทั้งรัสเซีย, จีน, และเกาหลีเหนือ รวมทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ปรับปรุงกระเตื้องขึ้นมากกับบรรดารัฐอาหรับในภูมิภาคพิจารณาจากสถานการณ์ที่ไม่มีข้อตกลงหยุดยิงในกาซา, ขณะที่มีความหวังแค่บางเฉียบที่จะเกิดการยุติการสู้รบในเลบานอน, ความดื้อรั้นไม่ยอมประนีประนอมของเนทันยาฮู, และการที่ทรัมป์เดินหน้าใช้นโยบาย “อิสราเอลมาเป็นอันดับหนึ่ง” ฐานทัพแห่งนี้มีชื่อว่า ฐานทัพอากาศอัล อูเดอิด (Al Udeid Air Base ) รวมทั้งยังรู้จักกันในชื่อว่า ท่าอากาศยาน อบู นัคเลาะห์ (Abu Nakhlah Airport)อัล อูเดอิด ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโดฮา เมืองหลวงกาตาร์ แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของกองกำลังจากหลายกองทัพอากาศ ทั้งกองทัพอากาศรัฐเจ้าอาหรับกาตาร์ (Qatar Emiri Air Force), กองทัพอากาศสหรัฐฯ, กองทัพอากาศสหราชอาณาจักร, ตลอดจนกองกำลังต่างชาติอื่นๆ โดยที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการส่วนหน้าของกองบัญชาการทหารด้านกลางของสหรัฐฯ (United States Central Command หรือ US CENTCOM) 